Op kantoor met een microdosis ‘magic truffels’ om de productiviteit te verhogen

Mart Stoffele werkte jaren als festivalbouwer. Twee dagen per week ontwierp hij podiumstukken op kantoor, drie dagen per week maakte hij dagen van soms wel 24 uur op locatie. Als na drie weken het festivalterrein stond, was het feesten. „Rock-’n-roll”, zegt Stoffele (31). Tot hij last kreeg van depressies en antidepressiva niet bleken te werken. Stoffele ging experimenteren met psychedelische paddestoelen in microdoses, pakweg een vijfde tot een halve gram gedroogde magic truffels.

De kleine dosis psilocybine, de werkzame stof, nam hij niet om te trippen maar om zich beter te voelen en zijn productiviteit te verhogen. Stoffele volgde het schema van de Amerikaanse psycholoog James Fadiman, grondlegger van het wetenschappelijk onderzoek naar microdosing [ongeveer een tiende van de normale dosering], en gebruikte om de drie dagen. De eerste twee dagen was het stimulerende effect er, de derde dag was voor herstel.

Het heeft zijn werk „heel veel goed gedaan”, zegt Stoffele. „Ik was creatiever, vrolijker, gezelliger en meer aanwezig. Ik zat minder in mijn hoofd.”

Neurowetenschapper Kim Kuypers van Maastricht University publiceerde vorig jaar een overzichtsartikel over microdosering in het Tijdschrift voor Psychiatrie. Ze stelt daarin vast dat herhaald gebruik van „geringe doseringen van psychedelica zoals psilocybine en lsd [...] de laatste jaren aan populariteit en wetenschappelijke aandacht” heeft gewonnen.

Eline Haijen, verbonden aan dezelfde universiteit, beaamt dat. Zij onderzoekt het effect van microdoses psychedelica op mensen met ADHD. „Microdosing is erg populair op dit moment. Er zijn veel anekdotes van mensen die hier baat bij hebben, met name op het vlak van creativiteit, energie, focus.” Rode lijn is wat Haijen noemt cognitive enhancement, versterking van geestelijke vermogens – al zijn harde cijfers schaars.

ADHD’ers en ADD’ers – mensen met een concentratiestoornis en soms hyperactiviteit – die deelnamen aan onderzoek van haar collega Nadia Hutten, noemden microdoseren met psilocybine „effectiever” dan „conventionele behandelingen voor ADHD/ADD en volledige doseringen van psychedelica”, aldus Haijen. Volgens haar doen veel universiteiten nu onderzoek naar de effecten, „omdat microdosing in de maatschappij vaker voorkomt en mensen beweren dat het positieve effecten heeft”. Zo bleek uit verkennend onderzoek van de Universiteit Leiden uit 2018 dat het analytisch en creatief denkvermogen toenam onder mensen die microdoseerden.

Marketeer Lars Konijnenberg (31) die vier jaar geleden met microdoseren begon, onderschrijft dat. „Ik zat lekker in een flow, creatieve dingen gingen gewoon soepeltjes. Ik was veel minder streng aan het bedenken van wat ik moet doen, meer aan het kijken van wat past, wat vind ik leuk. Ik begreep allerlei liedjes van The Beatles ook ineens beter.”

Verboden middelen

Psychedelische paddestoelen zijn verboden in Nederland, sinds 2008. Net als lsd staan ‘paddo’s’ op de lijst van verboden middelen. Wat in Nederland níét werd verboden, zijn de ‘magische truffels’. Daarmee doelen gebruikers niet op de culinaire, ondergronds groeiende paddestoel, maar op sclerotia – een klompje voedingsstoffen dat onder de grond wacht om uit te groeien tot psychedelische paddestoel. Dit bevat dezelfde psychoactieve stof als de paddestoel zelf.

Wie volgens website microdosing.nl de „subtiele effecten” van psilocybine wil ervaren, moet de juiste dosis ontdekken. Dat is pakweg een tiende van de tripdosering, die „psychedelische effecten” en „visuele verstoring” veroorzaakt.

Microdosingcoach Jakobien van der Weijden was in 2017 een van de oprichters van microdosing.nl. De site informeert over dosering, soorten psychedelica en combinaties. Mensen kunnen zich er aanmelden voor wetenschappelijk onderzoek. De interesse groeit volgens haar sterk. De bijbehorende Facebook-groep telt bijna vierduizend leden; iedere week melden zich zo’n vijftig nieuwe aan.

Over de werking van psychedelica in het algemeen zijn twee dingen bekend, zegt Van der Weijden. De hersenpatronen van mensen die een hoge dosis kregen, verschoven van ‘gestructureerd en geordend’ naar ‘openheid, creativiteit en flow’, zo bleek uit MRI-scans. Een ander bekend effect van psychedelica is dat het vermogen tot reflectie en zelfkritiek tijdelijk wordt gedempt. Cliënten met een kantoorbaan vertelden Rosalynn van den Bosch, die ook werkt als microdosingcoach, dat ze in vergaderingen of tegenover een leidinggevende meer durfden zeggen na het microdoseren. „Je blijft niet in zelfkritische gedachten hangen. Daardoor onderneem je sneller actie.”

Niet alleen psychoactieve paddo’s zijn populair. Ook groeit de vraag naar zenuwstelselversterkende paddestoelen, zoals Lion’s Mane. Er zit een stofje in waardoor je geheugen beter zou werken. Effecten zou je pas op de lange termijn merken: bij dagelijks gebruik van ongeveer een theelepel (3 gram), drie maanden lang.

Festivalbouwer Mart Stoffele, die dit soort paddestoelen nu in zijn bedrijf FoodSporen kweekt en bewerkt, ziet de populariteit groeien. „Juist voor gebruik op de werkvloer en in het dagelijks leven stijgt de vraag enorm.” In de afgelopen twee maanden draaide hij al bijna de helft van zijn vorige jaarsalaris aan omzet.

In plaats van kop koffie

Marketingman Konijnenberg gebruikt een mix van dit soort paddestoelen als hij slecht heeft geslapen en wel wat extra’s kan gebruiken. „In plaats van een kop koffie.”

Werkgeverskoepel VNO-NCW zegt geen bijzondere richtlijnen te hebben over microdoseren op het werk, anders dan de algemene regel dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor veilig werk en dat zij alcohol en drugs mogen verbieden op of rondom het werk.

Het Trimbos-instituut, expertisecentrum over drugs, ontmoedigt het gebruik van psychedelica in elke vorm, ook microdoses. Het kan psychoses veroorzaken, zegt de woordvoerder. Wetenschapper Haijen: „Context, de fysieke situatie waarin de drug genomen wordt en de stemming van het individu blijken essentieel voor hoe individuen reageren op deze stoffen. Let wel: over de langetermijneffecten is nog weinig bekend.”

Zwangere vrouwen, mensen met depressies, schizofrenie, die eerder een psychose hebben gehad of medicijnen gebruiken als lithium, raadt coach Van der Weijden microdoseren af. Ook adviseert ze te beginnen op een vrije dag met het zoeken naar de juiste dosis.

Bij een te hoge dosis krijgen gebruikers het warm. Geluiden komen harder binnen en gevoelens worden versterkt. Toen Stoffele nog aan het zoeken was naar de juiste dosis, moest hij een paar keer met een smoes van kantoor vertrekken omdat de muren begonnen te ademen. „Net alsof koorts je verwart.”

Konijnenberg merkte op weg naar zijn toenmalige werkgever „dat je niet altijd goed je aandacht kan houden bij iets wat sneller dan een voetganger gaat”. Inmiddels werkt hij zelfstandig en is hij gestopt met microdosing. Doordat hij geconcentreerder kon werken, zat hij lang in dezelfde houding en kreeg hij kramp in zijn schouders. „Dat werd op termijn toch wat minder prettig.”