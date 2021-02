Een cocon om je in terug te trekken

Een klein huisje, verstopt in het groen, met toch een licht aristocratische charme. Het zit vast aan een landhuis uit 1912, midden in een park. Dat landhuis is opgedeeld in zes appartementen. Dit zevende appartement was oorspronkelijk de in 1924 aangebouwde bibliotheek. „Een soort cocon”, zegt Betty de Haan (57), „heel fijn om je in terug te trekken”.

Naam: Betty de Haan (57) Woont: in Huis ter Heide

Een half leven woonde ze in Amsterdam, ze groeide op in Doorn. Na de echtscheiding en het uitvliegen van de kinderen ging ze op zoek naar een ander huis, waar ze ook klanten zou kunnen ontvangen als coach. Ze kwam uit in Huis ter Heide, niet ver van Doorn. „Ik merkte dat ik blij werd als ik weer hier op de zandgronden kwam.” Bij het ontbijt ziet ze de eekhoorns spelen in de thuja, een conifeer uit de cipresfamilie.

Sven Benjamins Sven Benjamins

De keuken was bij aankoop een donker hok, met wel een prachtige houten vitrinekast. Ze maakte er een open keuken van, al is die nauwelijks nog als zodanig herkenbaar. In de vitrinekast staan geen borden meer maar boeken. Het kookeiland ziet eruit als een hoge tafel – met gootsteen en koperen kraan – waaraan ze ook graag achter haar laptop staat te werken. De inductiekookplaat heeft een ingebouwde afzuiger.

De muren verfde ze sang de boeuf, ossenbloed, een warm donkerrood dat ze eens gezien had bij een vriend. Haar meubels – „een ratjetoe van oriëntaals en begin vorige eeuw” – verhuisden mee uit Amsterdam. „Mijn zoon zei: het is net of hier alles op zijn plaats valt.” Een van de schaarse spullen die ze kocht is een ronde tikkende klok met een diepe gong op de halve uren. Hij hangt boven de piano, die bijna opgaat in de donkerhouten lambrisering.

Wat is niet ideaal? Veel warmte lekt weg door het niet-geïsoleerde dak, dat door de monumentale status ook niet geïsoleerd kan worden. „Ik neem dat graag voor lief. In de zomer staan de terrasdeuren de hele dag wijd open.”

Correctie (4 februari 2021): in een eerdere versie van dit artikel stond dat het appartement de aangebouwde keuken van het landhuis was. Het was de bibliotheek. Hierboven is dat aangepast.

