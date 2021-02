Speculatiestunt wijst vooral op fragiliteit van de financiële markt

Het begon vorige week met aandelen van het wankelende bedrijf GameStop, en het ging maandag door met de ontwrichting van de zilvermarkt. De ophef op de beurzen, veroorzaakt door een op het sociale medium Reddit actieve groep van beleggers, krijgt zo een vervolg.

Voor critici van Wall Street is het touwtrekken rond de winkelteken GameStop goed nieuws. Een groep kleine beleggers nam het op tegen tegen grote hedgefondsen die speculeerden op een koersdaling. Door massaal te kopen, en juist een stijging te veroorzaken, dwongen zij de speculanten om hun verliesgevende posities in te dekken. Dat moet met het bijkopen van aandelen. En daardoor ging de koers nog harder omhoog en ontstond een spiraal naar boven. Ook andere aandelen, zoals die van Blackberry, leek eenzelfde lot te wachten.

Dat de Davids die het opnamen tegen de Goliaths handelden via het handelsplatform Robinhood, maakt het verhaal alleen maar aantrekkelijker. Vrijdag kreeg het een vervolg door een oproep massaal in beleggingsfondsen in zilver te stappen. Die moeten voor elke euro die in hen wordt belegd zilver, of rechten daarop, aanschaffen. En zo ontstond ook hier een spiraal naar boven. De bijna miljard dollar (830 miljoen euro) die op één dag in de zilvermarkt stroomde, is enorm. De grootste opslag van de wereld, in Londen, is 25 miljard waard.

Het is aanlokkelijk hier een rechtvaardige strijd in te ontwaren, waarin het financieel kapitaal wordt verslagen op het eigen grondgebied, met de eigen wapens. Eerder lijkt het een ludieke, en winstgevende, actie die een zwakte in het systeem heeft blootgelegd; een financiële flashmob die op het juiste moment, op de juiste plaats, de juiste tactiek volgde. Hoeveel van de behaalde winst naar een goed doel wordt overgemaakt, valt te bezien. Lol trappen en ook nog geld verdienen lijkt vooralsnog een voor de hand liggend motief - waar overigens weinig mis mee is, wanneer er geen regels mee zijn geschonden.

Wat het voorval wél bewerkstelligt, is dat de aandacht van het grote publiek wordt gevestigd op de biotoop van de financiële economie, die van tijd tot tijd de échte economie overvleugelt. Op de hoeveelheid energie die er wordt gestoken in het rondpompen van geld op de financiële markten. Op het talent en de intelligentie die er door worden opgeslokt, en op de risico’s die er nog steeds zijn.

Dat idee was springlevend na de financiële crisis van 2008, die de wereld in een diepe recessie stortte. Maar heel veel is er sindsdien niet veranderd. Banken, de meest zichtbare deelnemers aan het systeem, zijn met nieuwe regels aan banden gelegd. Maar de rest van de industrie is grotendeels intact. En de grondstof waarmee zij werkt, geld, is uitbundiger in voorraad dan ooit. Soepel monetair beleid, extreem lage rentes en een explosie van schulden, hoe noodzakelijk ook voor het bestrijden van de vorige recessie én de recessie van de pandemie, maken het systeem er niet stabieler op.

Die hernieuwde aandacht is wél de verdienste van de GameStop-episode. Maar al te romantisch - of naïef - moet er voor de rest niet over worden gedaan. De run op zilver, die de koers van het edelmetaal op vrijdag en maandag met een zesde deden stijgen, heeft al veel minder met een aanval op neerwaartse speculanten te maken. Het zal, gezien de bedragen die er nu mee gemoeid zijn, niet verbazen als zich inmiddels al een aantal Goliaths heeft aangesloten.

