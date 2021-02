Bescherm de abortuswet tegen slinkse aanvallen

Abortus is een politiek uiterst beladen onderwerp dat ondergesneeuwd dreigt te raken. In het recent gepresenteerde SGP-verkiezingsprogramma is het een speerpunt. Halszaken: de verplichte vijf dagen bedenktijd mogen zeker niet afgeschaft worden, en ze moeten ook strikt toegepast worden op de „vroege” vruchtafdrijvingen, oftewel de overtijdbehandeling.

Jelto Drenth is arts-seksuoloog (gepensioneerd); Peter Leusink is huisarts, arts seksuele gezondheid en voorzitter NHG Expertgroep Seksuele gezondheid.

Aan de andere kant van het spectrum staat de nieuwe PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen. Als minister voor Ontwikkelingssamenwerking (2012-2017) was zij initiator van She Decides, het wereldwijde initiatief voor financiering van anticonceptie- en abortushulp in Afrika. Daarmee repareerde zij het gat dat Donald Trump sloeg door alle Amerikaanse fondsen op dat gebied in te trekken. Op1 toonde haar met een megafoon op het Binnenhof, waar zij de afschaffing van de vijf dagen bedenktijd bepleitte.

In verkiezingstijd moeten partijen zich profileren, maar al twee jaar geleden diende Ploumen, samen met Corinne Ellemeet (GroenLinks), een initiatiefwet in over de abortuspil: huisartsen die kunnen voorschrijven. Ploumen, Ellemeet en ook Pia Dijkstra (D66) kwamen de laatste jaren herhaaldelijk met moties ter versterking van de beslissingsbevoegdheid van de vrouw, en tegen de intimiderende activiteiten van zogeheten pro-life-demonstranten.

Dikke vinger

Van de VVD en CDA hebben vrouwen helaas weinig te verwachten. De coalitie-afspraken zijn heilig. Daardoor kon Siriz, de nieuwe, christelijke organisatie voor hulp bij ongewenste zwangerschap, van overheidswege gefinancierd worden. Dit ondanks felle kritiek op hun keuzehulpadvisering. Siriz’ neutraliteit werd getest, en men viel keihard door de mand.

Ploumen sprong andermaal op de barricades, met groot succes: zelfs de VVD- en D66-fracties waren voor intrekking van Siriz’ subsidie. Bij Nieuwsuur nam SGP’er Kees van der Staaij het op voor zijn geestverwanten. Hij sprak van nepnieuws, en een geregisseerde hetze. Zou de ChristenUnie het kabinet opblazen als de motie-Ploumen werd aangenomen?, vroeg de presentator. Een antwoord werd omzeild, maar bij de stemming respecteerden VVD- en D66-parle¬mentariërs braaf de partijdiscipline.

Inmiddels is Siriz gefuseerd met de VBOK (Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind). Raar, want Siriz bleef krampachtig volhouden dat het „neutraal” was. Lisa Westerveld (GroenLinks) had geen goed woord over voor de gang van zaken. In een motie eiste ze sancties als de fusie doorgezet werd. Maar staatssecretaris Blokhuis (ChristenUnie) ontraadde die motie. Dus werd er gefuseerd. Een „dikke vinger naar de kamer” noemde Westerveld Blokhuis’ instemming.

Coronazorg

Kees van der Staaij staat steeds op scherp als hij kansen ziet om abortus te ondermijnen, en de coronacrisis inspireert hem. Hij stelde Kamervragen: hielden de abortusklinieken hun deuren wel gesloten voor buitenlandse vrouwen? Leidde de quarantaine wellicht tot leegstand? Zou het niet mooi zijn als abortusartsen ingezet zouden worden in de coronazorg? En zou Covid-19 ertoe kunnen leiden dat vaker voor de abortuspil gekozen wordt, en werd dan wellicht de hand gelicht met de vijf dagen bedenktijd? Inderdaad spanden Women on Waves en het Bureau Clara Wichman een kort geding aan namens een vrouw die vanwege quarantaine niet naar een kliniek kon en dus via de huisarts de pil wilde. De voorzieningenrechter achtte zich echter niet bevoegd om toestemming te geven voor het breken van de wet.

In november 2019 diende de SGP’er ook nog een initiatiefwet in ter verbetering van de Abortuswet van 1984. De toelichting is een enorme lap tekst; het is lastig om eruit te pellen waar het hem nu precies om gaat. Hij wil vooral de huisartsen het mes op de keel zetten over hun voorlichtingstaak. Er moet standaard-informatie aangereikt worden over alternatieve oplossingen bij ongewenste zwangerschap, en de huisarts mag niet vergeten te verifiëren of de vrouw zich wel bewust is van haar verantwoordelijkheid voor het ongeboren leven. Van de mannenbroeders in zijn achterban zal hij applaus krijgen, maar het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) was er glashelder over: Van der Staaij schendt hiermee de professionele ruimte die voorbehouden is aan de arts.

Ploumen vertelde ooit in een interview dat zij Van der Staaij in extreme mate een politieke vijand vindt, en toch face-to-face niet onsympathiek. Maar als je macht definieert als het vermogen om mensen dingen te laten doen die ze niet willen, dan herken je in hem de machtspoliticus par excellence.

De verkiezingen zijn begonnen; het abortusdebat verdient hoge prioriteit.