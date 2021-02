Spoetnik zet stap richting Europa

De Russische president Poetin moet een zeldzaam lachje hebben laten zien. Eindelijk was er dinsdag een keer goed nieuws. Terwijl de internationale aandacht gericht was op de rechtszaak tegen Aleksej Navalny, gaven Britse onderzoekers een pluim aan het Russisch coronavaccin Spoetnik V. Dat deden ze in het medisch tijdschrift The Lancet.

Uit de resultaten van de derde en laatste testfase, die niet eerder beschikbaar waren en nu in The Lancet zijn gepubliceerd, blijkt dat Spoetnik V voor 91,6 procent effectief is tegen Covid-19. Bijna twintigduizend vrijwilligers namen deel aan de test en ontvingen twee vaccinaties in drie weken tijd. Van ernstige bijwerkingen is geen sprake. Het Spoetnik-vaccin werd aanvankelijk kritisch bekeken, onder meer vanwege gebrek aan transparantie van de ontwikkelaar. Nu blijkt dat het vaccin kan bijdragen aan de strijd tegen Covid-19, zo concluderen twee Britse onderzoekers in een begeleidend commentaar.

De Europese Commissie onderhandelt alleen met fabrikanten die het vaccin binnen de EU produceren

Spoetnik V begint aldus het imago van onbetrouwbaarheid van zich af te schudden. Tekenend voor dat imago was een item vorig jaar in het satirische Amerikaanse televisieprogramma The Today Show. „Spoetnik V is gegarandeerd veilig en effectief. Hoe weten we dat? Omdat het getest is op een beer – door een wetenschapper die ook een beer is.”

Rusland droeg zelf bij aan het slechte imago van Spoetnik door het vaccin goed te keuren voordat de laatste testfase was begonnen. De drang om de eerste te zijn, botste met zorgvuldigheid. Volledige zekerheid over de veiligheid van het vaccin is er nog niet, maar het westerse dedain – het is Russisch, dus er zal wel iets mis mee zijn – verliest terrein.

De Europese farmaceut AstraZeneca werkt inmiddels samen met Spoetnik om te onderzoeken of een combinatie van hun vaccins tot een hogere effectiviteit kan leiden. AstraZeneca’s eigen vaccin zit gemiddeld op 70 procent.

Russische ambities

Hoewel politici en farmaceuten uitdragen dat zij uitsluitend bezig zijn met een mondiale oplossing voor de pandemie, speelt geopolitiek een grote rol in de vaccinstrijd. Wie helpt zijn eigen land het best door de crisis, wie helpt de meeste andere landen? En wat staat er tegenover die hulp? De competitie is niet te missen: Spoetnik is genoemd naar de eerste door Rusland gelanceerde satelliet in 1957. De V staat voor Vaccin, of voor Victory. Of Vijf.

Het goede nieuws over Spoetnik sterkt de Russische ambitie om het vaccin te exporteren. In de precaire relatie met de Europese Unie komt het nieuws precies op het juiste moment. De vaccinatiecampagnes in de EU zijn zwaar getroffen door fors teruggeschroefde leveranties van het Europese AstraZeneca-vaccin. Ook de leveringen van het Amerikaanse-Duitse vaccin van Pfizer en het Amerikaanse Moderna-vaccin blijven achter. De kritiek op voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie, die de vaccins centraal inkoopt, neemt met de dag toe.

Het Russian Direct Investment Fund (RDIF), financierder van Spoetnik, bood vrijdag aan honderd miljoen doses voor vijftig miljoen mensen aan de EU te leveren in het tweede kwartaal. Het Europees Medicijnagentschap EMA hoeft het vaccin alleen maar even goed te keuren. Jens Spahn, de Duitse evenknie van Hugo de Jonge, gooide olie op het vuur door te zeggen dat Spoetnik kan helpen om de Europese problemen op te lossen.

Tot nu toe is Spoetnik besteld door drie Europese landen: Hongarije, Wit-Rusland en Servië. De Hongaarse premier Orbán brak, zoals wel vaker, met de EU-richtlijnen. Het Russsisch vaccin is overigens nog niet in gebruik in Hongarije. Buiten Europa is Spoetnik besteld door zestien landen, waarvan acht in Azië, zes in Latijns-Amerika en twee in Afrika.

Eerste obstakel

Ondanks de effectiviteit van Spoetnik en de schaarste van andere vaccins is de Russische verovering van Europa nog ver weg. Twee grote obstakels staan de opmars van Spoetnik in de weg.

Het eerste obstakel is die goedkeuring door het EMA. Over de weg daarnaartoe bestaat verwarring. De Spoetnik-fabrikant meldde twee weken geleden op Twitter dat de aanvraag voor ‘registratie’ was ingediend bij het EMA, en dat hun vaccin in februari zou worden beoordeeld. „Op basis van dat onderzoek zal het EMA beslissen over goedkeuring van het Spoetnik-vaccin.”

Het EMA zelf zegt echter iets heel anders. Het enige wat de Russen volgens het geneesmiddelenbureau hadden gedaan, was „het indienen van een verzoek om wetenschappelijk advies”, een stap die vaccinontwikkelaars vaak zetten voordat überhaupt een goedkeuringsaanvraag wordt ingediend, en die fabrikanten informeert over de vereisten voor zo’n officiële aanvraag. Een adviesverzoek leidt niet altijd tot een goedkeuringsaanvraag. Soms haakt een partij daarna af.

Een EMA-woordvoerder benadrukte twee weken geleden dat het agentschap niet bezig was met beoordeling van het Russisch vaccin. Het begin van zo’n procedure, via een zogeheten rolling review, wordt altijd aangekondigd op de EMA-website, aldus de woordvoerder. Inmiddels, twee weken later, is er nog steeds niets aangekondigd op die website.

Negentien landen hebben Spoetnik besteld, waarvan acht in Azië en zes in Latijns-Amerika

Tweede obstakel

Er is nog een tweede hindernis die de Russen moeten zien te nemen voordat Spoetnik V kan worden geleverd aan de EU. De Europese Commissie, die namens alle 27 lidstaten vaccins inkoopt, onderhandelt alleen met vaccinontwikkelaars die productiecapaciteit in de EU hebben. Dat is expliciet vastgelegd in het aankoopbeleid. Brussel zegt zo te willen garanderen dat „de burgers van de EU [...] toegang zullen hebben tot een succesvol vaccin”. Zonder eigen fabrieken is een land overgeleverd aan de welwillendheid van exporterende landen, waar vaccins net zo schaars zijn.

Spoetnik heeft geen fabrieken in de Europese Unie. Buiten Rusland wordt het vaccin geproduceerd in India, Kazachstan, Zuid-Korea en Brazilië. Eerder heeft Hongarije, tot irritatie van de Europese Commissie, geopperd dat het vaccin ook daar kon worden geproduceerd. Vooralsnog is het bij opperen gebleven.

Er blijven twee opties over. Spoetnik moet alsnog productiedeals sluiten met EU-landen. Of de Europese Commissie moet voor de Russen een uitzondering maken. Dat laatste lijkt onwaarschijnlijk.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel leek vorige maand op de eerste optie vooruit te lopen. In een telefoongesprek met president Poetin had ze gezegd „open” te staan voor het produceren van het Spoetnik-vaccin in Europese fabrieken. Mits het EMA het Spoetnik-vaccin goedkeurt, dat wel.