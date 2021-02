‘Dit is ons funky, luchthartige, vrolijke album’

De laatste keer dat de Foo Fighters in Nederland speelden, op Pinkpop in 2018, gebeurde er iets bijzonders: tegen het einde van publieksfavoriet ‘Monkey Wrench’ leeft drummer Taylor Hawkins zich helemaal uit in een zinderende drumsolo, en precies als hij met zijn laatste, machtige rammen op het drumstel slaat, schiet er boven het podium een lichtgevende meteoor door de lucht. De ooh’s en aah’s vallen prachtig in het moment tussen die laatste klappen van Hawkins, en de gitaarakkoorden van Grohl. Werd dat verder weinig opzienbarende concert toch nog magisch. Hawkins weet het nog. „Oh ja dat heb ik gezien! Iemand heeft me destijds een filmpje opgestuurd”, vertelt hij aan de telefoon. „Dat moet ik echt weer eens terugkijken. Staat vast op YouTube toch? Pinkpop, vallende ster, check.”

Op een bepaalde manier is het typisch Foo Fighters: ook als het een beetje tegenzit kan er altijd iets bijzonders gebeuren met deze band – of ze het nu in de hand hebben of niet.

Foo Fighters in de huidige samenstelling.

Foto Danny Clinch

Wat midden jaren negentig begon als een anoniem project van zanger, gitarist en voormalig Nirvana-drummer Dave Grohl om zijn liefde voor muziek nieuw leven in te blazen na de dood van Kurt Cobain, groeide met zijn nu zeskoppige band van punkrockveteranen uit tot een van de grootste festivalheadliners die je maar kunt boeken. Vorig jaar wilde de band het 25-jarig bestaan flink vieren met een tour en nieuw album, maar de coronacrisis dwong Foo Fighters bijna geheel tot stilstand – ze gaven een livestreamconcert en speelden op de inauguratie van Joe Biden – en besloten de plaat uit te stellen. Op vrijdag 5 februari, een vol jaar later, komt Medicine at Midnight alsnog uit.

De altijd melodiegevoelige Foo Fighters laten zich op het nieuwe album van hun meest dansbare kant horen: het is hun „funky, vrolijke, luchthartige” album, zegt Hawkins. Soms hoor je meer Bowie dan grunge, zoals in het titelnummer en ‘Shame Shame’. En ook aan Lenny Kravitz’ relaxte soulrock doet het soms denken, vooral in ‘Making a Fire’. Pas halverwege komen de klauwen van de band naar buiten met de traditionele Foo-rocker ‘No Son of Mine’ en het springerige ‘Holding Poison’, waar een paar stuiterende pingpongballen het ritme verrijken. „Het is een beetje als een meer-eiïge tweeling,” zegt Hawkins erover. „Het zijn twee delen van ons die op hetzelfde album staan, maar niet echt op elkaar lijken.”

Lees ook: De livestream van de Foo Fighters was een uitstekend idee

Hawkins (48) zit sinds 1997 bij de Foo Fighters. Hij gaf er destijds zijn veel beter betaalde baan bij Alanis Morissette voor op – je ziet ’m nog in de video van superhit ‘You Oughta Know’. Je moet van goede huize komen om achter topdrummer Grohl op de drumkruk plaats te nemen, wat Hawkins snel bewees te zijn. De in Texas geboren maar jong naar Laguna Beach verhuisde Hawkins is een vrije geest, met z’n wapperende blonde surfcoupe en permanente lach op z’n ongeschoren centenbak, en een muzikale veelvraat die constant vrolijke anekdotes en weetjes over andere bands oplepelt. Maar Hawkins is ook zeer perfectionistisch en een technisch ongenadig goeie drummer, even precies als spijkerhard. Aan de telefoon vanuit Los Angeles vertelt hij over het nieuwe album.

Jullie namen het album op in een soort spookhuis las ik. Wat was dat voor iets?

„Ja dat klopt ja. Dat was een raar oud huis in Encino, in de San Fernando valley. We zagen daar rare dingen gebeuren, bepaalde dingen verdwenen en doken op vreemde plekken weer op. Er hing een gewoon een rare vibe. Ik was blij toen we klaar waren.”

Hoor je dat terug op het album?

„Misschien wel een beetje. De zangeressen in ‘No Son of Mine’ klinken in elk geval wel als spoken. Maar verder? Ik weet het eigenlijk niet meer, dude. Het is alweer zo lang geleden dat we het album opnamen. Crazy.”

Is het lastig om te praten over een album dat al zo lang af is?

„Nee dat niet, ik vind het juist leuk om er zo mee bezig te zijn. Maar het is wel gek, zeker in een tijd die voor zo veel mensen zo moeilijk is om te praten over iets dat toch best wel triviaal is.”

Zijn jullie in het jaar dat het album op de plank lag er nog aan gaan sleutelen?

„Dat kon niet echt want we waren tegen die tijd al aardig verspreid. Dave ging naar Hawaï, Pat [Smear, de gitarist, red.] ging naar Canada, ik bleef hier in Los Angeles. We hebben nog wel wat dingen gedaan, video’s enzo, maar alles is duur en ingewikkeld in deze tijd. Je moet de hele tijd worden getest en in quarantaine en het is allemaal een enorm gedoe. Bovendien ben je na een poosje ook gewoon klaar met zo’n plaat, en moet je op naar de volgende. Dan is het meer een momentopname van hoe je in die tijd was en daar moet je niet meer te veel mee rotzooien.”

Wat is je eigen favoriet op dit album?

„Voor mij staat ‘Waiting on a War’ in de top-tien songs die Dave ooit heeft geschreven. Ik weet niet of de rest van de wereld dat ook vindt, maar het is zo simpel en tegelijk zo aangrijpend. We hebben natuurlijk wel meer van zulke nummers gemaakt, die akoestisch beginnen en dan steeds zwaarder worden. Maar ik vind die wel eens wat te lang duren. Deze houdt je echt de hele tijd vast. En áls we dan exploderen, worden we helemaal gek. Dat is een van de ruigste momenten op het album.”

Playlist 25 x Foo Fighters

Beluister de playlist ‘Foo Fighters in 25 songs’ op Spotify

Een paar jaar geleden vergeleek je de Foo Fighters met AC/DC: je weet wat je kunt verwachten en dat is best comfortabel. Onlangs liet je doorschemeren dat jullie daar juist een beetje vanaf willen en liever niet de AC/DC van dit tijdperk willen zijn.

„Hee, ten eerste: ik zou graag de AC/DC van wat dan ook willen zijn, haha! Dat is een van de grootste rock-’n-rollbands ooit, en ik kan echt niks slechts over AC/DC verzinnen. Maar, het is wel een meer klassieke rockband, in de zin dat ze muziek maken met gitaar, bas en drums. That’s it. En wij zijn vanaf ons derde album steeds een beetje meer gaan experimenteren met een klein beetje keyboards, en later wat strijkers. Het album One By One kwam nog tussendoor en dat is wel een keiharde rockplaat, waarop we probeerden als de Zweedse hardcorepunkers Refused te zijn. Die riff in ‘All My Life’ is een directe knipoog naar Refused. Echt een van de beste nummers die we hebben, vind ik. Daar zit trouwens ook een beetje onze liefde voor het oude werk van Helmet in. Ken je Helmet nog?

Ja ik ken Helmet nog wel.

„Ok cool. Sorry, ik dwaal af. Dus hoe dan ook, sinds we dat soort invloeden toelaten, heb ik het gevoel dat geen enkele deur voor ons dicht is. Neem ‘Shame Shame’, een soort dansbare rocksong, en toch klinkt het echt als Foo Fighters vind ik. Een behoorlijk vreemde versie van ons, maar toch. Ik denk dat er maar weinig is dat niet bij ons past. Ok, ik denk niet dat we ooit veel hiphop-invloeden zullen hebben, behalve dan in ritmes. (Hij lacht.) Ik denk niet dat Dave ooit zal gaan rappen.”

Het is een ritmisch zeer gevarieerd album, dat moet leuk voor jou zijn.

„Oh absoluut! We hebben het samen gerepeteerd en het is heel erg leuk om live te spelen. Er zit zoveel ruimte in de ritmes, en dat geeft mij de vrijheid om het een beetje te laten swingen. Onze nummers zijn normaal gesproken helemaal volgesmeerd. Elke beat is in gebruik, weet je wel? Ik weet nog dat ik net bij de Foo Fighters kwam en dacht: wow… dit is echt een fucking zware klus. De drums krijgen nooit rust! Zelfs niet in de rustige nummers. Dus dit is de eerste keer dat we wat ruimte over hebben, en dat doet me een beetje denken aan de tijd die ik met Alanis Morissette doorbracht, omdat ik toen ook alle ruimte had om een beetje te spelen met de groove. Ik heb bijvoorbeeld al wat ideeën om in ‘Shame Shame’ wat dingetjes toe te voegen, gewoon om er live een beetje mee te fucken. Dat is weer het voordeel: ik heb nu alle tijd om erover na te denken hoe ik het live ga aanpakken.”

Leuk, maar ook frustrerend in deze tijd zonder tours.

„Ja maar ik mag echt niet klagen hoor. Er zijn zoveel mensen die het zo veel zwaarder hebben dan wij. We kunnen niet live spelen. Tja, da’s jammer, want dat is nou net ons ding. Maar het is ook een goeie tijd om meer tijd met familie en kinderen door te brengen, en te reflecteren op wat belangrijk is in het leven. En verder doen we gewoon een beetje wat iedereen in de wereld op het moment doet, ons een beetje verschansen.”

Medicine at Midnight komt op 5 februari uit. Inl: komt op 5 februari uit. Inl: foofighters.com

CV Oliver Taylor Hawkins is geboren in 1972 in Fort Worth, Texas. Vier jaar later verhuisde hij met zijn ouders, broer en zus naar Laguna Beach, Californië. Hawkins is getrouwd en heeft drie kinderen. Als drummer begon hij in de band bij zangeres Sass Jordan, tot hij werd werd ingehuud door Alanis Morissette, met wie hij in 1995 en 1996 over de wereld tourde met haar succesalbum Jagged Little Pill. In 1996 vertrok Foo Fighters-drummer William Goldsmith na een conflict met Dave Grohl. Grohl belde Hawkins of die een goede drummer kende, waarop hij zichzelf aanbood en werd aangenomen. Hawkins zingt en speelt gitaar in zijn eigen Taylor Hawkins & The Coattail Riders en The Birds of Satan. Soms zingt hij live een nummer bij de Foo Fighters, zoals in ‘Cold Day In The Sun’ en ‘Sunday Rain’ (waarin Paul McCartney drumt). Hawkins speelde met Coheed & Cambria, Jackson United (van Foo-gitarist Chris Shiflett), Brian May, Queen en Slash. Afgelopen maand stond hij op het solo-album van Jane’s Addiction-frontman Perry Farrell. In 2013 speelde hij Iggy Pop in de film CBGB.