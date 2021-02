Dor Hout – Vers Hout

Dor Hout: „Ik heb het helemaal gehad met die coronadiscussie over ouderen die hun plaatsje op de IC moeten afstaan aan de jongeren. Hoezo? Dachten ze dat wij voor onze lol op die IC gingen liggen? Wij hebben toch ook recht om door te leven?”

Vers Hout: „Nu word je meteen wel erg demagogisch. Er is niemand die jullie dat recht ontzegt. Het gaat erom dat er een schadelijke ontwikkeling gaande is. Minder dan de helft van de 75-plussers met Covid-19 overleeft het verblijf op de IC. Er moet een enorme inspanning worden verricht om die groep te redden. Zo ongeveer de halve maatschappij moet daarvoor op slot. Dat kan toch zo niet blijven doorgaan?”

Dor Hout: „Weet je wie dat ook altijd riep? Trump! Dat virus was maar onzin, een soort griepje, dat moest je vooral niet te serieus nemen. Open die economie! Kijk wat er daar gebeurd is: 450.000 doden! Het heeft hem zijn presidentschap gekost – gelukkig maar. Baudet riep ook dergelijke onzin, die heeft in de peilingen nu nog drie zeteltjes over.”

Vers Hout: „Je wilt Trump toch niet vergelijken met filosoof Marli Huijer, econoom Barbara Baarsma en psychiater Boudewijn Chabot? Trump riep maar wat, maar deze academici hebben er serieus over nagedacht en komen tot de conclusie dat een andere strategie noodzakelijk is. Daarom zei Chabot in NRC: „Het wordt tijd dat de ouderen zich gaan opofferen voor de jongeren. Dat is nog eens een wijze, oude man!”

Dor Hout: „Het vreemde is dat ik maar weinig jonge mensen zulke taal hoor uitslaan. En weet je hoe dat komt? Omdat ze vaak zelf nog ouders hebben en helemaal niet willen dat die eerder dan nodig de pijp uitgaan. Ze zijn nog bezorgder dan die ouders zelf. Ze hebben vaak ook kinderen die de rare gewoonte hebben om van hun opa en oma te houden en het vreselijk zouden vinden als die zouden sterven. Ik denk dat die groep best een offer wil brengen voor de ouderen.”

Vers Hout: „Me dunkt, dat hebben ze ook gedaan. En terecht. Je wilt mij nare ideeën in de mond leggen die ik niet heb. Ik ben ook dol op onze oudjes...”

Dor Hout: „Ouderen!”

Vers Hout: „Het gaat erom dat de jongeren die offers niet kunnen blijven brengen. Het is genoeg geweest. We zitten al bijna een jaar in de ellende, het gaat van de ene lockdown naar de andere, we kampen ook nog met een avondklok die niemand goed kan uitleggen en we hebben die schildpadachtige vaccinatiecampagne.”

Dor Hout: „Maar dat is iets heel anders! Dat gedraal met de vaccinering is niet goed te praten, maar het hoort wel bij Nederland. We zijn een bureaucratisch land geworden, we hebben last van systemische bureaucratie, als ik een woordje van Rutte mag lenen. We lopen voortdurend vast in onze procedures en protocollen, bewaakt door onzichtbare commissies, raden en overlegorganen. We missen de daadkracht voor zo’n complexe opgave als die snelle vaccinering.”

Vers Hout: „Zijn we het gelukkig nog érgens over eens. Maar ik blijf erbij dat de ouderen een stap terug moeten doen ter wille van de jongeren.”

Dor Hout (zuchtend): „Nu nog niet. Wacht eerst de vaccinaties af. Misschien lossen die het probleem op. Als er een nieuw virus komt en als de situatie permanent wordt, ja dan…”

Vers Hout: „Dan komen we bij je terug.”