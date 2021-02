Internationale kritiek op veroordeling Russische oppositieleider Navalny

Meerdere regeringsleiders hebben dinsdagavond de vrijlating van de veroordeelde Russische oppositieleider Aleksej Navalny geëist. Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok (VVD) stelt op Twitter „erg bezorgd” te zijn over de veroordeling. „Iedereen heeft recht op vrijheid van meningsuiting en een eerlijk proces”, aldus Blok. Hij roept de Russische autoriteiten op Navalny en degenen die bij de protesten van afgelopen weken werden opgepakt, „onmiddellijk vrij te laten”. Navalny werd dinsdag door een rechter in Moskou veroordeeld tot 3,5 jaar cel, omdat hij de meldplicht van een oude straf zou hebben verzaakt in de tijd dat hij in Duitsland herstelde van een vergiftiging door de FSB.

De Duitse buitenlandminister Heiko Maas noemt het vonnis een „harde klap voor de stevig verankerde vrijheidsrechten en de rechtsstaat in Rusland”. De Britse premier Boris Johnson noemt Navalny’s beslissing om na de vergiftiging terug te keren naar Rusland een „echt moedige en onbaatzuchtige daad”. „De uitspraak van vandaag was daarentegen pure lafheid en voldoet niet aan de meest elementaire normen van rechtvaardigheid”, aldus Johnson. De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen roept Rusland op zijn „internationale verplichtingen na te komen”.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken slaat op sociale media tegen de kritiek van een aantal landen terug. De Russische ambassade in Australië stelt dat het gaat om een veroordeling „door een rechtbank in een soeverein land, volgens de nationale wetgeving”. De ambassade in Canada spreekt van „onaanvaardbare pogingen” door het Canadese ministerie van Buitenlandse Zaken „om zich te mengen in de interne aangelegenheden van Rusland”.

