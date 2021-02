Het nieuwe jaar is nog maar enkele weken oud en toch zijn er al zeven vrienden verhuisd. Gisteren kreeg ik verhuisbericht #8. „Ik snap het wel”, zei mijn zus toen ik mij hierover verwonderde. „Wie is er niet uitgekeken op zijn woning na 2020. En dat terwijl verhuizen niet werkt.”

„Hoezo?”

„Omdat men geen huis wil, maar een thuis. En dat zijn we de afgelopen maanden massaal kwijtgeraakt.”

Ik keek waarschijnlijk niet al te snugger, dus ze vervolgde.

„Normaal gesproken is je woning een toevluchtsoord, omdat het een plek van absentie is: van de buitenwereld, van werk, concullega’s, ongewenste geuren, temperaturen en geluiden. Anno lockdown zijn onze woon- en slaapkamers door thuiswerken en zoomcolleges veranderd in publieke ruimtes. De achtertuin klinkt de hele dag als een schoolplein en ik weet niet hoe het met de rest van het land zit, maar ik hoor en ruik mijn buren de hele dag door.”

Ach ja. De Portugese expats die, wanneer ze niet op het balkon sigaren staan te roken, binnen bezig zijn met wat klinkt als een zakloopmarathon.

„De sereniteit”, besluit de zus, „is weg. De muren van onze schuilplek zijn poreus geworden. In een lockdown ben je alleen nog letterlijk thuis, niet meer figuurlijk.”

Dat was zo’n deprimerend idee dat ik maar weer eens vertrok. Op straat dreunden haar woorden na. Ik dacht aan de laatste berichten. Dat het vaccineren in slakkengang gebeurt en er in ons land inmiddels ook gevallen zijn gemeld van de Braziliaanse variant, wat volgens de experts de Hulkversie van Covid is, waar zelfs mensen die al corona hebben gehad weer doodziek van worden. Het zal me weinig verbazen als dit nog niet de laatste lockdown van het jaar is.

En nog voordat die gedachte mijn laatste restje levenslust verpulverde, schoot me opeens een gedicht te binnen. Dat is zo leuk aan een warrig hoofd: soms flakkeren er opeens dingen op waar je van hield, maar die je even vergeten was: bepaalde toetjes, liedjes, geliefden, of in dit geval een zeventiende-eeuwse haiku van de Japanse dichter Basho: „Zelfs in Kyoto/ wanneer de koekoek zacht roept/ mis ik Kyoto.” Hoe weemoedig het vers ook was, het hielp. Omdat een plek missen blijkbaar van alle tijden is.

Toen ik mijn gang betrad, dacht ik: ik mis het niet eens echt om thuis te zijn. Een thuis is ook altijd een soort fictie en ik ben een schelpdier, ik draag mijn huis altijd bij me.

En ik geloofde dat bijna, tot ik dacht: ik mis geborgenheid. Ik mis het om thuis te komen.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 2 februari 2021