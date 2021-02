Grootmeester van de filmmontage overleden

Miljoenen hebben zijn werk gezien maar slechts enkelen zullen zich er bewust van zijn. Dat is nou eenmaal het lot van filmvakmensen als de Nederlandse editor Ot Louw. Hij stierf onlangs op 75-jarige leeftijd, aan de gevolgen van Covid-19.

Zijn naam prijkt op de credits van vele honderden film- en televisieproducties. Zo was hij veertien jaar lang de vaste editor van Van Kooten en De Bie. Het duo leerde hem kennen toen hij werkte aan de befaamde reeks Het Gat van Nederland.

In 1992 ontving Louw een Gouden Kalf, de Vakprijs Montage. In 2009 werd hij erelid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Filmers (NBF), vanwege zijn bijzondere betekenis voor de Nederlandse film en televisie. Van de vele Nederlandse films die hij monteerde, kregen er 29 een Gouden Kalf, waaronder De wording (1988) van Cherry Duyns. Tussen 1985 en 2010 was Louw werkzaam bij Het Materiaal, de montagestudio waarvan hij medeoprichter was. Maar ook na zijn pensioen werkte hij door, nu vanaf zijn laptop.

Montage en geluid

De in 1946 als Otto Louw geboren editor studeerde in 1969 af aan de Nederlandse Filmacademie, in de richting montage en geluid. Na tien jaar te hebben gewerkt bij de NOS monteerde hij in 1983 zijn eerste speelfilm, De mannetjesmaker van Hans Hylkema. Met Hylkema en vele anderen uit de Nederlandse filmwereld ging hij langdurige werkrelaties aan, zoals met Rita Horst, Pieter Verhoeff, Theo van Gogh en het filmbedrijf Shooting Star van Dave Schram en Maria Peters.

In 1987 verscheen zijn boek Beeldspraak, met als ondertitel ‘termen uit het film- en videovak’. Jaren later stond de inhoud van dit boek aan de basis van de website filmwoordenboek.nl, waar vaktermen voor leken worden uitgelegd. Soms met de voor de aimabele Louw kenmerkende droge humor. Zo staat er bij ‘10-inch drop’: „Vanaf 25 cm hoogte laten vallen van een harddisk om deze weer aan de praat te krijgen.” Zijn enthousiasme voor het vak blijkt ook uit de inzichtelijke columns en achtergrondartikelen (onder andere over de uitvinder van de plakpers) die hij schreef voor het filmtijdschrift Skrien.

Naast gewaardeerd editor stond Louw bekend om zijn liefde voor filatelie en bier. Hij proefde en verzamelde 16.000 etiketten van speciaalbiertjes. Ook toen hij met corona in het ziekenhuis lag, keurde hij nog wat biertjes, waarvan hij op Facebook verslag deed, evenals van zijn aanstaande dood: „Vandaag is de laatste dag van mijn 75-jarig leven. Het coronavirus heeft m’n longen opgevreten, zodat ik niet meer zonder beademing kan. En zonder beademing kan je niet leven. Dus einde verhaal.”