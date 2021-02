Waarom Amazon-oprichter Jeff Bezos op het perfecte moment opstapt

‘Alexa, wie is Jeff Bezos?’

De digitale assistent van Amazon houdt zich op de vlakte en citeert veilig uit Wikipedia: „Jeffrey Preston Bezos is een Amerikaanse internetondernemer, oprichter en topman van het internationale technologie bedrijf Amazon.”

Door dat ‘topman’ kan een streep: de 57-jarige Bezos maakte dinsdag bekend dat hij de dagelijkse leiding van Amazon uit handen geeft. Vanaf de tweede helft van 2021 is Andy Jassy, die de laatste jaren de clouddivisie van de webwinkel leidde, zijn opvolger. Bezos houdt als president-commissaris een belangrijke rol op de achtergrond. Hij wil meer aandacht besteden aan nieuwe producten en zijn ruimtevaartbedrijf Blue Origin. Dat is niet langer te combineren met de dagelijkse beslommeringen van een bestuurder en de daarbij horende verantwoordelijkheid voor miljoenen klanten en werknemers, schrijft hij in een brief aan zijn ‘fellow Amazonians’.

Bezos is de ondernemer die, samen met inmiddels zijn ex-vrouw MacKenzie Scott, een online boekenwinkel liet uitgroeien tot een imperium met een beurswaarde van 1.400 miljard euro en 1,3 miljoen medewerkers. Zijn eigen vermogen wordt geschat op bijna 200 miljard dollar (166 miljard euro). Dat maakt hem, samen met Elon Musk, een van de rijkste mannen ter wereld.

Het stapje terug lijkt goed getimed. Bezos loodste Amazon recent door crises die veel energie vergden. De voormalige president Donald Trump vocht een persoonlijke en politieke vete uit met Bezos, die ook eigenaar is van de krant The Washington Post dat zich geregeld kritisch uitlaat over Trump. Dat kostte Amazon onder meer een miljardencontract met het Amerikaanse ministerie van Defensie.

De coronacrisis zette Amazon afgelopen jaar onder zware druk. De vraag naar online bestellingen explodeerde, terwijl magazijnmedewerkers onder moeilijke omstandigheden moesten werken op het gevaar af besmet te raken. Zelfs Prime Day, Amazons zelfbedachte feestdag die normaal plaatsvindt in juli, moest verhuizen. Volgens de cijfers die dinsdag gepubliceerd werden, slaagde Amazon er toch in te leveren: het laatste kwartaal draaide het een recordomzet van 125 miljard dollar. Over het hele jaar was de omzet 386 miljard dollar. De jaarwinst groeide, mede dankzij de lucratieve cloudtak, tot 21 miljard dollar. Opvallend: ook de internationale tak van Amazon is dit jaar winstgevend.

Lees ook: Amazon-topman Jeff Bezos: hypocriet of weldoener?

Gapende mensen

Internetpionier Bezos ziet zichzelf graag als uitvinder. Een greep uit de technologie die Amazon in 27 jaar tijd introduceerde: bestellen met één muisklik, automatische aanbevelingen, supersnelle bezorging, digitaal boeken lezen, virtuele assistenten, verhuur van online rekenkracht in de cloud.

Inmiddels zijn die technologieën zo ingeburgerd dat ze bijna slaapverwekkend zijn, schrijft Bezos in zijn verklaring van dinsdag: „Als je het goed doet, wordt een uitvinding na een paar jaar normaal. Mensen gaan gapen. Dat is het grootste compliment voor een uitvinder; gapende gebruikers.”

Aan ambities geen gebrek. Amazon veroverde een plek in het fysieke domein, met de enorme distributiecentra, eigen vrachtwagenparken, vliegtuigen, robots, drones. Na de overname van supermarktketen Whole Foods in 2017 begon Amazon met fysieke winkels zonder kassa, waar aanschaffen via een speciale pas van Amazon automatisch van je rekening worden geschreven.

Het bedrijf wil daarnaast uitgroeien tot een complete verzorgingsstaat, als leverancier van bewakingsdiensten, medische voorzieningen en verzekeringen.

Hobby’s en passies De ruimte in Blue Origin is het ruimtevaartbedrijf waarmee Jeff Bezos probeert de ruimte te veroveren. Hij deelt die ambitie met Elon Musk (Space X) maar Blue Origin loopt nog ver achter op zijn concurrent. Bezos steekt jaarlijks een miljard dollar in Blue Origin. Ruimtevaart heeft Bezos’ passie, misschien wel meer dan e-commerce. Hij speelde in 2016 zelfs een minirolletje in een Startrek-film. „Als jongetje keek ik elke aflevering en herhaling, en speelde Startrekje met mijn vrienden. Ik smeekte Paramount jarenlang om een rol in een film. Wel in een belangrijke scène, die er niet uitgeknipt kan worden.” De tekst van zijn karakter bleef beperkt tot één zin: „Praat normaal.” De krantenmagnaat Met de overname van The Washington Post, in 2013, sloeg Jeff Bezos twee vliegen in één klap. Het verhoogde zijn invloed in politieke kringen maar bewees ook dat je met digitalisering en technische verbeteringen de bedrijfsvoering van ‘oude’ media kunt opschroeven. Filantroop Bezos belooft een groot deel van zijn kapitaal aan liefdadigheid te besteden. Naast het Bezos Earth Fund (klimaat) steunt hij een project om dakloosheid te bestrijden. Met name de binnenstad van Seattle, Amazons thuisbasis, is overspoeld door daklozen. De huizenprijzen zijn zo sterk gestegen door het succes van Amazon dat velen zich geen dak meer boven hun hoofd kunnen veroorloven.

Strategisch moment

Amazon kreeg vleugels toen de online winkel en distributiecentra werden opengesteld voor andere leveranciers. Zo groeide een machtig e-commerceplatform, dat vaak wordt verweten misbruik te maken van andere winkeliers die via Amazon handelen. Bijvoorbeeld door producten te kopiëren en onder de prijs te gaan verkopen. Vandaar dat Amerikaanse politici Amazon, als een van de grootste techmonopolisten, strengere regels op willen leggen. Bezos verdwijnt op een strategisch moment uit de schijnwerpers en zou met deze stap kunnen voorkomen dat hij publiekelijk verantwoording af moet leggen aan politici of rechters.

Amazon creëerde nog een andere industrie: de publieke cloud. De verhuur van online rekenkracht en opslag via Amazon Web Services (AWS) is Amazons grote winstmaker en het domein van de aanstaande topman Andy Jassy. AWS groeide onder zijn leiding uit tot een onmisbare infrastructuur voor talloze internetbedrijven, van Netflix tot NASA. Een storing bij AWS is voelbaar in alle hoeken van het web.

AWS was een succes, maar er zijn genoeg plannen van Amazon die faalden, zoals de eigen Fire smartphone of de Dash Button, een fysieke knop waarmee consumenten één product blindelings konden bijbestellen. Bezos, nooit verlegen om een goede oneliner, noemde Amazon „de beste plek in de wereld om fouten te maken”. Het gaat er volgens hem om dat je goede fouten snel van de slechte fouten kunt onderscheiden.

Lak aan aandeelhouders en volledige focus op de consument tekenen de typische managementstijl van Bezos. Hij blijft actief voor het bedrijf, zegt hij en zal zich met alle ingrijpende beslissingen of overnames blijven bemoeien.

In de brief waarin hij zijn vertrek als topman aankondigt, hamert Bezos nogmaals op de Day One-slogan. Dat motto, ‘het is altijd dag 1’, symboliseert dat het werk bij Amazon nooit af is. Ook de kritiek op Amazon zal doorgaan. Medewerkers blijven klagen over de zware werkomstandigheden in de magazijnen, concurrenten klagen over het monopolistisch gedrag van Amazon en misbruik van hun data.

Beleggers reageerden amper op het vertrek van Bezos als topman. Zijn stap lijkt op die van andere ‘terugtrekkende’ oprichters van grote techbedrijven, zoals Bill Gates die in 2009 deels afscheid nam van Microsoft, of Google-oprichters Larry Page en Sergey Brin, die de leiding van moederbedrijf Alphabet overdroegen aan Sundar Pichai. Zowel Microsoft als Alphabet zijn, ook zonder oprichter aan het roer, doorgegroeid.

Er is één verschil: Jeff Bezos heeft na 27 jaar niets ingeleverd aan bezieling, drukt hij zijn medewerkers op het hart. „Ik ben super gepassioneerd en heb meer energie dan ooit. Dit is geen pensioen.”

Lees ook deze reportage in Amazons thuisstad: Straatarm in Seattle