Moet de groep 8-toets worden aangepast op leerachterstanden?

Hoe doe je de achtstegroepers van dit coronaschooljaar het meeste recht? Door de normering aan te passen en de eindtoets daarmee gemakkelijker te maken? Door de toets helemaal niet door te laten gaan? Of juist door niets te veranderen zodat precies meetbaar is hoe groot de achterstanden zijn die achtstegroepers dit crisisjaar hebben opgelopen?

Leerlingen hebben sinds de coronacrisis een rommelige schooltijd en missen weken onderwijs. Onderzoeken wijzen uit dat ze weinig hebben geleerd, sommige leerlingen zijn er zelfs op achteruit gegaan.

De komende weken krijgen de leerlingen uit groep 8 en hun ouders het advies van hun docent voor het niveau van hun toekomstige middelbare school. Ook zonder corona is dat een belangrijk en vaak stressvol moment voor ouders en kinderen: er wordt immers bepaald of een kind straks naar het vmbo, de havo of het vwo kan.

Pas na het advies van de docent wordt de eindtoets afgenomen, ergens tussen 15 april en 15 mei. Die toets was tot zes jaar geleden doorslaggevend, maar is tegenwoordig een soort second opinion. Alleen als de uitkomst hóger is dan het schooladvies, kunnen scholen het advies naar boven bijstellen.

De eindtoets is een belangrijk instrument om ongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat kinderen van ouders met een laag opleidingsniveau vaker een lager schooladvies van de docent krijgen. Een objectieve eindtoets kan dit herstellen. Toen vorig jaar, als gevolg van de coronacrisis, de eindtoets niet doorging, was dat direct terug te zien in de schooladviezen aan leerlingen in groep 8: die waren lager dan andere jaren. Zo kreeg 18 procent van de leerlingen een vwo-advies, een jaar eerder was dat 20 procent.

Lees ook: De sociaal-economische achtergrond van een kind is bepalend bij schooladvies

‘Kansrijk’ adviseren

Het kabinet en onderwijsorganisaties roepen scholen dit jaar op om ‘kansrijk’ te adviseren: ga bij twijfel tussen een vmbo- of een havo-advies voor de havo. Maar of dit in de praktijk ook gebeurt, is de vraag. De eindtoets móét dit jaar dan ook doorgaan, vindt minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie).

Maar niet iedereen is het met hem eens. Een aantal schoolbesturen dat zich heeft verenigd onder de naam ‘Leve het onderwijs’ wíl helemaal geen toets: ze zeggen schooldirecteuren er niet toe te gaan verplichten. Zij spreken van een „toetscultuur” die kinderen en leraren onder druk zet, en vooral bedoeld is het om het systeem te dienen in plaats van de leerling – argumenten die in het onderwijs al langer klinken, en door de coronacrisis zijn versterkt. De toets is sinds 2014 wettelijk verplicht.

Ook de Onderwijsinspectie pleit voor het doorgaan van de eindtoets. Voor de leerling én omdat het een van de weinige manieren is om te weten hoe het onderwijs ervoor staat.

Het valt dan ook te verwachten dat de toets doorgaat. De vraag is alleen: hoe? Slob heeft de toetsaanbieders gevraagd om de normering aan te passen, en zo „rekening te houden met de opgelopen achterstanden”. De gesprekken hierover vinden deze week plaats. Aanpassen kan, zeggen deskundigen. In elke toets zitten zogeheten ‘anker-vragen’ om de verschillende toetsen met elkaar en met voorgaande jaren te kunnen vergelijken. Als daaruit blijkt dat de vaardigheid van leerlingen minder is, kun je dat doorberekenen in de scores. Leerlingen hoeven dan minder punten te halen voor dezelfde uitslag. De eindtoets, benadrukt Slob, wordt daardoor niet gemakkelijker en „de waarde is gelijk aan die van andere jaren”.

Lees ook: Kamer wil weer van wet af omwille van gelijke kansen

Gevolgen corona verdoezelen

Maar aan het aanpassen van de normering kleven nadelen. Achtstegroepers die door corona achterstand hebben opgelopen zal misschien meer recht worden gedaan, maar tegelijk kan het de gevolgen van corona verdoezelen: in de cijfers zal niet meer zichtbaar zijn dat de leerlingen van dit jaar minder kennis hebben opgedaan.

Bovendien heeft niet ieder kind evenveel leerachterstand opgelopen: er zijn grote verschillen tussen leerlingen én scholen. In theorie kan een ruimere normering bij sommige kinderen dus zorgen voor juist een te hoog advies.

Minister Slob staat voor een moreel dilemma. Wat hij ook kiest: zijn keuze heeft gevolgen voor de schoolcarrières van zo’n 160.000 kinderen. Kinderen die door de sluiting van de scholen toch al maanden nodig zullen hebben om de opgelopen achterstanden in te halen.