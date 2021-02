Tweede Kamer wil documenten over de staatsgreep van Bouterse openbaar krijgen

Er moet informatie worden gepubliceerd over de rol van de Nederlandse staat en ambtenaren tijdens de militaire staatsgreep in Suriname in 1980, vindt de Tweede Kamer. Dinsdag stemde een meerderheid voor een motie van de SP over het openbaar maken van geheime documenten uit die periode.

Toen militairen onder leiding van Desi Bouterse de macht grepen, was het land vijf jaar onafhankelijk van Nederland. Vrijwel direct erna ontstonden vermoedens over de betrokkenheid van Hans Valk, de toenmalig militair attaché van de Nederlandse ambassade. In die functie had hij nauw contact met de coupplegers, en volgens sommigen zou Valk zelfs het plan voor de machtsgreep hebben opgevat. Er zijn ook vragen of er vanuit Den Haag bemoeienis was.

Stukken van de Nederlandse overheid die betrekking hebben op deze periode in Suriname zijn staatsgeheim, en blijven officieel tot 2060 als zodanig geclassificeerd. De documenten bevatten privacygevoelige details die mensen in gevaar zou kunnen brengen, of informatie die de belangen van andere landen zou kunnen schaden. De inhoud is nu voor wetenschappers wel toegankelijk: zij mogen de documenten lezen, maar niets ervan naar buiten brengen. Ook de Tweede Kamer heeft eerder al eens vertrouwelijk inzage gehad.

De SP probeert de papieren al jaren openbaar te krijgen. Sadet Karabulut, die de huidige motie opstelde, denkt dat opening van het archief zou helpen om de relatie met Suriname te verbeteren. Die is in het laatste decennium, en juist tijdens het presidentschap van Bouterse, verslechterd. De oud-legerleider werd in Nederland veroordeeld voor drugssmokkel. Sinds vorig jaar is Chan Santokhi president van Suriname.