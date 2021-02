Ik ging niet wéér haar auto vol kabouters zetten

‘Ik had een roerige jeugd. Mijn vader zat op de vaart en was regelmatig maanden van huis. Hij had in die tijd een alcoholprobleem, dus als hij wel thuis was, was er vaak gedonder. Die beide factoren hebben een flinke weerslag gehad op mijn huwelijk.

„Frank en ik waren vanaf het begin close, op het symbiotische af. Maar zodra hij iets later thuiskwam, raakte ik in paniek. En wanneer hij gedronken had, was ik doodsbang. Terwijl hij dan totaal niet agressief was zoals mijn vader. Eerder zo mak als een lammetje.

Micha en Frank waren samen van 1986 tot 2001

Micha (51) is jeugdverpleegkundige. Ze woont samen. Frank (57) is it-architect. Hij heeft een LAT-relatie. Ze hebben samen twee zoons. Frank heeft nog een dochter.

„Ja, Frank heeft heel wat met me te stellen gehad. Er was een tijd dat ik niet alleen naar boven durfde. Lag ik op de bank met mijn hoofd op zijn schoot te slapen tot hij ook naar bed ging. Als ik ’s nachts ging plassen, moest hij mee naar de badkamer. Na de geboorte van onze tweede ben ik nog een tijdje opgenomen geweest met een zware depressie.

„Ik durf wel te zeggen dat Frank mij met zijn geduld en zijn onvoorwaardelijke liefde goeddeels heeft geheeld van mijn jeugdtrauma’s. Toch bleef de drank een thema. Steeds diezelfde groef: kwam hij beschonken thuis, raakte ik over mijn toeren. Ik voelde me vaak wiebelig, zoekende. Is dit het nu? Ik had bij wijze van spreken altijd een koffertje klaarstaan om te vertrekken.

„Uiteindelijk ben ik ook echt weggegaan. We zijn op een goede manier gescheiden, elkaar steeds het beste gunnend en de kinderen vooropstellend. Nog altijd ben ik blij dat hij de vader van mijn zonen is. En de liefde tussen ons? Die is nooit echt verdwenen. We hebben hem alleen in een andere vorm gegoten.”

‘Micha zag eruit als een kruising tussen Madonna en Cindy Lauper. Sexy, stoer en een beetje wild. Ik was een soort Adrian Mole, zo’n in zichzelf gekeerde puber. Ze zong net als ik in het kerkkoor van mijn tante. Op een dag nodigde ze me uit voor een schoolfeest. Daar, op de dansvloer, kuste ik haar. Ik had weleens met een meisje gezoend, maar zoals zij terug zoende was van een heel ander kaliber.

„Al tijdens onze verkeringstijd is het een paar keer uit geweest. We hadden regelmatig ruzie over drank. Ik ben een gezelligheidsdrinker. Mijn broer heeft een slijterij, we houden er in mijn familie allemaal van. Terwijl Micha enorm beschadigd is door het drankmisbruik van haar vader. Ze kon volledig flippen als ik een borrel op had.

„Micha had ook altijd een zekere onrust over zich. Ze heeft veel prikkels nodig en ik denk dat ze mij diep in haar hart niet avontuurlijk genoeg vond. Andersom heb ik nooit enige twijfel gehad over haar. Onvermoeibaar heb ik energie gestoken in het terugwinnen van haar hart. Zo heb ik nog een keer de achterbank van haar auto vol gezet met tuinkabouters die ik besproeid had met mijn aftershave.

„Mijn liefde voor haar was zo groot dat ik telkens weer over alle moeilijkheden heen stapte. Maar toen ze verliefd was op iemand anders en weg wilde, brak er iets bij me. Het was welletjes. Ik ging niet wéér haar auto vol kabouters zetten.

„Vorig jaar zijn we samen met onze zonen een weekeinde gaan fietsen op Texel. Met z’n viertjes, net als vroeger. En als ik dan naar Micha kijk, nog steeds die prachtige, levenslustige vrouw, denk ik: ik zou het allemaal zo weer overdoen.”

