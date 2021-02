Wat ís eigenlijk de eerste zin van de nieuwe roman KliFi van Adriaan van Dis? Na de titelpagina zijn er eerst drie uitgebreide motto’s (van Jim Morrison, Anne Applebaum en Anne Vegter: lekker rijtje). Een bladzijde verder staat een mededeling, over de auteur en zijn uitgever – een soort disclaimer. Dán begint de roman (hèhè, een hoofdstuk: ‘Een’), met een eigenaardige opsomming: ‘Wat is [en dan een symbooltje van een schaar, ‘geknipt’ dus]: 57 passages.

Lees meer in Het Blad van februari 2021

Niemand die het mist, alleen de schrijver.’ Strikt genomen is dat de eerste zin: een verwijdering. Rest van de pagina: doorhalingen, zinsdelen in rode kapitalen, zwarte balkjes (berucht uit gecensureerde overheidsdocumenten). Pas onderaan die eerste bladzijde staat een ‘gewone’ zin: ‘Jákob Hemmelbahn zag de strepen en streepte mee.’

Even terug naar die disclaimer, die nog het meest intrigeert. Want die gaat over documenten die uit de toekomst zijn toegestuurd aan de auteur. Daar is, kortom, de fictie al begonnen. De eerste sciencefictionroman van Adriaan van Dis.

KliFi van Adriaan van Dis verschijnt op 16 februari.

Haruki Murakami

Bij een nieuwe bundel korte verhalen van Haruki Murakami weet je wat je krijgt: bevreemding, buitenbeentjes met weemoed en verlangens, wellicht wat honkbal en wat jazz. Dat heeft Eerste persoon enkelvoud inderdaad te bieden, maar ook autobiografische gedichten en een beschouwing daarover. En, gewoon, een verhaal over de romantische ontboezemingen van een aap.

Menno Wigman

Als tiener al was dichter Menno Wigman (1966-2018) bevangen door de Franse dichter Charles Baudelaire en diens Les Fleurs du mal. En wat dichters met een fascinatie voor poëzie in een vreemde taal doen, is: vertalen. Kiki Coumans diepte de vertalingen die Wigman jarenlang maakte op uit zijn nalatenschap, zodat ‘zijn’ De bloemen van het kwaad binnenkort weer te lezen is.

Nieuwsbrief NRC Boeken Het laatste boekennieuws met onze recensies, de interessantste artikelen en interviews Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 6 februari 2021