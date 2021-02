Ouders met jonge kinderen staan op omvallen

Mijn collega Marc Hijink voelde zich de afgelopen weken geregeld een „gebruikt theezakje”, zo schreef hij vorige week in zijn column. Zó vol zat zijn hoofd soms, met de combinatie van thuiswerken en de school van zijn dochter thuis. Tegelijk maakte hij „het knagende optelsommetje van de multitaskende thuiswerker: ik ben een docent van niks, een ouder van niks en een werknemer van niks”. Mijn hart brak voor hem, en voor al die andere ouders die zich geregeld tekort voelen schieten.

Tegelijkertijd kreeg ik ook een berichtje van een ándere collega. Of ik eens iets kon schrijven over mensen die het werk van collega’s met jonge kinderen moeten overnemen nu de scholen dicht zijn. Niet dat ze wilde klagen, want ze wil graag helpen. Maar hoe lang nog? Ik had er even geen antwoord op.

Want de scholen mogen maandag officieel weer opengaan, zodra een kind „klachten heeft” of een klasgenootje positief getest is, moet het weer thuisblijven. De combinatie thuiswerken en thuisscholing zal voor veel ouders dus nog wel even blijven bestaan.

En dus vroeg ik op Twitter of het herkenbaar is wat mijn collega mailde: of collega’s met jonge kinderen werk laten liggen en of andere collega’s dat moeten overnemen.

Ja, dat herkenden ze, schreven lezers. Maar dat was ook vóór corona al zo. Mensen met jonge kinderen hadden altijd al meer privileges – bij vakanties, bij onverwacht vrij nemen, schreven ze.

Een lezer vond dat werknemers zonder kinderen daarvoor gecompenseerd zouden moeten worden; een ander schreef dat het in deze fase van de lockdown „nog geen probleem is. Maar dat wordt het wel.”

Wat een onzin, reageerde een aantal ouders daarop. Ouders met jonge kinderen lieten helemaal geen werk liggen. Het werk ging juist gewoon door en daar was de school nog eens bijgekomen! „De enige door wie het werk wordt overgenomen, is door de avonduren”, schreef een ouder, „en ja, dat is een probleem.”

„Ik heb er al mijn verlof en onbetaald verlof voor opgenomen”, schreef een andere ouder. „Er is hier niemand de dupe, behalve ikzelf”, meldde een derde. Een vierde: „Ik vraag me af wanneer ik omval.”

Wat me ook opviel: de onverschrokkenheid waarmee zowel mensen mét als zonder kinderen voortploeteren op het thuiskantoor. Maar meer nog werd ik geraakt door de solidariteit die weerklonk in de reacties. „Natuurlijk” vang ik het werk dat blijft liggen graag op, schreef een lezer. „Dat is het enige wat je nu voor ze kunt doen”, schreef een collega. „Dát en een schaal lasagne brengen.”

Daar ben je dus een samenleving voor, schreef een ander, om elkaar uit de prut te trekken. Ze noemde dat ‘gesloten beurzen’: de mensen zonder kinderen zorgen nu voor de ouders met kinderen en straks zorgen de kinderen voor ons allemaal.

Bedenk ook dat als er geen kinderen waren, niemand straks voor je pensioen betaalt of je kan verzorgen in het verpleeghuis, schreven andere lezers.

En dan waren er nog de ouders met jonge kinderen die juist meeleefden met de mensen zónder kinderen. Die hadden misschien meer rust tijdens het thuiswerken, maar ook minder steun en gezelligheid. Mensen „die elke dag denken: weer zo’n dodelijke dag”, schreef een lezer. „Ik, twee kids, heb structuur. Moet uit bed, en heb minder tijd om na te denken.” Dat ontroerde me.

Uiteindelijk komt alles ooit weer goed, na corona. Daar geloof ik heilig in. Maar gelukkig zijn er tot die tijd ook oplossingen.

Bijvoorbeeld door te accepteren dat er momenteel soms werk blijft liggen, schreven lezers. Als je mazzel hebt, heb je een goede baas die dat snapt – die sleept je niet van zoom- naar zoomvergadering, maar snapt dat er nu even wat minder afkomt.

Ook praten helpt, overleg met elkaar, als je het niet redt. Met je baas, met je collega’s, „in goed overleg is alles mogelijk”, schreef een lezer. „Zodra collega’s stiekem ontzien worden, wordt het een last.”

Zeg ook gewoon ‘nee’ als het niet gaat, schreef een ander. „Ik vind het idioot dat alles maar door moet gaan alsof er niks aan de hand is. Als je vol zit, zit je vol. Met én zonder kinderen.”

Ook een oplossing: laat zzp’ers bijspringen, anders zit straks iedereen met een burn-out thuis. En geef complimenten. „Ik vind het geen enkel probleem om werk op te vangen voor mijn collega’s”, schreef een lezer. „Maar het is best fijn als dat ook zo nu en dan gezien wordt.”

En verder? „Kinderen afschaffen”, vond een lezer. En een moeder met jonge kinderen schreef: „De kinderen moeten nu maar eens even een tijdje bij mensen gaan wonen zónder kinderen.” Vond ik ook briljante suggesties – humor, inderdaad. Humor helpt, in deze grimmige tijden. En het besef dat het ooit weer over gaat, en dat we het samen moeten doen.

Als collega én als medemens. Hou vol.

Hoe was jouw week? Japke-d. Bouma wil het graag weten. Tips via @Japked op Twitter.