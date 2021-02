Duits chemiebedrijf Bayer schikt opnieuw in Roundup-zaak

Het Duitse chemiebedrijf Bayer heeft voor twee miljard dollar opnieuw geschikt in een zaak die draait om onkruidbestrijder Roundup. Dat melden verschillende internationale persbureaus woensdag. Met het geld moeten toekomstige claims van Amerikaanse consumenten over mogelijke kankerverwekking door het bestrijdingsmiddel worden afgekocht. In juni vorig jaar schikte Bayer ook al voor 9,6 miljard dollar (8,5 miljard euro) in de Roundup-zaak.

Aanleiding was toen een complexe aantijging van tienduizenden consumenten die claimden dat het werkzame bestanddeel glysofaat in Roundup een vorm van kanker bij hen had veroorzaakt. Volgens Amerikaanse media kregen de slachtoffers toen tussen de 5.000 dollar en 250.000 dollar aan schadevergoeding van Bayer. Het nieuwe bedrag moet eventuele nieuwe vergoedingen in de komende vier jaar dekken. De schikkingen zouden alleen gelden voor mensen bij wie de diagnose non-Hodgkin-lymfoom is gesteld.

Voor Bayer was de Roundup-zaak bijvangst van de overname van landbouwchemiebedrijf Monsanto in 2018. Dat bedrijf bracht glyfosaat zo’n vijftig jaar geleden op de markt. Bayer heeft altijd ontkend dat het middel kanker veroorzaakt en dat onderzoeken hebben aangetoond dat het veilig is voor gebruik door consumenten. Ook de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid keurde het middel eerder goed. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het internationale kankerinstituut IARC noemen glyfosaat daarentegen wel kankerverwekkend. Roundup is ook in Nederland te koop.