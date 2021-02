Het is niet raar om te hechten aan het leven

Ineens renden alle schaapjes over de dam. De maatregelen tegen corona wegen niet op tegen de geboekte gezondheidswinst, schreven vier intensivisten dit weekend in NRC. Volkskrant-columnist Bert Wagendorp noemde dat maandag „moedig”: het was „een levensreddend idee” voor mensen „die slachtoffer dreigen te worden van de corona-obsessie”. „We vergooien ons leven en het genot ervan door vrees voor de dood”, aldus columnist Sylvain Ephimenco in Trouw. Psychiater Boudewijn Chabot noemde het dinsdag in NRC „tijd dat de ouderen zich gaan opofferen voor de jongeren”.

Eerder al hadden onder meer Marli Huijer, Ira Helsloot en Marianne Zwagerman soortgelijke dingen gezegd, maar die werden toen nog verketterd. Een idee moet momentum krijgen, en nu is het zover.

De timing is bijzonder. Van kwetsbaren wordt gevraagd zichzelf op te offeren in het zicht van de haven – de komende maanden krijgen zij immers hun vaccinatie. Waarom kan de samenleving niet nog een beetje geduld hebben?

Antwoord: omdat veel mensen het zat zijn. De lockdown duurt lang, de vooruitzichten zijn onduidelijk, dus wordt het verleidelijk de prioriteiten te verleggen.

Toch wordt het debat nog omfloerst gevoerd. De vier intensivisten gaven toe dat hun voorstel tot meer doden zou leiden, en Ephimenco had het over vollere begraafplaatsen. Maar tegelijk doen de pleitbezorgers van versoepeling alsof hun voorstel ook voor de kwetsbaren beter is.

De dood is iets „waar veel oude mensen naar uitkijken”, aldus Chabot. En ook: „Sterven hoort bij het leven”. Marli Huijer zei eerder dat we moeten vertrouwen op „oude volkswijsheden” zoals „het bewustzijn dat we kwetsbare wezens zijn en geveld kunnen worden door een infectie”. Alsof het een moderne onhebbelijkheid is om te hechten aan het leven.

Nog zoiets: het versoepelingskamp gebruikt graag de schadelijke effecten van IC-opname als argument. Hugo Touw, een van de vier intensivisten, vertelde maandag bij Op1 hoe hij patiënten „op hun buik aan de beademing” ziet liggen, en hoe lang het duurt voor ze hersteld zijn – als ze het al overleven. Vervolgens begon hij over de negatieve gevolgen van de maatregelen. „Staat dat allemaal nog met elkaar in verhouding?” vroeg hij.

Hier moest ik een tijdje over nadenken. Wat zegt Touw nou eigenlijk? Het lijkt een empathisch standpunt: kwetsbaren lijden op de IC, dus als ze afzien van opname, is dat voor iedereen beter. Maar het meest empathische zou zijn om te voorkomen dat kwetsbaren überhaupt besmet raken, waardoor de keuze ‘IC of niet’ wordt vermeden.

Natuurlijk kun je zeggen: de grens van de solidariteit is bereikt. Maar wees daar dan eerlijk over en maak het niet mooier dan het is.

Floor Rusman (f.rusman@nrc.nl) schrijft elke woensdag op deze plek een column.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 3 februari 2021