India hekelt kritiek van Rihanna en Greta Thunberg over boerenprotesten

De kritiek van internationale beroemdheden, zoals de zangeres Rihanna, over de massale boerenprotesten in India is „onjuist” en „onverantwoordelijk”, vindt de regering van premier Narendra Damodardas Modi. Rihanna, de klimaatactiviste Greta Thunberg en de Amerikaanse advocaat en activiste Meena Harris (nicht van vicepresident Kamala Harris) vroegen dinsdag op Twitter aandacht voor de boerenprotesten. Samen hebben ze meer dan honderd miljoen volgers.

Zowel Rihanna als Greta Thunberg linken naar een artikel van CNN van maandag, waarin het geweld van de Indiase politie tegen actievoerders wordt beschreven. Rihanna stelt: „waarom praten we hier niet over?!”. Thunberg: „we zijn solidair met het #FarmersProtest in India.” Meena Harris schrijft dat „de dichtstbevolkte democratie (wordt) aangevallen” en dat we „ALLEMAAL woedend moeten zijn over het afsluiten van het internet in India en het paramilitair geweld tegen boerendemonstranten.”

Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken reageert woensdag op „recente opmerkingen van buitenlandse personen” en dringt erop aan dat „de feiten worden vastgesteld voordat we ons haasten om commentaar te geven op dergelijke kwesties”. Daarnaast vindt de regering „de verleiding van sensationele hashtags en opmerkingen op sociale media, vooral wanneer deze worden gebruikt door beroemdheden, niet juist en niet verantwoordelijk.” Boze boeren trekken al maandenlang massaal uit protest met hun tractor naar de hoofdstad New Delhi. Aanleiding zijn nieuwe wetten die de landbouwmarkt opengooien voor private partijen.

