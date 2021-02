Hoezo heer boven vrouw?

Waarom is een heer altijd meer waard dan een vrouw in het kaartspel? Dat vroeg Indy Mellink (23) zich af aan het begin van de lockdown in 2020. De docente legal psychology aan de Erasmus Universiteit Rotterdam speelde altijd al veel spelletjes, met vrienden en familie, en nu was er volop tijd voor. Tijdens de uitleg van een kaartspel aan neefjes en nichtjes hinderde haar ineens dat de man altijd belangrijker is dan de vrouw. En waarom gaat de vrouw boven de boer? Wat waren dat voor ouderwetse verhoudingen?

Vanuit haar psychologiestudie, die ze in december afsloot, wist ze dat ook kleine voorbeelden van ongelijkheid op bijvoorbeeld gebied van gender negatieve invloed op kinderen kunnen hebben, vertelt ze op de video op haar website.

Vandaar dat het idee haar niet losliet. Waarom is er geen kaartspel zonder ongelijkheid, een modern genderneutraal spel, vroeg ze zich af.

Dat was in mei 2020, aldus Mellink. Door de Black Lives Matter-protesten in juni viel haar ook op dat de heer, vrouw en boer op kaarten meestal wit zijn. Er moest een alternatief komen voor die drie kaarten in het kaartspel, dat wegbleef van al die seksistische en racistische kwesties. Ze vond de oplossing door de heer, vrouw en boer in het kaartspel door goud, zilver en brons te vervangen – de drie edelmetalen die door de Olympische Spelen al een bekende hiërarchie hebben. Ze maakte de ontwerpen zelf. De andere kaarten in het spel bleven gelijk. „Eind juni ben ik gaan designen. En in juli heb ik de eerste pakjes van de drukker gekregen. Dat waren er maar vier”, vertelt Mellink. „Dat vonden vrienden en familie zo leuk dat ik er daarna 50 heb besteld bij de drukker.”

En zo werd het genderneutraal Gold Silver Bronze kaartspel van Indy Mellink geboren. Als snel pikte de internationale pers (en internet) het nieuws op over GSB cards. Mellink heeft een Nederlandse en Engelstalige website gebouwd (gsb-playingcard.com) , waar de GSB-kaarten te koop worden aangeboden. Ze verkoopt er meer aan het buitenland, aan meer dan 100 landen inmiddels, dan in Nederland.

Mellink ziet zichzelf niet als een activiste, ze wil mensen het bestaande kaartspel niet ontnemen, benadrukt ze in ieder interview en op haar website. Ze wil gewoon een alternatief bieden, voor mensen die liever een kaartspelletje spelen zonder seksistische en racistische verhoudingen te weerspiegelen.

Mellink wil verder studeren in de forensische psychologie, maar zal ook nog tijd in de promotie van haar kaartspel steken. Bijvoorbeeld bij de aanstaande Olympische Spelen in Tokio? „Dat ga ik zeker proberen te doen. Ik denk dat het een leuke samenwerking zou zijn met mijn goud zilver brons.”