Basisscholen: regels overvallen ons

Bij leerkrachten, ouders en onderwijsinstellingen is onrust en onduidelijkheid over het heropenen van de basisscholen, komende maandag. Het ministerie van Onderwijs heeft te laat duidelijkheid gegeven over de precieze regels die scholen moeten toepassen, zegt de PO-raad, de vereniging van basisschoolbesturen.

Enkele scholen kondigden woensdag aan komende maandag nog niet open te gaan. In West-Brabant houden zo’n dertig basisscholen van de organisatie Lowys Porquin hun deuren maandag nog gesloten. Dat schrijft de organisatie in een brief aan de ouders. De organisatie wil pas opengaan als dat „veilig, verantwoord en uitvoerbaar” kan gebeuren.

Woensdag verstuurde het ministerie van Onderwijs gedetailleerde adviezen aan de scholen – een document van 5 pagina’s. Dat komt bovenop een eerder document met aanwijzingen van 25 kantjes.

Kinderen in groep 7 en 8 moeten buiten het klaslokaal een mondkapje dragen, als het niet lukt uit de buurt te blijven van kinderen uit andere groepen, zo luidt het „dringende advies” van het ministerie van Onderwijs.

Groepje van vijf

Ook moeten alle kinderen in de klas volgens de adviezen van het ministerie in groepjes van maximaal vijf werken. Als een besmetting in de klas plaatsvindt, hoeven alleen de kinderen uit dezelfde groep in quarantaine. Het ministerie neemt dit advies over van het Outbreak Management Team, dat adviseerde verschillende maatregelen te gebruiken voor diverse leeftijdscategorieën, en het gebruik van kleinere groepen suggereerde.

Ook moeten scholen gaan werken met verschillende begin- en eindtijden, en samen buitenspelen wordt zoveel mogelijk beperkt. Eerder deze week werd al bekend dat kinderen met corona-relateerde klachten, zoals neusverkoudheid én benauwdheid, naar huis moeten. En als blijkt dat het kind besmet is met het virus, moeten alle kinderen die nauw contact hebben gehad vijf dagen in quarantaine.

Scholen mogen afwijken van de adviezen, maar dit vergroot het risico op besmetting. Daar worstelen scholen mee. Woensdag maakten GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC na een grootschalig onderzoek in de gemeente Lansingerland bekend dat kinderen die besmet worden met de Britse variant van het coronavirus vaker milde klachten ontwikkelen dan bij de klassieke variant. Ook lijken kinderen de Britse variant „iets makkelijker” te verspreiden. Ook zijn er veel zorgen onder leerkrachten, die bang zijn zelf besmet te worden met het coronavirus.

Ik moet alles omgooien Gerard Smetsers directeur basisschool Het Palet

Voorzitter van de PO-raad, Rinda den Besten, laat in een reactie weten dat het „erg vervelend” is dat de protocollen zo laat bekend zijn geworden. Daar tegenover staat dat scholen de komende twee dagen niet verplicht zijn thuisonderwijs te geven, zodat ze zich beter kunnen voorbereiden op de heropening maandag, zo staat in een brief van demissionair minister Arie Slob (Onderwijs, CU) aan scholen, ingezien door NRC.

Voor alle dringende adviezen geldt, zo zegt Den Besten: „Als het niet gaat, dan gaat het niet.” Dit bevestigt het ministerie aan NRC. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de klaslokalen van de school te klein zijn.

Lees ook:‘Ben niet snel boos, deze keer wel’

Toch houdt de Oost-Brabantse basisschool Het Palet, gemeente Bladel – geen onderdeel van Lowys Porquin – komende maandag de deuren gesloten. De school geeft normaliter les aan gemengde groepen leerlingen van verschillende klassen: bij de les rekenen zitten de kinderen met andere klasgenoten in de groep dan met taal, zo zegt directeur Gerard Smetsers. „Ik moet alles omgooien en heb echt meer tijd nodig om het onderwijs opnieuw in te richten.”