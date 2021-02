Klassiekers zijn niet voor niets klassiekers. Ze zijn tijdloos, of liever: ze doorstaan de tand des tijds. Zeker, ze raken weleens een poos uit de mode. Maar altijd komen ze weer terug en steevast bekoren ze dan opnieuw, simpelweg omdat alles eraan klopt. Dit principe geldt voor muziek, voor mode, voor literatuur, voor van alles en nog wat en niet in de laatste plaats voor eten.

Vandaag bijten we het spits af van een nieuwe, maandelijkse serie: Janneke kookt klassiekers. Na mijn oproep stuurde u in groten getale suggesties in voor klassieke gerechten waaraan u goede herinneringen koestert, die u zou willen leren maken of waarover u in elk geval graag nog eens zou lezen. Blijf vooral mailen; uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

Bovenaan uw verlanglijstje, afgaande op het aantal mensen dat erom vroeg, staan kippenpasteitjes. Een lezer schreef: „Ik ben gek op kippenragout (al sinds het in een blikje in een kerstpakket zat met van die kapotte ragoutbakjes) maar in Nederland staat het nergens op het menu.” Wacht maar, zou ik tegen deze lezer willen zeggen. Wacht maar. En laten we ze gewoon zelf maken tot ze weer in de mode geraken.

Mijn eigen herinneringen aan kippenpasteitjes concentreren zich in het jaar waarin ik als au pair werkte in Brussel. ‘Mijn’ familie lunchte er geregeld mee en ik raakte al snel verzot op die knisperende, boterige deegnestjes gevuld met warme, rijke, romige, over de rand bloezende ragout. Bij onze zuiderburen heten ze bouchées à la reine, koninginnenhapjes, en dat is precies wat het is: vorstelijk voer.

In Frankrijk luisteren ze naar de naam vol-au-vent. Het verhaal wil dat de achttiende-eeuwse chef Marie-Antoine Carême eens per ongeluk bladerdeeg in plaats van korstdeeg gebruikte, het gebak als een tierelier zag rijzen en toen uitriep: „Il vole au vent.” (Hij vliegt in de lucht.) Overigens wordt de uitvinding van bladerdeeg vaak toegeschreven aan deze Carême, maar in werkelijkheid perfectioneerde hij slechts een recept van zijn zeventiende-eeuwse collega François Pierre de la Varenne.

Graag had ik u nog wat verder de geschiedenis van het pasteitje ingesleurd, maar we moeten nodig aan de slag. Het recept voor de ragout vindt u hiernaast en in dit stukje leg ik alvast uit hoe u de bakjes zelf kunt maken. Waarbij opgemerkt dat er geen schande schuilt in kant-en-klaar, zeker niet wanneer u ervoor naar een banketbakker gaat.

Goed. Laat voor 4 bakjes 8 plakjes roomboterbladerdeeg half ontdooien. (Wanneer ze nog een beetje bevroren zijn kun je er strakkere vormpjes uit steken, vandaar.) Steek met een (liefst gekartelde) ronde steker (diameter 12 cm) cirkels uit alle 8 plakjes. Leg er 4 op een met bakpapier beklede bakplaat en kwast de randen in met water. Steek met een kleinere steker (zeg 7 cm) nog een rondje uit de overige 4 deegcirkels. Leg deze deegringen netjes op de deegcirkels. Leg de uitgestoken rondjes er los naast.

Verwarm de oven voor tot 210 graden. Kluts een ei en bestrijk hiermee zowel de randen (dus de ringen) van de bakjes als de losse rondjes (de dekseltjes). Laat een kwartier rusten en kwast nogmaals. Schuif de bakplaat in de oven. Draai na een kwartier de temperatuur terug naar 140 graden. Haal na nog eens 10 minuten de bakjes en de dekseltjes uit de oven. Snijd met een scherp mesje het opgezwollen deeg in het midden los en hol de pasteibakjes met een vork voorzichtig verder uit. Schuif de bakjes (niet de dekseltjes) nog 10 minuten terug in de warme oven om goed te drogen.