Recordaantal partijen wil meedoen met verkiezingen

Een recordaantal partijen, 41 in totaal, heeft een kandidatenlijst ingeleverd teneinde mee te kunnen doen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart. Dat meldt de Kiesraad dinsdagavond na een controle van de ingeleverde stukken. In december hadden 89 partijen zich geregistreerd voor de verkiezingen, daarvan vielen 48 af, omdat ze geen lijst hebben ingeleverd.

Bij het merendeel van de overgebleven partijen, te weten: 35, constateerde de Kiesraad verzuimen. Die partijen moeten bijvoorbeeld aanvullende stukken inleveren zoals ondersteuningsverklaringen of ze moeten de waarborgsom van 11.250 euro nog betalen. Ook kan een kandidaat verkeerd vermeld staan op de lijst.

Deadline en afvallers

Die 35 partijen hebben tot donderdag om alles in orde te maken. Een dag later beslist de Kiesraad welke partijen mee mogen doen aan de verkiezingen en met welke kandidaten. Volgens de Kiesraad vallen waarschijnlijk een aantal partijen af. Ook wordt vrijdag bekendgemaakt wat de volgorde is van de partijen op het stembiljet.

Lees ook: Nieuwe partijen krijgen moeilijker toegang tot kieslijst

Voor de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2017 hadden 81 partijen zich geregistreerd en deden uiteindelijk 28 daarvan mee, beide recordhoeveelheden. Het is dus mogelijk dat de aankomende verkiezingen meer partijen dan ooit meedoen. Het record van 28 deelnemende partijen aan de Tweede Kamerverkiezingen kwam vier keer voor, namelijk in 1971, 1981, 1986 en dus in 2017.