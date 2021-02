Regeringspartij Myanmar: Suu Kyi zit vast in huisarrest

Na de militaire coup in Myanmar zijn dinsdag de eerste protestacties tegen de staatsgreep aangekondigd. De activistengroep Yangon Youth Network schreef dinsdag op Twitter te protesteren tegen de coup van het leger en het vasthouden van regeringsleider Aung San Suu Kyi. Ook het medisch personeel van een ziekenhuis in Mandalay kondigde een staking aan uit protest tegen de staatsgreep en arrestatie.

Dinsdag eiste de partij van Suu Kyi - de Nationale Liga voor Democratie (NLD) - een onmiddellijke vrijlating van de regeringsleider. Volgens partijgenoot Kyi Roe verkeert Suu Kyi in „huisarrest” in de hoofdstad van het Zuidoost-Aziatische land. NLD heeft aan het Franse persbureau AFP laten weten dat er geen direct contact is, maar dat haar buren Suu Kyi door de tuin van haar ambtswoning zagen wandelen - volgens de partij een signaal dat ze gezond is.

Het leger greep zondag de macht in het land, omdat het weigert de herverkiezing van regeringsleider Aung San Suu Kyi te accepteren. De verkiezingen in Myanmar waren in november, toen verloor de partij die gelieerd is aan het militaire regime. NLD kreeg meer dan 80 procent van de stemmen. Het leger heeft de verkiezingsuitslag altijd betwist vanwege vermeende verkiezingsfraude. Daar was volgens de kiescommissie geen sprake van.

Veroordelingen

Na maandenlange spanningen werd zondag de 75-jarige Suu Kyi en andere kopstukken van de regeringspartij gearresteerd. Ook riep het leger de noodtoestand uit. Inmiddels zijn enkele andere parlementariërs vrijgelaten.

In navolging van de Europese Unie en de Verenigde Staten veroordeelde het Nederlandse kabinet de militaire staatsgreep. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) liet de Tweede Kamer dinsdag weten de ambassadeur van het Zuidoost-Aziatische land aan te spreken en „op deze manier onze ongenoegen te laten blijken” over de gang van zaken. De ambassadeur verblijft in Brussel.

