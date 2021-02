Vorig jaar minder kankerdiagnoses door coronacrisis

WHO-onderzoeksteam bezoekt virologisch instituut Wuhan

Het team dat namens de Wereldonderzoeksorganisatie onderzoek doet naar de oorsprong van de coronapandemie, heeft het veelbesproken laboratorium in Wuhan bezocht. De onderzoekers brachten 3,5 uur door in het virologisch instituut in de Chinese stad. „Heel interessant. Vele vragen”, zei teamlid Thea Fischer bij het verlaten van het instituut volgens persbureau Reuters. Verder lieten de onderzoekers weinig los.

In dat laboratorium wordt onderzoek gedaan naar onder meer coronavirussen. Omdat de eerste bekende uitbraak van het virus in diezelfde stad was, rezen vragen of het virus wellicht uit dat lab ontsnapt zou kunnen zijn. Dit ondanks de goede internationale reputatie van het instituut en de strenge veiligheidsmaatregelen die daar gelden. Hoewel veel wetenschappers het onwaarschijnlijk achten, is het denkbaar dat een van de medewerkers van het instituut per ongeluk besmet is geraakt met het virus en het zo verder heeft verspreid.

Lees ook: Zoektocht naar eerste mens met Covid-19 is complexe puzzel voor wetenschappers