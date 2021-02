Beenderen Heilige Jakobus zijn – uiteraard – niet van Heilige Jakobus

De botten in de Basilica dei Santi Apostoli in Rome die afkomstig zouden zijn van de Heilige Jakobus, behoorden niet toe aan deze apostel van Jezus. Uit koolstofdatering van de relieken blijkt dat de menselijke resten die aan Jakobus worden toegeschreven afkomstig zijn van iemand die leefde tussen 214 en 340 ná Christus.

Een Nederlands-Deens-Italiaans team van wetenschappers onderzocht de stoffelijke overblijfselen van Jakobus en zijn collega-apostel Filippus en publiceerde er vorige week over in het tijdschrift Heritage Sience.

Jakobus was de broer van Jezus en hoorde niet bij de twaalf discipelen, maar werd wel apostel genoemd. Filippus was een van de eerste leerlingen die Jezus tot zich riep. Hun botten liggen in een stenen kist, binnenin in tweeën gedeeld door een marmeren wand. In Filippus’ deel liggen een scheenbeen en een voet, aan de kant van Jakobus een dijbeen. Daarnaast bevat de rustplaats stukjes stof, hout en een aantal spijkers.

Lastig te ontsmetten

De onderzoekers begonnen met het prepareren van de botresten. De resten van Filippus bleken te lastig te ontsmetten en dateren, maar bij Jakobus was er meer succes. Daar lukte het om met behulp van koolstofdatering de ouderdom vast te stellen.

Uit chemische analyse van de botten en stukjes textiel bleek dat de relieken met kwik waren behandeld, waarschijnlijk om ze te beschermen tegen de vergankelijkheid, misschien al rond 1500 n.Chr. In balsemvloeistoffen werd koolzaadolie en bijenwas aangetroffen, wat vaak ter conservering werd gebruikt. De laatste behandeling vond plaats ná het jaar 1956.

Leonard Rutgers, hoogleraar oude geschiedenis in Utrecht, is niet onder de indruk. „Dat deze botten niet van Jakobus zijn, is weinig opvallend.”

Vroege christenen

Rutgers, die zelf veel onderzoek deed naar de lichamelijke resten van vroege christenen in de catacomben van Rome, vindt dat je pas van een resultaat zou kunnen spreken als de botten wél uit de eerste eeuw afkomstig waren geweest. „De datering van het bot van Jakobus komt overeen met de periode dat de heiligenverering op gang kwam. Paus Damasus I liep in het midden van de vierde eeuw door de catacomben en wees links en rechts botten aan die volgens hem van heiligen afkomstig waren, terwijl niemand meer een idee had van welke christenen die resten eigenlijk waren.”

De datering van dit soort botmateriaal met behulp van C14 is in de Romeinse omstandigheden sowieso problematisch, zegt Rutgers. „Daaraan wordt in het artikel helemaal geen aandacht besteed. Het zou echter zomaar kunnen dat deze botten niet eens afkomstig zijn van vroege christenen.”