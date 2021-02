RIVM: versoepel alleen met grootst mogelijke voorzichtigheid

Het is allemaal nog veel sneller gegaan dan gedacht.

Drie weken geleden nog schatte Jaap van Dissel van het RIVM dat het langer dan vier, vijf of zes weken zou duren voor de Britse variant de overhand zou krijgen in Nederland. Hij zou „erg teleurgesteld” zijn als het toch eerder zou komen. Maar het RIVM schat nu op basis van modelberekeningen in dat twee derde van de besmettingen die vorige week plaatsvonden, veroorzaakt zijn door de Britse variant.

De besmettelijkere mutatie heeft nu al de overhand, weken eerder dan Van Dissel hoopte. En het is ook snel gegaan: destijds schatte het RIVM op basis van steekproeven in dat de Britse variant nog maar 1 tot 5 procent van de besmettingen veroorzaakte.

Dat de Britse variant nu al de overhand heeft, wordt uitgerekend bekend op de dag waarop het kabinet extra versoepelingen wil aankondigen. Dinsdagavond geven demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) een persconferentie over de coronamaatregelen. Dat de basisscholen weer opengaan was al bekend. Ook de avondklok sneuvelt mogelijk – zolang het aantal besmettingen blijft dalen wil het kabinet ook die maatregel afschaffen.

Reproductiegetal omhoog

Momenteel lijkt het aantal besmettingen inderdaad af te nemen. Afgelopen week kreeg het RIVM 28.628 meldingen van positieve tests binnen, 20 procent minder dan vorige week. Dat aantal zou nog eventjes door kunnen dalen: hoewel het erop lijkt dat de Britse variant al de overhand heeft gekregen, duurt het altijd een tijd voor de besmettingen daadwerkelijk in de positieve tests zijn terug te zien. Bovendien is het onduidelijk hoe hard het aantal besmettingen nu werkelijk daalt, want er werden de afgelopen week ook veel minder tests afgenomen. Het percentage positief getesten schommelt al weken tussen de 11 en 12 procent.

Daarnaast is de uitgangspositie in de ziekenhuizen, sinds de invoering van de avondklok, nauwelijks beter geworden. Er liggen volgens stichting NICE, die de ziekenhuiscijfers bijhoudt, nauwelijks minder coronapatiënten op de IC dan toen de avondklok werd ingevoerd. Afgelopen week werden er zelfs méér mensen op de IC opgenomen dan een week daarvoor. Het aantal patiënten op de verpleegafdeling is min of meer gelijk gebleven – hoewel afgelopen week het aantal nieuwe opnames wel met zo’n 10 procent daalde.

De cijfers waren nog harder gedaald als de Britse variant er niet was geweest, claimt het RIVM. Het reproductiegetal, dat aangeeft hoeveel nieuwe besmettingen er worden veroorzaakt door één besmet persoon, wordt door de Britse variant fors omhoog gekrikt. Het lag op 15 januari, de laatste dag waarvan een betrouwbare berekening kan worden gemaakt, voor alle varianten nog net onder de 1, op 0,97. De R van het klassieke virus lag op 0,86. Dat van de Britse variant blijft ruim boven de 1 hangen, op 1,28. Op zijn vroegst volgende week kunnen we zien of de avondklok en andere aanvullende maatregelen de R verder naar beneden heeft geduwd.

Als dat niet is gebeurd, kan het aantal besmettingen snel weer oplopen. Met een R van 1,3 kunnen 2.000 besmettingen per dag binnen een maand oplopen tot bijna 10.000 nieuwe dagelijkse besmettingen. Versoepelen, stelt het RIVM, kan daarom alleen „met de grootst mogelijke voorzichtigheid”.

M.m.v. Erik van Gameren