Laagste aantal kankerpatiënten in 30 jaar. Oorzaak? Corona

Voor het eerst in dertig jaar – en net op 4 februari, Wereld Kanker Dag – is het aantal nieuwe kankerpatiënten gedaald. Vorig jaar kregen 115.000 mensen de diagnose kanker en dat zijn er 4.000 minder dan in 2019. Oorzaak is de coronacrisis: „Het uitstel van (huis)artsbezoek, het tijdelijk stopzetten van de bevolkingsonderzoeken en afschaling van de zorg afgelopen voorjaar”, aldus het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) dat de cijfers verzamelt en publiceert.

IKNL-voorzitter Thijs Merkx, hoogleraar mond, kaak- en aangezichtsoncologie in het Nijmeegse Radboudumc, sluit andere oorzaken van de daling uit. „Deze valt samen met het moment dat de intelligente lockdown inging en weer opgeheven werd. We zien daarbij de daling vooral bij darmkanker en borstkanker”, aldus Merkx. Hij zegt dat bevolkingsonderzoeken naar borstkanker en darmkanker vorig jaar tijdelijk zijn gestopt. „De stop was het gevolg van het tekort aan beschermingsmiddelen. De screeningsorganisaties stonden, volledig terecht overigens, achter in de rij bij de verdeling van mondmaskers, schorten en handschoenen. Daarom hebben de screeningsorganisaties het besluit moeten nemen om te stoppen. Ze zijn later weer opgestart.” Voor de screening van darmkanker ging dat vrij snel, zegt Merkx. „Die van borstkanker is nog niet op orde. De capaciteit ligt nu rond 80 procent. Dat komt bijvoorbeeld door het fysieke contact tussen de vrouw en de radiologisch laborant. Er kunnen minder vrouwen worden gescreend, omdat er moet worden schoongemaakt en cliënten elkaar niet tegen moeten komen.”

Wordt de daling van diagnoses na de coronacrisis weer ingehaald?

„We hopen op een sterke inhaalslag. Maar we verwachten voor de nieuwe diagnoses borstkanker een geleidelijke, omdat er nog onvoldoende capaciteit is. Onze zorg is natuurlijk dat dit op den duur kan leiden tot meer schade of slachtoffers. Bevolkingsonderzoeken screenen vooral op kleine kankers die nog geen klachten geven. Wij hopen dat we straks nog steeds dezelfde stadia van tumoren ontdekken die nog geen klachten geven. We zagen in het najaar van afgelopen jaar gelukkig geen stijging van grotere tumoren die leiden tot onherroepelijke schade.”

Hoe kan dat? Een tumor groeit toch?

„De kankers die ontdekt worden tijdens screening bevinden zich vaak in een voorstadium. Ze groeien nog heel langzaam, waardoor je er vaak nog op tijd bij bent. Wel bouw ik een onzekerheid in: het is nog onduidelijk hoeveel diagnoses van grotere tumoren die we hebben gemist tijdens een bevolkingsonderzoek, later alsnog worden gesteld.”

Wat kun je doen?

„Theoretisch gezien zou de screeningscapaciteit moeten worden uitgebreid. Dat is een uitdaging. Je hebt te maken met een personeelstekort in de zorg. Daarbij willen we ons allemaal aan de veiligheidsmaatregelen houden. De interval van screening van borstkanker is nu tijdelijk verruimd, van eens in de twee jaar naar eens in de drie jaar. Wetenschappers zeggen: dat is verantwoord, gegeven de huidige mogelijkheden.”

Het aantal patiënten met longkanker is niet sterk gedaald.

„Daar is geen screeningsonderzoek voor. Die mensen krijgen pas een diagnoses als ze zich bij de huisarts melden met klachten. Er was wel een daling van diagnoses, maar die daling is in het najaar weer ingehaald. Patiënten zijn later naar de huisarts gegaan.”

Het aantal diagnoses met huidkanker is zelfs gestegen.

„Dat is een trend. We zien de afgelopen jaren steeds meer huidkanker.”

De daling is dus wel goed te verklaren.

„Wij hebben het geluk dat we de cijfers over kanker inzichtelijk kunnen maken. Die cijfers zijn goud waard. Ik noemt het: openbaar kunstbezit. Waar ik me zorgen over maak is over andere zorgdomeinen. Daar horen we eigenlijk nog niets over. Terwijl daar dezelfde problemen zouden kunnen zijn. De cardiologen zaten vorig jaar even niks te doen omdat er geen hartaanvallen binnen kwamen. Overleden patiënten thuis omdat ze geen zorg zochten? Orthopeden klagen ook en zeggen dat ze niet kunnen behandelen.”

Hoe staat het met de zorg voor kankerpatiënten?

„Wij hebben geen signalen ontvangen dat mensen met de diagnose kanker niet worden behandeld. Wel vernemen we dat bijvoorbeeld hersteloperaties zoals een stoma na een darmoperatie soms worden uitgesteld. Maar acute oncologische zorg niet.”