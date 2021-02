‘Piraat’ en held van WallStreetBets Keith Gill weet niet wat een exitstrategie is

Hij woont in een rustige buitenwijk van Boston, is een keurige huisvader en miljoenen mensen beschouwen hem als een god. De Amerikaan Keith Gill, beter bekend onder zijn internetalias DeepFuckingValue, investeerde als een van de eerste leden van Reddit-forum WallStreetBets in GameStop. Nu de aandelenprijs van de noodlijdende videogameketen door toedoen van een leger internetbeleggers is geëxplodeerd, zien de Reddit-bezoekers Gill als een legende, de grondlegger van een revolutie op de beurs.

Het astronomische rendement van Gills GameStop-belegging maakt hem in de ogen van zijn bewonderaars nog iconischer. Wie is hij en wat drijft hem?

Gill (34) liet in september 2019 voor het eerst van zich horen op WallStreetBets. Hij plaatste een screenshot van zijn beleggingsportefeuille, met daarin de 53.000 dollar (44.000 euro) aan opties op GameStop-aandelen die hij de maanden daarvoor had ingekocht. Anderen verklaarden hem voor gek: GameStop kwakkelde al jaren en deed het op de beurs belabberd. „Meteen verkopen”, schreef een forumbezoeker.

Maar Gill verkocht niets. Hij bleef bij zijn theorie over GameStop, namelijk dat het bedrijf sterk ondergewaardeerd werd. Halverwege 2020 besprak hij zijn argumenten nogmaals, in een YouTube-video die in de commentaren inmiddels „internetgeschiedenis” wordt genoemd. Heel kort samengevat: er is nog een veel grotere markt voor de fysieke videogames die GameStop verkoopt dan andere analisten denken.

Stiekem meer potentie

De meeste investeerders schreven GameStop te snel af, zei Gill vorige week tegen The Wall Street Journal. „Ze groeven niet diep genoeg. De mogelijkheden werden totaal verkeerd ingeschat.” Het is een beleggingsstrategie waar Gill sterk in zegt te geloven: zoeken naar bedrijven die stiekem veel meer potentie hebben dan de prijs van hun aandelen doet vermoeden. In jargon heet dat value investing – vandaar ook Gills gebruikersnaam.

In de updates van zijn beleggingsportefeuille die Gill sinds 2019 plaatst, prijkten aanvankelijk vooral rode cijfers. Dat veranderde toen GameStop in de loop van 2020 mede dankzij Gills enthousiasme langzaam in waarde ging stijgen. De climax vormden de prijsstijgingen vorige week van vele honderden procenten, aangejaagd door massa-inkopen door WallStreetBets-bezoekers. Afhankelijk van de koersschommelingen was Gills GameStop-investering de afgelopen dagen tussen de 30 en 50 miljoen dollar waard. Ook veel andere internetters staan op winst. „Jouw voorbeeld heeft letterlijk de levens van duizenden gewone mensen veranderd”, schreef een forumbezoeker vorige week.

Op zijn YouTube-kanaal Roaring Kitty vierde Gill de exploderende GameStop-koers vorige week samen met zijn fans in een urenlange livestream. Die is 650.000 keer bekeken – ook buiten Reddit wint Gill, die tijdens streams meestal een rode bandana en een kattenshirt draagt, snel aan populariteit.

Anders dan veel van de ruim acht miljoen WallStreetBets-leden, is Gill geen beginner op de beurs. Na zijn afstuderen als boekhoudkundige in 2009 verdiepte hij zich verder in de financiële wereld. Gill, die een vrouw en een tweejarig dochtertje heeft, doorliep met succes het notoir moeilijke examenproces voor het dragen van de titel van Chartered Financial Analyst, een prestigieus privaat keurmerk voor financieel analisten. „Hij kleedt zich als een piraat, maar hij heeft een goed onderbouwde theorie”, zei hedgefondsmanager Benn Eifert vrijdag in de Financial Times. „Hij had makkelijk als analist kunnen werken bij een of ander chique hedgefonds.”

Revolutionair sentiment

Hedgefondsen die juist op een koersdaling hadden gespeculeerd, hebben tijdens de GameStop-gekte grote verliezen geleden. Tot vreugde van WallStreetBets, waar veel leden zichzelf zien als representanten van ‘de kleine man’, die eindelijk eens de kans krijgt het grootkapitaal ervan langs te geven. Gill draagt zo'n revolutionair sentiment op YouTube en in zijn forumberichten niet uit. „Ik heb het op niemand gemunt”, zei hij ook tegen The Wall Street Journal.

Aan de andere kant lijkt Gill wel grotendeels het centrale credo te ondersteunen van het forum, dat de prijs het liefst nog veel hoger wil opdrijven: niet verkopen, onder geen enkele voorwaarde. Dinsdag bestond circa een derde van zijn beleggingsportefeuille – ruim 10 miljoen dollar – uit contanten. Maar het grootste deel laat hij echter nog zitten in GameStop-aandelen en -opties, die bij een haast onvermijdelijke koersdaling razendsnel al hun waarde kunnen kwijtraken.

„YOLO”, schrijft Gill bij zijn inmiddels dagelijkse updates, je leeft maar één keer. Een potentieel verlies van miljoenen dollars jaagt hem geen angst aan, zo wil hij maar doen voorkomen. In december vroeg een forumbezoeker hem naar zijn exitstrategie. Zijn antwoord: „Wat is een exitstrategie?”