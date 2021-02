Voor de wereldhandel is Biden een Trump met manieren

‘Koopt Nederlandsche waar, zo helpen wij elkaar!’ Met die oproep kopieerde Nederland vanaf 1935 het protectionisme dat internationaal om zich heen greep. De Verenigde Staten liepen daarbij voorop. Het land voerde als eerste de importheffingen op buitenlandse producten fors op met de Smoot-Hawley Act, al een jaar na de beurskrach van 1929. En begin 1933 tekende president Hoover op zijn allerlaatste werkdag de Buy American Act, die het overheidsinstellingen verplichtte om alleen Amerikaanse producten te kopen.

Het was crisis in de jaren dertig, zoals het ook nu crisis is. De wereldwijde pandemierecessie van nu is in zwaarte vergelijkbaar met de Grote Depressie van toen. Sommige reflexen zijn dat ook. Want wat was een van de eerste handelingen van president Joe Biden, op de eerste maandag na diens benoeming? Het versterken van de Buy American-wetgeving, die alweer enige tijd aan een opmars bezig is. Per presidentieel decreet, als tweede echo van Trump.

Een regering kan bedrijven en consumenten moeilijk verplichten om alleen producten van eigen bodem te kopen, tenzij de grenzen met heffingen en belemmeringen worden dichtgegooid en de internationale handel tot stilstand komt. Maar er is in elk land een héél grote consument waaraan wel gedrag kan worden opgelegd: de overheid. De jaarlijkse consumptie van de staat en lagere overheden (zonder gevoelige terreinen als militaire uitgaven) wordt mondiaal geschat op 1.700 miljard dollar (1.400 miljard euro), waarvan 600 miljard in de VS zelf.

Politiek en maatschappelijk valt het makkelijk te bepleiten dat de staat al het door de eigen bevolking opgebrachte belastinggeld ook binnen de eigen grenzen besteedt. Maar dat kan wél welvaart kosten. Want misschien kunnen sommige producten veel beter of goedkoper in het buitenland worden gemaakt.

Als iedere overheid op deze basis zou inkopen, dan stijgt de totale internationale welvaart. Toch is het best moeilijk om landen ervan te overtuigen de consumptie van hun staatsapparaat open te stellen voor buitenlandse bedrijven. Toen na de Tweede Wereldoorlog de VS de architect werden van een nieuwe wereldorde, stond het afbreken van de preferentiële rol van de staat als consument al snel op de agenda van de General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) – een serieverdrag dat later uitmondde in de oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

In Europa werd eind jaren zestig begonnen met wetgeving om overheidsaankopen via openbare aanbestedingen te gaan doen, waarop ook bedrijven uit andere Europese landen konden inschrijven. Hoewel de EU er nog twee decennia over zou doen om effectieve wetgeving op te tuigen, zijn openbare aanbestedingen met buitenlandse inschrijving nu staande praktijk.

Vrije aanbesteding onder druk

Maar internationaal staan de verworvenheden wél onder druk, nu Amerika’s naoorlogse wereldorde wankelt en het land zich er minder verantwoordelijk voor lijkt te voelen.

De eerste grote reanimatie van de sluimerende Buy American Act vond plaats onder president Obama, niet toevallig vlak na de kredietcrisis die de wereld in 2009 in een recessie stortte. De plicht voor de overheid om Amerikaanse goederen extra te bevoordelen werd opgenomen in de Jobs Act, die Obama in 2011 tekende. En nu komt Biden dus met het tweede shot economisch patriottisme.

Dit tot tevredenheid van de Amerikaanse werkvloer. Hoewel ook president Trump Buy American wilde versterken, voert Biden nu Trumpiaans beleid en doet dat beter dan Trump zelf, zo suggereerde de Amerikaanse federatie van vakbonden AFL-CIO in haar reactie op Bidens Buy American- plannen. „De regering-Trump gebruikte de juiste woorden, maar zette nooit het juiste beleid in gang om dingen echt te veranderen. Dit decreet dicht de mazen in de wet die overheidsinstanties in staat stelt om ‘Buy American’-eisen te omzeilen”, zei de voorzitter van AFL-CIO, Richard Trumka, volgens persbureau Reuters.

In het kort komt de jongste toevoeging erop neer dat de verplichte Amerikaanse inhoud van goederen of diensten die worden geleverd omhoog gaat van 50 procent naar 55 procent. Voor producten van ijzer en staal wordt de verplichte Amerikaanse inhoud zelfs 95 procent. En, minstens even belangrijk: uitzonderingen (waivers) worden minder getolereerd. Er zal op worden toegezien dat leverende bedrijven buitenlandse goederen minimaal bewerken om ze vervolgens voor ‘Amerikaans’ te laten doorgaan. En ook op de regel dat buitenlandse goederen alleen zijn toegestaan, als Amerikaanse goederen meer dan 25 procent duurder zijn, zal strenger worden toegezien.

Tegen de geest van de WTO

Biden nam zijn eerste grote stap op handelspolitiek terrein zonder overleg met de belangrijkste handelspartners van de VS, waaronder de EU. Die partners, waaronder ook buurland Canada, hadden juist gehoopt dat samenwerking en vrijhandel onder de nieuwe president weer een beetje terug op de agenda zouden komen.

Het verder uitsluiten van niet-Amerikaanse bedrijven van overheidsopdrachten is in strijd met het akkoord over aanbestedingen binnen de WTO, het Government Procurement Agreement (GPA) – in elk geval met de geest ervan. 21 leden van de WTO hebben dit akkoord getekend, waaronder de VS, Canada, de EU, het VK en Japan. Het „fundamentele doel” ervan is het „wederzijds openen van markten van overheidsaanbestedingen” tussen de deelnemende landen, aldus de WTO-website.

Biden lijkt het GPA nu te willen gaan heronderhandelen. In de persverklaring bij het decreet zegt het Witte Huis uit te zijn op „modernisering” van de internationale regels over aanbesteding, zodat „alle landen hun eigen belastingdollars kunnen gebruiken” om de economie te stimuleren „in hun eigen landen”. Precies het tegenovergestelde van wat het huidige GPA beoogt.

Het is een nieuwe uitdaging voor de WTO, die onder Trump al veel te verduren kreeg. De nu oud-president sloeg om zich heen met importheffingen tegen onder meer China en de EU en beriep zich hierbij op „nationale veiligheid” om onder de WTO-regels uit te komen. Hij blokkeerde de benoeming van WTO-‘rechters’ en legde zo de geschillenbeslechting bij de WTO goeddeels lam. En Trump hield de benoeming tegen van een kandidaat-chef van de WTO die door alle andere lidstaten wordt gesteund, de Nigeriaanse Ngozi Okonjo-Iweala. Door dit veto zit de WTO al maanden zonder directeur-generaal.

Frictie tussen EU en VS

In Brussel hoopt de Europese Commissie, die bij de WTO spreekt namens de 27 EU-landen, de handelsorganisatie samen met de regering-Biden nieuw leven in te kunnen blazen. Daarvoor moet de nieuwe president wel eerst Trumps veto’s op WTO-benoemingen opheffen. De grote vraag is of Biden daar een prijs voor zal vragen. Het Amerikaanse onbehagen over de WTO zit diep en strekt zich uit van Republikeinen tot Democraten. Het chagrijn in Washington gaat vooral over de positie van China, sinds 2001 lid van de WTO. De WTO zou de aanpak van Chinese dumping en staatssteun bemoeilijken, onder meer omdat China zich binnen de organisatie met succes beroept op de status van ‘ontwikkelingsland’ .

De EU deelt deze Amerikaanse zorgen over China grotendeels, maar sloot eind december wél een investeringsakkoord met Beijing. Dit tot grote irritatie van adviseurs van Biden, die hadden gehoopt op de vorming van één gesloten westers front tegenover China. De Europese Commissie en Duitsland – één van de drijvende krachten achter het investeringsakkoord met China – wijzen erop dat de VS hun eigen eenzijdige deals hebben met Beijing, zoals Trumps ‘Phase one’-deal van begin 2020. Daarin verlaagden de VS hun de importheffingen tegen China, in ruil voor de Chinese aankoop van Amerikaanse producten. Dat maakt echter de timing van de Europees-Chinese deal – ná de verkiezing van Biden – niet minder opmerkelijk.

Bidens ‘Buy American’-plan vergroot de frictie tussen VS en EU verder. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Handel) verklaarde vorige week in een reactie dat de EU zich inspant voor „open aanbestedingsmarkten wereldwijd”. Landen die niet dezelfde markttoegang bieden als de EU zelf doet voor buitenlandse bedrijven, kunnen binnenkort restricties verwachten, zei Dombrovskis. Hij verwees naar een plan waaraan de EU nu werkt om oneerlijke concurrentie door buitenlandse spelers op de Europese markt aan te pakken. Dit was oorspronkelijk vooral tegen China gericht, maar Brussel zwaait er nu ook mee richting Washington.

Nieuw protectionisme

Intussen blijven Trumps importheffingen voorlopig van kracht: zo’n 20 procent op veel Chinese producten, 25 procent op Europees aluminium en 25 procent op onder meer Franse wijn vanwege het conflict over staatssteun aan vliegtuigbouwers Airbus en Boeing.

Op de handelspolitieke breuk van Biden met Trump is het voorlopig wachten. De handelspolitiek in de twintigste eeuw leerde dat het makkelijker is om belemmeringen op te werpen, dan om ze weer ongedaan te maken. Het toenemende protectionisme is niet Democratisch of Republikeins, maar lijkt structureel te worden. Het valt nog te bezien of, in dit opzicht, Bidens komst naar het Witte Huis een verandering is van inhoud, of alleen maar van stijl.