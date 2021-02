De houvast van de routekaart bleek schijn

Wie perspectief zocht, kwam dinsdagavond bedrogen uit. Er kwam geen extra verrassing uit de hoge hoed. Basisschoolleerlingen mogen weer naar school, zoals al was aangekondigd. Winkels mogen open voor afhalen, maar blijven feitelijk dicht. Andere versoepelingen zijn er vooralsnog niet.

Dat is terecht gezien de situatie: de gevreesde Britse variant rukt op en is nu verantwoordelijk voor twee derde van de coronabesmettingen in Nederland. En het kabinet moet de urgentie duidelijk blijven maken, zeker gezien de twijfels over de proportionaliteit van de maatregelen, ook onder deskundigen.

De premier en minister van Volksgezondheid toonden zich empathisch: „We snakken allemaal naar zekerheid.” Maar voor de goede verstaander was duidelijk dat zekerheid nog lang een illusie zal zijn. Áls iedereen de regels blijft volgen, áls er meer wordt getest, áls er meer mensen zijn gevaccineerd, dan is er een richting naar een weg terug naar „een zo normaal mogelijk” leven, was de boodschap. Oftewel: het echte normale leven is eerder droom dan werkelijkheid.

Het is begrijpelijk dat Rutte en De Jonge behoedzaam willen zijn. Verstandig ook dat zij ditmaal duidelijk maakten dat de afwegingen voor het nemen en afschalen van maatregelen niet louter draaien om de dagelijkse besmettingscijfers, maar dat zij ook wegen hoe de maatregelen de samenleving en de economie raken.

Maar daarbij hoort ook een eerlijk verhaal zonder smoke and mirrors, om te zorgen dat mensen gemotiveerd blijven om zich aan de regels te houden. Zoals de auteur van een nota van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over goede coronacommunicatie tegen NRC zei: „Het is handig kleine tussendoelen te formuleren en om regelmatig duidelijk te maken waarom we het allemaal doen.”

De routekaart, die nu ook van rechts (risiconiveau zeer ernstig) naar links (waakzaam) gelezen mag worden, had die tussendoelen kunnen bieden. Het werd door De Jonge een „houvast in een fase met onzekerheden” genoemd. De zin die daarop volgde, was dat er updates kunnen komen. De routekaart zou volgens hem laten zien bij welke cijfers wordt afgeschaald. Die staan niet in de gewonemensenversie, alleen in de bestuurdersversie. En de cijfers zijn bovendien niet meer het enige dat telt bij op- en afschaling, zei de minister zelf. Zo bleek de houvast schijn, niet wezen.

Het eerlijke verhaal is dat „afspraken niet met het virus zijn te maken”. Dat antwoord gaf De Jonge in het tweede deel van de persconferentie, de vragensessie die alleen op NPO Politiek wordt uitgezonden en waarnaar volgens kijkonderzoeker SKO 60.000 mensen keken. Eén procent van de 6 miljoen die het eerste deel volgden.

Op NPO Politiek hoorde de kijker de vraag of Nederlanders zich kunnen verheugen op een meivakantie of pas op een zomervakantie. Het antwoord was dat niet te zeggen is wanneer de kapper open is, het restaurant. Dat niet te zeggen is wanneer „in het tweede kwartaal het omslagpunt komt dat je afscheid kunt nemen van maatregelen”.

Ook dat antwoord bood geen uitzicht voor degenen die daarop hopen. Maar het veinsde in elk geval niet perspectief te bieden.

