Code Oranje wil macht voor de burgers

Een middag in Geldermalsen, voorjaar 2017. Een groep burgemeesters, griffiers, wethouders, gemeenteraadsleden, ambtenaren, bestuurskundigen en andere geïnteresseerden komt bijeen onder de noemer Code Oranje. Ze maken zich zorgen over de democratie, wisselen ervaringen uit over hoe die te vernieuwen is, liefst van onder op, vanuit de burger.

Afgelopen maandag: Code Oranje levert ondersteuningsverklaringen in bij de Kiesraad. Daarmee is de laatste horde genomen om mee te kunnen doen aan de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. Op de agenda staat onder het kopje ‘de kiezer beslist’: referenda, de gekozen burgemeester en burgertoppen. De partij wil verder dat de burger beslist over Europees beleid, begrotingen en soevereiniteit.

Maar louter over democratische vernieuwing gaat het bij Code Oranje al enige maanden niet meer. De partij, met het Haagse raadslid Richard de Mos als lijsttrekker, werpt zich onder meer op als verdediger van de rechtstaat en de vrijheid van meningsuiting. Code Oranje wil een oplossing voor de woningnood, een stevigere corona-aanpak, meer geld naar de regio, het mkb en zzp’ers koesteren, en immigratie beperken.

Dat lijkt het programma van een gewone politieke partij. Dat is het niet, zegt oprichter Bert Blase, waarnemend burgemeester van Heerhugowaard. Code Oranje is nog steeds een beweging, zegt hij, géén partij. De agenda is „van onderop” vastgesteld op basis van de programma’s van lokale partijen, „honderden straatinterviews en online peilingen”.

Die laatsten zijn „zelf uitgezet en via bureaus”. De agenda wordt vervolgens voorgelegd aan burgers via de DoeMee-app, een app die is gebaseerd op een besluitvormingsmodel dat door Blase is ontwikkeld en waarmee burgers zelf kunnen meedenken en -beslissen over onderwerpen.

Ziekenfonds terug

Dan meldt Code Oranje bijvoorbeeld dat 68 procent van de Nederlanders het ziekenfonds terug wil, op basis van „representatief onderzoek van Maurice de Hond in opdracht van Code Oranje, de politieke beweging van Richard de Mos”. Blase zegt: „In campagnetijd proberen partijen zich te profileren, dan ligt er minder accent op het verhaal wat er onder ligt. Je wilt dat zichtbaar maken door voorbeelden uit de praktijk.”

Over dat onderliggende verhaal schreef hij een pas verschenen boek: Opstand in de Polder. Blase pleit voor een democratie 3.0 door het loslaten van de „dwangbuis” van oppositie, coalitie en partijbelang omdat daardoor „de blik op de burger sneuvelt”. De burger moet juist geraadpleegd worden en meedoen aan referenda, in burgertoppen en andere inspraakfora.

Betrokkenen uit de begintijd noemen die ideeën over democratische vernieuwing nog altijd inspirerend. Maar door de politieke profilering wil een aantal van hen niet meer geassocieerd worden met Code Oranje. Ze zijn ambtenaar, lid van een andere partij, zien niets in deelname aan verkiezingen.

„Het systeem heeft van onderaf een beurt nodig”, zegt bijvoorbeeld Hans Alberse, oud-burgemeester van Oude IJsselstreek. Hij voerde daar onder meer een burgerjury in, veertigduizend door loting aangewezen inwoners, die meedachten over beleid. Over Code Oranje zegt hij: „We zouden ons nooit met inhoudelijke kwesties bezighouden, op democratische vernieuwing na. Anders verzand je, dan moet je over alles een mening hebben.”

Op een avond in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam, zo vertellen anderen, waren er bijvoorbeeld ‘gesprekstafels’ over hoe de burger bij het bestuur betrokken kan worden. Code Oranje sprak met de minister van Binnenlandse Zaken Plasterk, en kwam voor in diens actieprogramma lokale democratie. En in het ‘democratische zakboekje’ voor raadsleden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten werd ook aandacht aan Code Oranje besteed.

De ideeën van de Belgische essayist David Van Reybrouck, over een representatief stelsel van gekozen volksvertegenwoordigers en van door loting aangewezen burgers, hadden indruk gemaakt op veel van de betrokkenen. Van Reybroucks bedacht de G1000, een overleg van gewone burgers over thema’s die zij van belang vonden. Blase deelde via het twitteraccount van Code Oranje „pareltjes”, bijvoorbeeld een burgerbegroting in de gemeente Hollands Kroon, waarbij inwoners zelf beslisten hoe een deel van het budget werd besteed. Code Oranje organiseerde een burgertop over Schiphol, waarop niet alleen politici vergaderden over de toekomst van de luchthaven, maar ook omwonenden en werknemers.

De oprichter van Code Oranje noemt zichzelf ongeduldig. Hij zag dat lokaal ideeën aansloegen, maar dat de landelijke politiek „het minst gevoelig is voor een beweging van onderop”, terwijl die urgentie er volgens hem wel is. Meedoen de verkiezingen is nodig om de Tweede Kamer op te schudden, vindt hij. En meedoen heeft ook als voordeel dat de beweging „meer zichtbaar” wordt.

Blase vergelijkt het met „een golf die door het land trekt”. „Die golf zijn de burgerinitiatieven, de surfer is Code Oranje die ze daardoor zichtbaarheid geeft.” Richard de Mos, fractievoorzitter van Hart voor Den Haag en oud-Kamerlid (PVV), werd in september gevraagd lijsttrekker te worden. Hij is „het politieke gezicht”, dat staat voor lokale partijen die zich bij Code Oranje hebben aangesloten, zoals Ouderen Appèl uit Eindhoven, Democraten.nu uit Almelo, Lijst Groen uit Noordenveld.

Niet links, niet rechts

Dat is nu vooral de achterban van Code Oranje. Een „hele brede volksbeweging” die niet rechts of links georiënteerd is, noemt Blase het. Zoals volgens hem de kieslijst ook „een hele diverse club” is. Daar staan naast De Mos kandidaten op als Peter Plasman, de advocaat van De Mos, ondernemer en Energiecommissaris Ruud Koornstra, Tanja Hoogerwerf (Leefbaar Rotterdam), ondernemer Mick de Vlieger (oud-eigenaar van de Haarlemse evenementenlocatie De Lichtfabriek). Voetbalcommentator Johan Derksen is ambassadeur ‘vrije woord’, zangeres en oud-verpleegster Marga Bult ambassadeur zorg.

Met de komst van de kieslijst is de boodschap van Code Oranje online veranderd. Nu wordt nauwelijks nog getweet over de pareltjes van democratische vernieuwing. Wel over steun aan vissers, over een deltaplan tegen drugs, een tolvrij Zeeland.

Voor de oorspronkelijke betrokkenen was Code Oranje een netwerk, een denktank, een „niet-georganiseerde bende”, zegt een van hen, die misschien wel iets te vrijblijvend was. Hans Alberse zegt: „Als politieke partij ga je mee in het systeem, terwijl vernieuwing van buiten moet komen.” Hij haakte af. „Als partij word je meer concurrent dan een vernieuwingsbeweging”, zegt ook bestuursadviseur Dirk Louter. Dat noemt hij „minder gelukkig”. Terwijl ook hij vindt dat de democratie „een nieuwe impuls verdient”.

Anderen, die vaak worden genoemd als sympathisanten van de beweging, nemen ook afstand. De woordvoerder van Annemarie Penn, burgemeester van Maastricht, mailt dat Penn het plan steunde burgers beter te betrekken bij de besluitvorming, maar bij de huidige partij „is zij niet betrokken en wenst ze ook niet betrokken te zijn”. Dat zeggen ook onder anderen de burgemeesters van Roosendaal en Boxtel.

Rechercheonderzoek

Hans Wijffels, CDA-prominent, noemt zich nog steeds „een groot voorstander politiek van onderop”. Hij pleit bijvoorbeeld voor een regeerakkoord op hoofdlijnen, omdat nu „alle flexibiliteit is verdwenen”. De aanleiding om zich „van steun voor Code Oranje te onthouden” is de lijsttrekker: „Er loopt een rechercheonderzoek tegen hem.” De Mos wordt verdacht van ambtelijke corruptie, schending van het ambtsgeheim en deelname aan twee criminele organisaties.

Blase noemt de verdenking „een lastig element”, wijst erop dat het onderzoek nog tot zeker de herfst kan duren. Tegelijkertijd vindt hij dat De Mos de verpersoonlijking is van „het van onderop besturen”. Daarbij doelt hij op de ombudspolitiek van De Mos, een politiek die volgens de lijsttrekker „problemen bij de hoorns pakt en met kordate plannen oplost” door de samenleving te betrekken.

Tot hij lijsttrekker werd, was ombudspolitiek geen term die bij Code Oranje werd gebruikt. Maar Blase noemt het een synoniem van co-democratie, waarvan de Code in Code Oranje de afkorting is: „De huidige democratie aangevuld met transparantie en burgerzeggenschap.” „Co-democratie is alleen een meer ingewikkeld woord.”

