Hugo de Jonge: de minister die geen goed kan doen

Het liefst komt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) niet te vaak naar de Tweede Kamer om over de coronacrisis te praten. De Kamer, zegt hij binnenskamers wel eens, gedraagt zich te veel als crisismanager. Hij wordt bovendien van zijn werk gehouden, zei hij eind vorig jaar nog in NRC. „Straks zitten wij hier alleen maar Kamerbrieven te schrijven.”

Die irritatie is wederzijds, valt te concluderen na weken van stekelige debatten. De Tweede Kamer is geen warm bad voor de minister, die ernstig bekritiseerd wordt om de corona-aanpak van het kabinet. Ook in de coalitie van het inmiddels gevallen kabinet heerst ergernis en onvrede over de minister.

Deze week moet Hugo de Jonge twee keer verantwoording afleggen aan de Kamer over taaie coronadossiers. Donderdag wacht hem een zwaar debat over de traagheid van het vaccinatiebeleid – een onderwerp dat de Kamer al weken dwarszit. Deze woensdag moest hij uitleggen hoe er een groot datalek bij de GGD’s heeft kunnen ontstaan, waardoor de gegevens van mensen die zich hadden laten testen op het coronavirus niet veilig bewaard werden. De gegevens van tienduizenden Nederlanders werden vervolgens voor een paar tientjes te koop aangeboden door cybercriminelen.

Boven de debatten hangt een andere vraag: heeft de Kamer nog voldoende vertrouwen in Hugo de Jonge als chef-corona? Deze drie problemen achtervolgen De Jonge:

Probleem 1: het datalek

De Jonge-kritiek kenmerkt zich door een zichzelf versterkend effect, bleek in het debat over het datalek van de GGD’s. Het ging kritische fracties als SP, PVV en Denk woensdag niet alleen om wat er mis was gegaan bij de veiligheid van de GGD-systemen. Het ging ze ook om de presentatie van De Jonge. „Deze minister is gretig met het claimen van succes, maar heeft veel meer moeite met het aanpakken van problemen”, zei bijvoorbeeld Kamerlid Maarten Hijink (SP). Fractievoorzitter Farid Azarkan (Denk) zei dat De Jonge „vol overtuiging onzin kan vertellen”. PvdA-Kamerlid Attje Kuiken vroeg zich af of de corona-aanpak „de minister niet over de schoenen loopt”. Er is immers al zo véél misgegaan, zei ze.

Maar liefst 399 Kamervragen had De Jonge moeten beantwoorden over het datalek, dat werd onthuld door RTL Nieuws. Maar vooral het optreden van De Jonge tijdens het wekelijkse Vragenuur, een week eerder, was een groot deel van de Kamer slecht bevallen. De Jonge had daar gezegd dat de veiligheid van GGD-systemen „continu” is gecontroleerd, maar: „Tegen dit type misdaad is geen kruid gewassen.”

De Jonge ging deze keer diep door het stof. De controle was niet continu, maar steekproefgewijs. De aandacht die er was voor de veiligheid van privégegevens was „onvoldoende”. „Privacy is een onderbelicht thema geweest. Alles moet steeds sneller, harder, beter. De GGD staat in crisisstand.” De minister beloofde verbetering, bijvoorbeeld door in sommige situaties niet langer BSN-nummers te gebruiken van iemand die is getest, maar een tijdelijke code.

Lees ook: Gegevens miljoenen Nederlanders op straat na datadiefstal GGD: hoe kan dat?

Probleem 2: de vaccinaties

Donderdag zal De Jonge zich opnieuw moeten verantwoorden, maar dan vooral voor het trage tempo waarin de vaccinaties tegen Covid-19 worden uitgevoerd. Zo blijft de levering van vaccins van AstraZeneca flink achter bij de verwachtingen. De Jonges oplossing, uitstel van een tweede prik met het Pfizer-vaccin, werd afgeraden door het Europees Medicijnagentschap (EMA). En hoewel De Jonge woensdag aan de Kamer schreef dat de achterstanden worden ingelopen, heerst irritatie en chagrijn over de logge start van het vaccinatieprogramma.

Daar komt het gegoochel bij met de vaccinatiecijfers. Afgelopen zondag veranderde het ministerie van Volksgezondheid de manier waarop geschat werd hoeveel Nederlanders een vaccin hebben gekregen. Het nieuwe cijfer lag opeens een stuk hoger. Maar al snel kwam er een rekenfout aan het licht: volgens het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid waren 17.550 vaccinaties dubbel geteld. Opnieuw versterkt de reactie op de ene fout die op de andere: zie je wel, zeggen Kamerleden, De Jonge práát de achterstanden weg.

Probleem 3: de coalitie

De vier partijen van het gevallen kabinet-Rutte III (van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) zijn niet doof voor de blijvende kritiek op de minister. Ook daar vinden ze dat De Jonge moet opschieten met het laten vaccineren van de bevolking. Wat ook meespeelt, is dat sommige coalitiepartners vinden dat De Jonge slecht omgaat met kritiek. Kamerlid Kees Verhoeven (D66) had het woensdag in het debat over het datalek over „misplaatste zelfverzekerdheid” van de minister. Dat speelt ook bij sommige collega’s in het kabinet. Als er bijvoorbeeld in de ministerraad suggesties worden gedaan voor verbetering, wordt gezegd, dan wuift De Jonge die vrijwel altijd weg. Alsof kritiek leveren gelijk staat aan deloyaal zijn, wordt gezegd.

Lees ook deze column:‘Hugo prikt zichzelf lek’

Niemand verwacht dat een kritische partij als D66 donderdag zomaar De Jonge zal laten vallen, bijvoorbeeld door in te stemmen met een motie van wantrouwen van de oppositie. Maar ook vanuit de coalitiebanken is het vaak vrij schieten op De Jonge. (Hij werd overigens wel gesteund door de coalitie in het GGD-debat). Debatten over het coronavirus worden steeds meer verkiezingsdebatten. Dat levert meer felheid op, maar leidt de aandacht óók af van De Jonge. Hij is immers geen CDA-lijsttrekker meer. De verwachting is daarom dat steeds meer kritiek zal neerdalen op premier en VVD-lijsttrekker Mark Rutte, op wie de Kamer maar geen vat krijgt. De Jonge reageert stekelig en soms sarcastisch op de vele kritiek die hij krijgt. Tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag zei hij tegen een journalist: „Je zou toch hopen dat die vaccinatie een beetje tegen al die negativiteit helpt.”