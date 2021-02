‘Captain Tom’ (100) aan Covid-19 overleden

Tom Moore, beter bekend als de honderdjarige Britse veteraan Captain Tom, is overleden aan Covid-19. Zijn familie heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt.

Vorig weekend werd bekend dat de man in het ziekenhuis was opgenomen met een coronabesmetting; volgens zijn familie had hij de afgelopen weken een longontsteking. Vanwege de medicatie die hij daarvoor kreeg, kon hij niet worden gevaccineerd tegen Covid-19.

Moore, die vroeg in de Tweede Wereldoorlog werd opgeroepen voor het Britse leger, werd in april vorig jaar bekend toen hij een sponsorloop organiseerde in zijn tuin. In de lockdown hoopte hij, om zijn honderdste verjaardag te markeren, duizend pond op te halen voor de NHS, de Britse gezondheidsdienst.

Zijn actie werd breed uitgemeten in de (inter)nationale media. Moores inspanningen – hij liep de rondjes in zijn tuin met een looprekje – werden drie weken lang gefilmd en via sociale media gedeeld. Op zijn verjaardag op 30 april stond de teller op zo’n 30 miljoen pond (zo’n 33 miljoen euro). De Britse luchtmacht vloog over zijn tuin.

In het overlijdensbericht omschrijven de dochters van Moore zijn laatste levensjaar als „niets minder dan opmerkelijk”. Gezondheidsminister Matt Hancock noemt de honderdjarige in een officiële reactie „een grote Britse held”.

Koningin Elizabeth heeft een persoonlijke boodschap naar de familie van Captain Tom gestuurd. Zij heeft Moore in juli geridderd op Windsor – vanwege zijn leeftijd hoefde hij niet te knielen. (NRC)