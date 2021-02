In Turkije gaat restaureren vaak met een drilboor

Sinds de recente restauratie heeft de middeleeuwse Galatatoren in Istanbul een steriele ambiance. Je loopt door glazen deuren de entreehal in, waar een balie staat en een groot videoscherm hangt. Daarop wordt een computeranimatie vertoond van een historisch schip dat de Bosporus bevaart. Een jong Russisch stel staat te wachten op de lift naar de bovenste verdieping, dat een magnifiek panorama van 360 graden biedt over de Bosporus en het historische hart van Istanbul.

Als een van de oudste en hoogste gebouwen van Istanbul is de Galatatoren een belangrijk symbool van de stad. De toren is in 1348 gebouwd door de rijke stadstaat Genua, die de Gouden Hoorn had gekoloniseerd en wilde bewaken. In zijn lange en rijke geschiedenis is de toren in gebruik geweest als uitkijkpost voor de brandweer, sterrenwacht en gevangenis. Sinds de restauratie in 1967 is het een toeristische trekpleister die elk jaar honderdduizenden bezoekers trekt.

Restauraties worden gezien als een manier om geld te verdienen Banu Pakol, erfgoedbeschermer

„Na de restauratie van 1967 kreeg de toren een andere functie”, zei minister van Cultuur en Toerisme Mehmet Nuri Ersoy in oktober bij de heropening. „Die nieuwe functie was met name gericht op eten, drinken en entertainment.” Dat was vandaag de dag niet langer acceptabel, zei de minister. „Vanaf nu zal de Galatatoren niet alleen een trekpleister zijn, maar ook een verwijscentrum naar andere waardevolle culturele bezienswaardigheden.”

Tot teleurstelling van velen is het café-restaurant bovenin de toren verdwenen. Die verdieping staat sinds de restauratie leeg, op een grote maquette van Istanbul na, waar de belangrijkste gebouwen worden uitgelicht als je op een knop drukt. De oude stenen muren zijn wit gestuct, de houten balken in de nok zijn geschilderd, en de kroonluchter is weggehaald. „Die arme toren ziet eruit als een hotellobby”, twitterde Burcu Demirbas, een architecte uit Istanbul.

De restauratie is niet alleen omstreden vanwege het resultaat, ook vanwege de gebruikte methodes. Een ambtenaar van de gemeente Istanbul, verantwoordelijk voor cultureel erfgoed, plaatste vorig jaar een video van de werkzaamheden op Twitter. Daarop is te zien hoe bouwvakkers met drilboren een muur bewerken. De ambtenaar zei dat drilboren zeer ongepast zijn voor een restauratie, en sprak van een „verwoesting”. De tweet leidde tot woedende reacties van burgers en politici.

Toch kwam dit voor veel Turken niet als een verrassing. Want de lijst met mislukte restauraties is lang. Kostbare Romeinse muurschilderingen in de zuidelijke stad Antakya werden tijdens een restauratie bijvoorbeeld ernstig vervormd. Het middeleeuwse kasteel op het eiland Okcali vertoonde na de restauratie gelijkenissen met het tekenfilmfiguur Spongebob Squarepants. En de achthoekige Süheylbey-moskee in Istanbul, gebouwd in 1591 door de beroemde Ottomaanse architect Sinan, zag er na de restauratie uit als een vierkant winkelcentrum met een grote glazen pui.

Nieuw en schoon

Turkije telt ook tal van geslaagde conservatieprojecten, zoals het mozaïekmuseum Zeugma in de zuidelijke stad Gaziantep en de Sint-Giragoskathedraal in Diyarbakir, die in 2016 de Europa Nostra prijs won. Maar veel monumenten zijn verwaarloosd of hebben problematische restauratie ondergaan. Er is zelfs een populair Twitteraccount genaamd ‘Lelijk Istanbul’, dat mislukte restauraties en andere bedenkelijke vormen van stadsontwikkeling documenteert.

„De meest voorkomende fout is om prioriteit te geven aan de nieuwe functie van gebouwen ten koste van het behoud van hun integriteit en historische complexiteit”, zegt Tugba Tanyeri-Erdemir, expert historisch erfgoed aan de Universiteit van Pittsburgh. Ze geeft het voorbeeld van de Narmanli Han, een magnifiek pand uit 1830 in de belangrijkste winkelstraat van Istanbul. Het diende in het verleden als Russische ambassade en de woning van de Turkse schrijver Ahmet Hamdi Tanpinar. Het werd gekocht door een stel zakenlui, die het een lelijke zalmroze kleur gaven en de lommerrijke binnenplaats betegelden. „Complete minachting voor de historische functie van het pand, dat werd omgevormd tot een commerciële ruimte zonder authentieke sfeer”, zegt Tanyeri-Erdemir.

„Turken houden van nieuw en schoon, zoals een winkelcentrum”, lacht Banu Pakol, medeoprichter van de Associatie voor Bescherming van Historisch Erfgoed (KMKD). „Dat zit in de Turkse cultuur. Ik was mijn huis laatst aan het opknappen, zoals het verwijderen van alle verflagen om de oude muurschilderingen bloot te leggen. Als mensen op bezoek kwamen, vroegen ze: wanneer ga je het restaureren? Ik dacht: hier is niets mis mee, dit is het oorspronkelijke gebouw.”

De Galatatoren (1348) in Istanbul lijkt na de restauratie volgens critici van binnen op een hotellobby. Foto Isa Terli/ AFP

Daarom organiseert het KMKD seminars en workshops om mensen te leren wat historisch erfgoed is en hoe ze ermee moeten omgaan. Bijvoorbeeld voor lokale journalisten die verhalen willen schrijven over plunderingen en andere bedreigingen van cultureel erfgoed. „We trainen ook gidsen, want zij zijn vaak de eersten die schade aan gebouwen opmerken. En we leren ze ook onderscheid te maken tussen een goede en een slechte restauratie, want zij leiden mensen rond.”

Prioriteit

De regerende AK-partij heeft prioriteit gegeven aan het behoud van historisch erfgoed. Volgens de staatszender TRT zijn er in de afgelopen zeven jaar 86.000 artefacten gerestaureerd. Projecten werden in versneld tempo uitgevoerd om het toerisme te stimuleren. Maar experts betwijfelen of dat zorgvuldig kan in zo’n korte tijd. „Ik heb naar de plannen gekeken die de regering heeft”, zegt Pakol van het KMKD. „Ze focussen op aantallen, niet op kwaliteit.”

„De situatie was beter in de tijd dat ik bij het ministerie van Cultuur en Toerisme werkte”, zegt Kenan Yurttagül, die daar van de jaren 80 tot 2000 directeur historisch erfgoed was. „Bij restauraties vroegen we altijd archeologen, historici en andere experts om advies. Deze experts zorgen ervoor dat restauraties correct werden uitgevoerd en het historische karakter van het gebouw bewaard bleef.”

Nu worden veel restauraties volgens Yurttagül uitgevoerd door bouwbedrijven met nauwe banden met de regering, zonder toezicht van experts. Dit is het gevolg van jaren van nepotisme, politieke polarisatie en institutionele erosie. De restauratie van de Galatatoren werd gedaan door het bouwbedrijf van een oud-partijbestuurder van de AKP in Istanbul. Yurttagül: „Deze bedrijven hebben niet de kennis om restauraties uit te voeren. Daarom hebben we al deze rampen.”

Gepolitiseerd

Ook het gepolitiseerde politieke klimaat speelt volgens Pakol een rol. Haar organisatie richt zich met name op het behoud van niet-islamitische monumenten, omdat de regering daar niet naar omkijkt. „In Turkije is historisch erfgoed zeer politiek. De regering behoudt alleen dat waarvan ze wil dat mensen het zich herinneren.” Dat wil zeggen een geromantiseerd Ottomaans verleden. Veel Armeense, Griekse, Byzantijnse monumenten verkeren volgens Pakol in slechte staat.

Het ministerie van Cultuur en Toerisme wil duizend gebouwen restaureren voor 2023, wanneer de Turkse Republiek honderd jaar bestaat. „In zijn toerismestrategie voor 2023 stelt het ministerie openlijk dat islamitisch erfgoed prioriteit heeft”, zegt Pakol. „Ze hebben in het verleden enkele christelijke gebouwen gerestaureerd, zodat ze kunnen zeggen dat ook doen. Maar ook alle monumenten buiten Turkije die in aanmerking komen voor restauratie zijn islamitisch.”

De Galatatoren werd een twistpunt tussen de nationale regering en de gemeente Istanbul nadat Ekrem Imamoglu in juni 2019 tot burgemeester was verkozen. Imamoglu, de rijzende ster van de seculiere oppositiepartij CHP, versloeg oud-premier Binali Yildirim van de regerende AK-partij van president Erdogan. Het was een politieke aardverschuiving: na 25 jaar kwam er een einde aan het bewind van Erdogan en zijn conservatief-religieuze AKP in Istanbul.

Maar Erdogan wilde de controle over de Galatatoren niet kwijtraken aan de oppositie. Daarom besloot hij vorig jaar per presidentieel decreet om de toren, die sinds 1855 eigendom was van de gemeente, onder gezag van het ministerie van Cultuur te plaatsen. Oud-directeur historisch erfgoed Yurttagül: „Het was een machtsstrijd om een belangrijk symbool van Istanbul, waarbij beide partijen zich wilden laten gelden. Als de oppositie had gewonnen, was die restauratie waarschijnlijk een stuk beter verlopen.”

Toch heeft erfgoedbeschermer Pakol weinig hoop op verbetering, ook niet als de oppositie aan de macht zou komen. „Turken zien weinig verschil tussen origineel en namaak. En restauraties worden gezien als een manier om geld te verdienen, wat lijnrecht ingaat tegen de geest van conservatie: je wilt iets behouden voor toekomstige generaties.”

