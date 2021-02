Geen brandy, dus ik deed wodka

Natuurlijk had ik geen karbonade op voorraad en op zaterdag geen zin om nog naar de winkel te gaan, maar wel had ik kip (eigenlijk haan) uit eigen tuin. Die houden, slachten en plukken we zelf, dat heb ik vroeger van mijn moeder geleerd. Geïnspireerd door jouw improvisatiekunst heb ik dus een poging gewaagd. Gewoon proberen.

Lees ook het recept dat is nagemaakt: Deze karbonadestoof smaakte alsof het zo bedoeld was.

Een haan van minimaal een halfjaar oud, het vlees is lang van draad en moet lang stoven voordat het los komt van het bot. Dus na ruim twee uur stoven het vlees van het bot gehaald en kort gesneden. En wegens gebrek aan brandy een flinke scheut Duitse wodka gebruikt, waarvan de smaak erg goed doorkwam. Het had iets chics en gaf het geheel nog meer een wildsmaak.

Het resultaat was een heerlijke schotel met een zeer indringende eigen smaak, vooral de shiitakes hadden een uitgesproken smaak gekregen, echt heel lekker. We hebben het gecombineerd met een puree van knolselderij en wortel, een buitengewoon lekkere combinatie. Vanavond gaan we de door Janneke gesuggereerde witlof proberen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 6 februari 2021