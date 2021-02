Mario Draghi gaat proberen regering in Italië te vormen

Mario Draghi, de oud-president van de Europese Centrale Bank, gaat proberen in Italië een nieuwe regering met brede politieke steun te vormen die beter dan het voorgaande kabinet in staat is de medische, sociale en economische problemen rondom de coronapandemie uit te pakken en het land op de weg van structurele hervormingen te zetten.

Draghi zei na een gesprek van ruim een uur vanmiddag met president Mattarella dat hij een verzoek hiertoe had aanvaard. In een korte verklaring zei Draghi dat het „een moeilijk moment” is voor Italië. Met de problemen rondom de pandemie, de sociale en economische gevolgen daarvan, en de vaccinatiecampagne heeft het land eenheid nodig, zei hij. Hij wil de komende uren en dagen onderzoeken of hij op voldoende steun kan rekenen.

Hoewel de grootste partij in het parlement, de Vijfsterrenbeweging, woensdag tegenstrijdige geluiden liet horen, lijkt Draghi veel kansen te hebben om te slagen als formateur. Hij geniet een enorm prestige in eigen land. Draghi wordt Supermario genoemd, en ook ‘De man die Europa heeft gered’ met zijn beleid als voorzitter van de ECB. Dat maakt het voor de politieke partijen moeilijk om nee tegen hem te zeggen. In de verwachting dat hij erin slaagt een kabinet te vormen, zei het journaal van TG7 woensdag: „Dit is een historische dag die het lot van het land verandert.’’ Verwacht wordt dat in ieder geval een deel van de rechtse oppositie Draghi zal steunen.

209 miljard euro

Het demissionaire kabinet van premier Conte was in de problemen gekozen wegens kritiek op de vage en trage manier waarin de plannen werden ingevuld voor het Europese herstelfonds, waarin voor Italië het ongekend hoge bedrag van 209 miljard euro beschikbaar is. Vorige week zag Conte geen andere uitweg dan af te treden. Pogingen om de coalitie te herstellen of uit te breiden, zijn mislukt.

Italië heeft al eerder vaker kabinetten gehad die werden geleid door een technicus. De meeste Italianen hebben slechte herinneringen aan de regering-Monti die in november 2011 aantrad nadat toenmalige premier Berlusconi het vertrouwen van de financiële markten was kwijtgeraakt. Monti, oud-eurocommissaris, heeft met een zakenkabinet financieel enigszins orde op zaken gesteld, maar moest daarvoor hard bezuinigen.

Draghi zou aantreden onder een ander gesternte. Italië staat voor enorme problemen, die worden vergelijken met de herstelperiode na de Tweede Wereldoorlog. Maar het grote verschil met de regering-Monti is dat hij veel geld kan uitgeven. Draghi wordt ook in staat geacht effectiever dan de scheidende coalitie te reageren op de problemen rondom de pandemie. „We hebben de kans veel te doen voor ons land”, zei Draghi na zijn gesprek met Mattarella.

Moeizame samenwerking

Al sinds de verkiezingen in maart 2018 waren er twijfels over de politieke stabiliteit in Italië. Na lange onderhandelingen besloten de Vijfsterrenbeweging, die campagne had gevoerd als een anti-systeempartij, en de nationalistisch-populistische partij Lega, die hamerde op een hard antimigratiebeleid, samen een kabinet te vormen. Premier werd de partijloze advocaat Giuseppe Conte, maar de samenwerking tussen de twee groepen verliep moeizaam.

In augustus 2019 viel dat kabinet. Legaleider Salvini hoopte dat zijn breuk zou leiden tot vervroegde verkiezingen, waarin hij zijn in de peilingen gestegen populariteit hoopte te verzilveren. De Vijfsterrenpartij, die met een derde van de stemmen de grootste partij was geworden in het parlement, besloot echter een nieuwe coalitie te vormen met de centrum-linkse Democratische Partij, opnieuw geleid door Conte.

Vorige week trad ook het kabinet Conte-2 af. Meningsverschillen binnen de coalitie over het herstelfonds, zowel over de mensen als de methode van uitvoering, bleken niet te overbruggen. Pogingen om de zittende coalitie op te lappen, mislukten. President Mattarella zei dinsdagavond dat vervroegde verkiezingen, gezien de acute problemen waar het land voor staat, minder gewenst zijn, en riep de politieke partijen op een regering-Draghi te steunen