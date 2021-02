Kabinet wil ondanks grote onzekerheden perspectief bieden

Eén term wilden demissionair premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) dinsdagavond niet gebruiken voor hun aankondiging: versoepelingen. Want de harde lockdown die begin december inging, is voor het grootste deel opnieuw verlengd, nu tot en met zeker 2 maart. De middelbare scholen blijven dicht, de musea en theaters gesloten, de voetbalstadions stil en de restaurants leeg.

De situatie, zei Rutte, is „onzeker”. Enerzijds daalde afgelopen week het aantal nieuwe besmettingen met 20 procent, naar 28.628. Anderzijds heeft de Britse variant, die volgens Rutte nu anderhalf keer besmettelijker lijkt dan het ‘normale’ coronavirus, de overhand gekregen. Twee derde van de besmettingen zou nu van die nieuwe mutatie zijn – een veel snellere toename dan het RIVM eerder verwachtte. En ook de eveneens besmettelijkere Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse varianten duiken inmiddels in Nederland op. Het RIVM is daar zeer bezorgd over en vreest dat door die varianten het aantal besmettingen, en daarmee de ziekenhuisopnames en sterfte, snel weer zal toenemen.

Wel degelijk versoepelingen

Het is volgens Rutte een „dilemma”: de dalende cijfers zouden tot versoepelingen kunnen verleiden, maar de vrees voor een snelle toename door de nieuwe varianten dwingt tot voorzichtigheid. Maar versoepeld wordt er wel degelijk, een beetje dan. De basisscholen gaan weer open, ondanks zorgen van het OMT dat dit tot meer ziekenhuisopnames zal leiden. Winkels mogen een afhaalloket openen voor bestellingen. En mogelijk besluit het kabinet komende week dat de avondklok na 10 februari niet meer geldt.

Bij het instellen van de avondklok werd gezegd dat die in de ochtend van 10 februari zou aflopen. Maandag was het kabinet dat nog altijd van plan. Toen dinsdag bleek dat de Britse variant de overhand had gekregen, werd dat besluit uitgesteld naar het einde van de week. Dan moet er ook een nieuw OMT-advies liggen over het huidige maatregelenpakket, hoewel het advies van afgelopen weekend al vrij duidelijk was: als de basisscholen weer opengaan, dan moeten de andere maatregelen gehandhaafd worden. Gebeurt dat niet, dan waarschuwt het OMT voor „een aanzienlijke tot grote groei’’ van ziekenhuisopnames.

Lange tijd was de kritiek dat het kabinet vooral naar medische factoren keek in het coronabeleid: hield de ziekenhuiscapaciteit het? En ook nu waarschuwde Rutte voor „meer druk op de zorg, uitgestelde operaties en meer sterfte”. Toch was hij ook transparant in de belangenafweging: die medische risico’s moeten gewogen worden met „economische belangen” en „het gevaar van leerachterstanden”.

Dat het kabinet ondanks die grote zorgen tóch een eerste versoepeling aankondigde, duidt er dan ook op dat de maatschappelijke schade van de lockdown steeds nadrukkelijker meeweegt in de besluitvorming. In het najaar, toen de besmettingen opliepen maar de ziekenhuizen de stroom patiënten nog goed aankonden, werden verzwaringen afgewezen vanwege de gevreesde economische schade. Nu is het de angst voor grote leerachterstanden bij basisscholieren en omvallende winkels die leidt tot versoepeling, óndanks de medische risico’s.

Nieuwe routekaart

Ondanks alle onzekerheden wil het kabinet perspectief bieden. Dinsdag werd een nieuwe ‘routekaart’ gepresenteerd, waarin staat wanneer welke maatregelen worden versoepeld of juist ingevoerd – afhankelijk van een aantal indicatoren zoals aantal positieve tests en ziekenhuisopnames. Maar wanneer de kaart in werking treedt is hoogst onzeker en afhankelijk van de invloed van de verschillende mutaties. De Britse variant zou nog een reproductiefactor van ongeveer 1,3 hebben, waardoor het aantal besmettingen met die variant snel groeit. Dat betekent dat zelfs de huidige lockdown onvoldoende is.

Zelfs al zou de pandemie binnenkort onder controle komen en al zou Nederland zakken naar het laagste risiconiveau ‘waakzaam’, dan wacht een samenleving vol beperkingen. Volgens de routekaart zou dan de horeca weer open kunnen, maar met verplichte reservering, gezondheidschecks en zitplaatsen. Bij topsport, evenementen en theaters mogen bij dat risiconiveau eveneens slechts honderd bezoekers zijn. Het is perspectief, maar wel op een leven dat nog altijd heel anders zal zijn dan hoe het een jaar geleden was.

