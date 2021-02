Twaalf jaar later vecht de producent van ‘legale xtc’ nog tegen zijn veroordeling

Op zoek naar stoffen die in de hersenen hetzelfde effect hebben als mdma (de werkzame stof in de illegale drug xtc) struint Andre de Gouw (63) medische fora en websites af. Tussen de honderden chemische verbindingen stuit hij op mCPP (meta-chloor-phenyl-piperazine). De stof is een van de bestanddelen van antidepressivum Trazodon. Ideaal, vindt hij. „Het is legaal en niet toxisch.” Wie te veel neemt gaat hooguit overgeven, net als bij alcohol.

De Gouw reist naar India en vindt een farmaceutisch bedrijf dat de stof voor hem wil produceren. Hij bestelt een paar honderd kilo, huurt een bedrijfspand in het Limburgse Heythuysen en begint pillen te persen. Om ervoor te zorgen dat ze niet worden aangezien voor echte xtc of pillen op doktersrecept, voegt hij „voor het spikkeleffect” kleurenhagelslag en discodip aan het pillenmengsel toe.

Het is 2005. De ruim honderd smartshops in Nederland liggen vol met – inmiddels verboden – paddo’s en andere ‘legal highs’. De Gouw boort met zijn legale xtc-variant – productiekosten 12 cent per pil – een gat in de markt aan. „Ze waren niet aan te slepen. Iedereen wilde legale pillen hebben. Iedereen vond het prachtig”, memoreert hij. Zijn pillen worden op festivals en feesten door heel Europa aangetroffen, van Frankrijk tot Tsjechië.

Andre de Gouw.

Lang duurt het succes niet. Drie maanden en vijfhonderdduizend pillen later wordt De Gouw gearresteerd. De rechtbank Breda (in 2008) en het gerechtshof Den Bosch (in 2009) veroordelen hem tot twee jaar celstraf („in de hel van Vught”) wegens overtreding van de geneesmiddelenwet.

De productie, handel, verkoop en het bezit van drugs is in Nederland verboden op grond van de Opiumwet. De wet somt alle verboden drugs op, inclusief hun complexe scheikundige verbinding.

mCPP, dat De Gouw voor zijn pillen gebruikt, staat niet in de wet en is dus geen verboden drug. Om De Gouw aan te pakken slaat het Openbaar Ministerie daarom een andere weg in: het benadert mCPP als geneesmiddel. Dat biedt een mogelijkheid producenten als De Gouw te veroordelen: het is strafbaar een geneesmiddel zonder vergunning voor ‘artsenijbereidkunst’ te produceren. mCPP heeft volgens de rechter bewezen een „fysiologische/farmacologische werking” die zorgt voor „stimulering van het serotonine systeem” en is een geneesmiddel. Bij de twee jaar gevangenisstraf die De Gouw krijgt, weegt de rechter mee dat hij eerder al de Opiumwet overtrad.

Gerechtelijke dwaling

Vanwege zijn veroordeling voert De Gouw al jaren slepende procedures tegen de Staat der Nederlanden voor rechtsherstel en schadevergoeding. Dinsdag begon het hoger beroep van zijn civiele zaak bij het gerechtshof Den Haag.

De rechters hebben het begrip ‘geneesmiddel’ verkeerd uitgelegd, zal blijken. En zij hebben ten onrechte nagelaten om bij de hogere Europese rechter via zogeheten ‘prejudiciële vragen’ te informeren hoe het wél zit. „Het gerechtshof en de Hoge Raad zijn van een verkeerd begrip van ‘geneesmiddel’ uitgegaan”, stelt hoogleraar straf(proces)recht Paul Mevis [van] de Rotterdamse Erasmus Universiteit in een noot (wetenschappelijke beschouwing). Er is „achteraf bezien geen strafbare gedraging verricht”.

Een belangrijke pijler van de Europese Unie is dat Europees recht boven nationaal recht gaat. Bij interpretatieproblemen van rechtsregels tijdens nationale rechtszaken moeten rechters voor advies aankloppen bij het Europese Hof van Justitie. De beslissing van het EU-hof is bindend. In de mCPP-zaak van De Gouw weigerde het gerechtshof Den Bosch – ondanks een nadrukkelijk verzoek van De Gouw en zijn raadsman – advies te vragen. De opvatting van de Europese rechters over wat een geneesmiddel is, was volgens het hof „duidelijk”. In cassatie stelde ook de Hoge Raad geen vragen.

Daardoor wordt De Gouw veroordeeld op grond van een wet die niet had mogen worden toegepast. Dat blijkt in 2014 nadat het Duitse Bundesgerichtshof, in een zaak waarin iemand aromatische planten had verrijkt met synthetische cannabinoïden, wél bij het EU-hof in Luxemburg aanklopt voor een bindende uitleg over geneesmiddelen. Deze uitleg is leidend en ‘lagere’ nationale rechtbanken zijn eraan gebonden. Drie Nederlandse mCPP-pillenmakers gaan in 2016 vrijuit omdat de Hoge Raad hun veroordeling met een verwijzing naar de nieuwe Europese geneesmiddelendefinitie vernietigt.

„Door Nederlandse rechters wordt veel te makkelijk gezegd: ‘wij leggen het zelf wel uit’. Er is weinig animo een zaak in Luxemburg voor te leggen terwijl dat wel moet en dit soort uitglijders voorkomt”, zegt advocaat Thijs Kelder van advocatenkantoor Sjöcrona van Stigt. Hij is gespecialiseerd in bijzondere strafzaken en voerde de zaak waarin de Hoge Raad met een beroep op de cannabinoïden-zaak tot de vernietiging van de mCPP-vonnissen besloot. Daarop werd hij door De Gouw benaderd. Samen dienden zij een herzieningsverzoek in bij de Hoge Raad om een streep te halen door De Gouws veroordeling.

Lees ook: Gerechtelijke dwalingen in Nederland; ze komen vaker voor dan je denkt

Na gerechtelijke dwalingen, zoals de Schiedammer Parkmoord, zijn de mogelijkheden voor herziening iets verruimd. Maar voor rechters die, zoals bij De Gouw, de wet verkeerd interpreteren, biedt dat geen oplossing. Bij herziening moet namelijk sprake zijn van een novum, een nieuw feit, waardoor twijfel ontstaat of iemand een misdrijf wel gepleegd heeft. In 2019 erkent de Hoge Raad dat De Gouw niet veroordeeld had mogen worden, maar hij wijst het herzieningsverzoek af omdat de wet er geen mogelijkheid toe biedt.

„Bevredigend is dit echter niet”, stelt advocaat-generaal Taru Spronken in haar advies aan de Hoge Raad. Zij spreekt van een „lacune” en noemt het „wenselijk” dat ook uitspraken van het Europese Hof als novum kunnen worden aangemerkt. Ze adviseert aanpassing van de herzieningsregeling bij de regering en het parlement te bepleiten. „Dat de wet hier niet in voorziet moet worden opgelost”, zegt hoogleraar Mevis telefonisch.

Geen schadevergoeding

Zowel Spronken als Mevis hintten in 2019 op schadevergoeding voor De Gouw. „Die vergoeding mag ruim zijn”, schrijft Mevis in zijn commentaar op de afwijzing van het herzieningsverzoek door de Hoge Raad. Te meer omdat die Hoge Raad zélf ook naliet vragen in Luxemburg te stellen.

„Ik wil ook graag schadevergoeding”, zegt De Gouw die in 2013 en 2014 zijn celstraf uitzat tussen de zware criminelen in Vught. „Deze zaak heeft me alles gekost. Ik ben mijn bedrijf kwijtgeraakt, mijn gezin. Ik leid een zwervend bestaan. Ik krijg geen verzekering, geen hypotheek en kan me nergens voor een woning inschrijven. Ik ben een soort paria geworden.”

Lees ook dit opiniestuk: ‘Hoge Raad handhaaft rechtmissers’

Via de rechter wist hij de ontnemingsvordering van justitie wegens illegale drugswinst in 2020 van tafel te krijgen. Maar ondertussen eist de Belastingdienst op basis van een (volgens De Gouw „pertinent onjuiste”) schatting 244.000 euro aan naheffingen en rente over vermeende inkomsten in 2004 en 2005. Zijn bedrijf is weliswaar failliet, maar die heffingen blijven staan.

Schadevergoeding is ver weg. De staat weigert iedere verantwoordelijkheid te erkennen. In de civiele procedure van De Gouw tegen de staat heeft de landsadvocaat een fel verweer. De rechtbank Den Haag volgde afgelopen september het betoog van de staat dat De Gouws zaak verjaard is. De teller voor de verjaring zou in 2011 zijn gaan lopen toen De Gouws veroordeling onherroepelijk werd, in plaats van 2014 toen dankzij het Europees Hof bleek dat rechters de wet verkeerd hadden uitgelegd. „Veel krommer dan dit kan niet”, zegt De Gouw. „Ik had volgens deze logica schadevergoeding moeten eisen toen nog onbekend was dat ik onterecht veroordeeld was. Daar was geen rechter in meegegaan.”

Een schadevergoedingszaak moet binnen vijf jaar gestart zijn. De Gouw wijst op een recente uitspraak van de Hoge Raad, waaruit blijkt dat die termijn pas aanvangt als de eiser bekend is met een nieuw feit dat een ander licht op het recht op schadevergoeding werpt. Bij hem is dat de Europese uitspraak uit 2014. Via het hoger beroep dat dinsdag begint, probeert hij het gerechtshof daarvan te overtuigen. Dat is dan pas de eerste stap. Als hij daarin gelijk krijgt, wacht hem nog een jarenlange procedure waarin de hoogte van de schade bepaald moet worden.

De Gouws voormalige advocaat Kelder (hij staat De Gouw niet bij in de civiele zaak) noemt de situatie bijzonder pijnlijk. „Als het standpunt van de staat wordt gevolgd vangt hij overal bot, terwijl hij twee jaar heeft vastgezeten door een onjuiste veroordeling en alles is kwijtgeraakt.”