Quincy Promes is op weg naar Rusland – als verdachte

Aanvaller Quincy Promes (29) staat voor een vertrek bij Ajax, nadat hij anderhalf jaar geleden nog voor bijna 16 miljoen euro werd gekocht. Spartak Moskou zal hem voor de rest van het seizoen huren, meldde onder meer VI begin deze week.

De Russische topclub, waar Promes eerder van 2014 tot 2018 speelde, kan hem vervolgens in de zomer definitief overnemen met een optie tot koop voor zo’n negen miljoen euro. De overstap, die nog moet rondkomen, is opmerkelijk omdat Promes half december nog werd aangehouden wegens een vermeende steekpartij.

1 Waar wordt Promes van verdacht?

Mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg, waar vier jaar voor staat. Bij een door hem georganiseerd familiefeest in Abcoude zou hij een neef met een mes hebben gestoken bij zijn knie. Het slachtoffer liep daarbij zeer ernstig letsel op. Na twee nachten vast te hebben gezeten, werd Promes vrijgelaten.

Hij ontkende via zijn advocaat iedere betrokkenheid en stelde ten tijde van het incident niet aanwezig te zijn geweest. Ajax-trainer Erik ten Hag zei na de vrijlating van Promes te geloven in zijn onschuld en liet hem weer wedstrijden spelen. Hij blijft nog wel verdachte.

2 Kan hij als verdachte wel een overstap maken naar een buitenlandse club?

Ja. Los van dat hem een strafzaak boven het hoofd hangt, is hij vrij om te doen wat iedere burger mag. „Promes is na zijn aanhouding niet voorgeleid aan de rechter-commissaris wat tot gevolg heeft dat hij is vrijgelaten zonder dat er voorwaarden aan die vrijlating zijn gesteld”, zegt een woordvoerder van Openbaar Ministerie in Amsterdam. „Mocht hij naar een ander land gaan dan staat dat noch het onderzoek noch een eventuele vervolging in de weg.”

Het politie-onderzoek naar het incident loopt nog, hoe lang dat gaat duren kan het OM niet zeggen. Mocht Promes worden opgeroepen voor verhoor is hij „verplicht daaraan gehoor te geven”, zegt de woordvoerder. „Maar dat zou ook via bijvoorbeeld een videolink kunnen plaatsvinden.” Zowel de advocaat van Promes als die van het slachtoffer wilden tegen NRC niet reageren op zijn ophanden zijnde vertrek naar Rusland.

3 Is de mogelijke strafzaak een reden dat Ajax op een vertrek aanstuurt?

Daar heeft het alle schijn van, al liet Ajax zich daar nog niet over uit. Promes zit pas anderhalf jaar bij de club en was tot voor kort een van de dragende spelers – hij zakte iets in de pikorde door een mindere fase in het najaar. Ajax heeft juist in deze drukke periode alle spelers hard nodig, het is nog actief in drie competities. Wisselingen in de winterstop zijn dan niet handig, zeker als het om belangrijke spelers gaat. Ten Hag zei ook te hopen dat de selectie bij elkaar blijft, maar zou ingestemd hebben met een vertrek van Promes.

Vanuit bedrijfseconomisch perspectief is de keuze van Ajax verklaarbaar. Mocht het tot een veroordeling komen, dan heeft dat invloed op zijn marktwaarde. Nu kan de club mogelijk nog een redelijk bedrag tegemoet zien – de eerder genoemde negen miljoen. Bovendien wil Ajax juist de maatschappelijke waarde van voetbal uitdragen, in dat beeld past niet dat een speler in opspraak raakt.

De transfermarkt in Rusland is geopend tot eind februari, dus er is nog tijd om de deal rond te krijgen. Ajax anticipeerde al op het vertrek van Promes door voormalig AZ-aanvaller Oussama Idrissi tot eind juni te huren van Sevilla.