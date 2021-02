Etos-directeur ruziet met Ahold om stap naar Hema

De overstap van Etos-directeur Saskia Egas Reparaz naar Hema is uitgedraaid op een juridisch conflict. Ahold Delhaize, eigenaar van Etos, houdt Egas Reparaz aan het concurrentiebeding in haar contract, waardoor het nog maanden kan duren voordat ze bij haar nieuwe werkgever mag beginnen.

Zij legt zich daar niet bij neer en heeft een advocaat in de arm genomen, meldden verschillende bronnen aan NRC. Onderhandelingen over een vaststellingsovereenkomst zitten vast. Egas Reparaz, die nog een contract heeft tot 1 maart, is inmiddels op non-actief gesteld door het bedrijf. Betrokkenen wilden inhoudelijk niet reageren op de kwestie.

Lees hier hoe Hema in handen kwam van de familie Van Eerd en Parcom: Voor de Jumbofamilie was HEMA al jaren een droom, maar geen optie

De overstap van Egas Reparaz van het Ahold-concern naar HEMA ligt gevoelig. Sinds deze maand heeft HEMA nieuwe eigenaren: Jumbo-familie Van Eerd en investeringsmaatschappij Parcom. Supermarktketen Jumbo is de grootste concurrent van marktleider Albert Heijn, het belangrijkste dochterbedrijf van Ahold Delhaize. Als Etos-directeur maakte Egas Reparaz deel uit van het ‘leadership team’ van Ahold Delhaize.

Investeringsvehikel

Parcom en Mississippi Ventures - het investeringsverhikel van de familie Van Eerd - maakten vorige week bekend dat Egas Reparaz de opvolger zou worden van Tjeerd Jegen, de huidige topman van HEMA. Wanneer ze begint, werd niet vermeld.

Lees ook dit profiel van de Saskia Egas Reparaz: Nieuwe HEMA-directeur maakt de slag van 'bricks naar clicks

Naar nu blijkt, komt dat omdat Ahold Egas Reparaz aan haar concurrentiebeding wil houden. De Etos-directeur heeft in haar contract staan dat ze niet direct mag overstappen naar een bedrijf met activiteiten die concurreren met die van Ahold Delhaize. Het Zaanse concern is van mening dat het beding van toepassing is omdat HEMA net als Etos cosmetica verkoopt. Egas Reparaz moet wat Ahold betreft daarom zes maanden wachten voordat ze bij HEMA de leiding kan overnemen.

Concreet zou dat betekenen dat de nieuwe topvrouw pas op 1 september mag starten bij HEMA. Dat stelt de nieuwe eigenaren voor een probleem. Huidig topman Jegen heeft aangegeven nog wel even te willen aanblijven, maar niet tot het najaar. Hij zou rond de zomer willen afzwaaien bij HEMA, dat veel last heeft van de coronacrisis.

De kwestie leidt bij de eigenaren van HEMA tot verbazing en irritatie, vertellen betrokkenen. „Cosmetica bedraagt misschien 10 procent van de omzet van HEMA, dat bovendien gesloten is. Etos is gewoon open. Hoe kun je dan spreken van een concurrentiebeding?”, zegt een bron rond Mississippi en Parcom.

De sfeer tussen HEMA en Ahold Delhaize is de laatste weken gespannen. Hema-topman Jegen haalde vorige maand op LinkedIn hard uit nadat Albert Heijn had aangekondigd voordelig handdoeken te gaan verkopen. Hij verweet de supermarkt een gebrek aan solidariteit nu veel retailketens verplicht de deuren hebben gesloten. Na een gesprek met Jegen stopte Albert Heijn met de actie.

Wat er nu gaat gebeuren, is onduidelijk. Betrokkenen zeggen een rechtszaak te willen voorkomen, maar sluiten die mogelijkheid niet uit.