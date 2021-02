Opnieuw honderden arrestaties bij protest in Rusland

Bij protesten rondom de rechtszaak tegen oppositieleider Aleksej Navalny zijn op dinsdag in Rusland meer dan 900 mensen aangehouden. Dat meldt persbureau Reuters aan de hand van informatie van waarnemers in het land. Het merendeel van de aanhoudingen is ‘s avonds verricht in Moskou, nadat Navalny werd veroordeeld tot 32 maanden strafkolonie.

Al voor en tijdens de rechtszaak van Navalny werd er geprotesteerd, waarbij de hele dag door aanhoudingen werden verricht. Nadat de rechter het vonnis had uitgesproken, trokken mensen massaal de straat op in Moskou en in Sint Petersburg. De oproerpolitie was in grote getale aanwezig en hield volgens persbureau AP ook demonstranten aan die de ordediensten niet provoceerden. De protesten duurden tot na middernacht lokale tijd.

Navalny werd in januari bij zijn terugkeer naar Rusland direct gearresteerd. Volgens de aanklacht had hij niet aan zijn meldplicht voldaan, in de periode toen hij na zijn vergiftiging in een coma lag en in Duitsland werd behandeld. Navalny onthulde eerder dat de Russische geheime dienst FSB hem had vergiftigd.

Duizenden aanhoudingen

Sinds de arrestatie van Navalny zijn er veel protesten in Rusland, van demonstranten die zijn vrijlating eisen. Afgelopen weekend werden ook al duizenden demonstranten vastgezet door de Russische politie. In het weekend daarvoor werden bijna vierduizend demonstranten aangehouden.

