‘Leger Myanmar heeft invallen gedaan op kantoren partij Suu Kyi’

Het Myanmarese leger heeft invallen gedaan op meerdere kantoren van de politieke partij NLD van de afgezette regeringsleider Aung San Suu Kyi. Dat schrijft de partij woensdag op Facebook, meldt persbureau Reuters. Bij de „onrechtmatige” invallen op kantoren in verschillende Myanmarese regio’s zouden onder meer computers en documenten zijn buitgemaakt. Het leger pleegde maandag een staatsgreep, omdat de verkiezingen van november volgens militairen frauduleus zouden zijn geweest. Internationale waarnemers spreken dat tegen. Suu Kyi en haar medestanders zijn gevangengenomen.

Uit protest tegen de coup hebben artsen van zeventig ziekenhuizen woensdag in zeker dertig verschillende plaatsen het werk neergelegd. De staking werd aangekondigd door de Myanmarese protestgroep Civiele Ongehoorzaamheidsbeweging, zo meldt persbureau Reuters. „Ik wil dat de soldaten teruggaan naar hun barakken, daarom gaan wij artsen niet meer naar de ziekenhuizen”, aldus een 29-jarige arts uit het land. In Tokyo zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de coup. Zij eisen dat de Japanse regering meer doet om de staatsgreep te veroordelen.

Lees ook: In Myanmar heeft het leger genoeg van de flirt met democratie

Veroordeling G7

Ook internationale regeringen hebben kritiek geuit op de coup. De buitenlandministers van de belangrijkste industrielanden, verenigd in de G7, hebben woensdag de militaire coup in Myanmar veroordeeld. In een gezamenlijke verklaring schrijven zij „zeer bezorgd” te zijn over de opsluiting van politieke leiders en activisten. „We roepen het leger op om de noodtoestand onmiddellijk te beëindigen, de macht terug te geven aan de democratisch gekozen regering, al degenen die onrechtmatig zijn vastgehouden vrij te laten en de mensenrechten en de rechtsstaat te respecteren.” Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn verenigd in de G7.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) heeft de staatsgreep maandag veroordeeld. „Ik veroordeel de staatsgreep in Myanmar met klem en roep op tot de onmiddellijke vrijlating van alle democratisch gekozen politici”, aldus Blok. „De bevolking van Myanmar heeft gesproken. De uitkomst van de verkiezingen en de grondwet moeten gerespecteerd worden.”