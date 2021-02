Iedereen acteert het voorbije leven

Oppervlakkig bezien is er niks te doen. En toch maak ik van alles mee. Ik kijk naar de livestream van Tsjechovs Drie zusters in de regie van Eline Arbo bij de Toneelschuur. Mooi stuk. Bekend stuk („Naar Moskou”). Ik zag het in vele interpretaties. Maar dit keer is het toch weer anders, spannend, want Arbo kiest voor Natasja. Zij is de vierde zuster, de pseudozuster, de boze schoonzuster. De rotte appel over wie niemand nadenkt. Maar Eline Arbo wel. Die dacht: waarom doet ze zo?, en verhief het antwoord tot de clou van haar voorstelling. Met fantastisch resultaat, het stuk bloost ervan.

Maar er gebeurt nog meer. Terwijl de acteurs buigen (voor dat livestream-danken moet nog een oplossing komen, het staat al te maf) dendert plotseling de actrice Petra Laseur het podium op. Ze komt live en bij verrassing de Mary Dresselhuys Prijs uitreiken aan regisseuse Eline Arbo – die dus niet daar is, maar in haar huiskamer, net als wij. Via een livestream ín de livestream reageert Arbo voor onze ogen origineel met stomheid geslagen. Welkom nieuwe tijden, jullie zijn enerverend.

Regisseuse Eline Arbo (rechtsonder) krijgt na afloop van ‘Drie zusters’ live de Mary Dresselhuys Prijs van Petra Laseur. Foto VandenEnde Foundation

Ook het festival van Poetry International gaat ‘gewoon’ van start, met optredende dichters. Via livestreams natuurlijk, hoe lang zal het duren dat ik dat erbij vertel? Ik reserveerde toegang voor Vanessa Kisuule, stadsdichteres van Bristol, wier naam ik ken sinds in die stad het standbeeld van een 17de-eeuwse slavenhandelaar in de haven werd gegooid. „You came down easy in the end…” reageerde ze in een waardig bijtend gedicht, en ze waarschuwde: „History is a sneaky mistress.” Ik had haar graag in levenden lijve zien performen, maar daar zitten we dan tegenover elkaar, ik in Amsterdam, zij in Bristol met een pluchen inktvis op haar schouder. Ze knalt erin met haar samenvatting van leven: „…death comes swift and he doesn’t give due notice”. En ik vergeet dat ik de enige niet ben voor wie ze optreedt.

Een goeie geest stuurt me het literaire tijdschrift Terras en spoort me aan het daarin opgenomen fragment uit de roman Malacqua te lezen, van Nicola Pugliese uit 1977. Het zijn maar enkele pagina’s. Ze zijn geweldig. Ik lees magische passages over zee en regen die bezig zijn Napels over te nemen en herken ‘onze’ pandemie. De ramp voltrekt zich zo weinig urgent dat iedereen het voorbije leven kan blijven acteren, ook al spoelt het water door de straten. Het gevaar wordt afgedaan als „enkel en alleen een oncomfortabel gevoel, iets waar je je continu aan ergerde”. Klinkt bekend. Ik herken hier en nu en pandemie.

Ik begrijp dat er een vertaling klaarligt, en voorzover ik het kan zien, een meer dan behoorlijke. Als ik een uitgeverij was dan gaf ik Malacqua in het Nederlands uit. Met voorrang.