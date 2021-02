Zeker 237 aanhoudingen nabij rechtbank belast met zaak-Navalny

De Russische politie heeft dinsdag zeker 237 demonstranten aangehouden nabij de rechtbank in Moskou waar de zaak van prominent Kremlin-criticus Alexej Navalny wordt behandeld. Onder de arrestaties zouden ook journalisten zijn, aldus de activistische waarnemingsorganisatie OVD-Info en internationale persbureaus.

Navalny hangt een celstraf van drieënhalf jaar boven het hoofd voor het meermaals schenden van zijn voorwaardelijke vrijlating. Zijn zaak bracht de afgelopen weken verspreid over het land tienduizenden demonstranten op de been. Zijn team had opgeroepen tot nieuwe protestacties dinsdag buiten het gerechtsgebouw in Moskou. Het is niet direct duidelijk hoeveel mensen precies gehoor hebben gegeven aan Navalny’s oproep tot protest.

Volgens OVD-Info zitten onder de arrestanten ook journalisten. Zo zou een verslaggever van de omroep RusNews tijdens een live-uitzending zijn aangehouden. Haar perskaart zou door een politieagent zijn verscheurd. Ook een journalist van mediaplatform Open Media zou door handhavers zijn vastgezet. Op sociale media gaat een video rond van een vol arrestantenbusje.