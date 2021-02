‘Onbedoelde Amerikanen’ kunnen bankrekening voorlopig behouden

De Nederlandse banken gaat dit jaar geen rekeningen sluiten van zogeheten ‘onbedoelde Amerikanen’. Dat heeft de Nederlandse Vereniging van Banken aan demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) beloofd, schrijft hij dinsdag aan de Tweede Kamer. In de laatste maanden van 2020 dreigden Rabobank, ABN Amro en de Volksbank nog met sluiting van tientallen rekeningen.

Voor de periode na 2021 werkt het ministerie aan een definitieve oplossing voor de problemen van Nederlandse burgers die onbedoeld ook Amerikaan zijn. Daarvoor moet een regeling worden getroffen met de Verenigde Staten. Hoekstra en collega-ministers uit de Europese Unie hebben hierover in december een brief geschreven aan de Amerikanen.

Extraterritoriale belasting

Een ‘onbedoelde Amerikaan is een Nederlandse burger die de Verenigde Staten door geboorte in de VS of door een Amerikaanse ouder als Amerikaan beschouwen. Daarmee hanteert het land een zeer ruime definitie van burgerschap. Wat deze groep in de problemen brengt, is de aan het burgerschap gekoppelde belastingplicht. Iemand met een Amerikaanse nationaliteit moet in de VS belastingaangifte doen, ook al heeft die persoon daar slechts kort of helemaal niet gewoond. Dat kan betekenen dat dubbel belasting wordt betaald.

Om hun belasting te kunnen afdwingen, hebben de Amerikanen afspraken gemaakt met allerlei nationale regeringen, waaronder de Nederlandse. Onder die afspraken zijn banken verplicht de financiële gegevens van alle Amerikanen in hun klantenbestand door te geven, inclusief een Amerikaans belastingnummer (TIN). Als de banken niet aan die eis voldoen, dreigen flinke boetes van de VS. Rabobank, ABN Amro en de Volksbank menen daarom niet anders te kunnen dan de rekeningen te sluiten van onbedoelde Amerikanen die geen TIN kunnen of willen \overleggen.

Hoekstra schrijft nu aan de Tweede Kamer dat hij de banken „voldoende comfort” gaat bieden zodat ze volgens hem geen boetes hoeven te vrezen. Dat doet hij door ze officieel als ‘compliant’ [aan de regels voldoend] te bestempelen en dat aan de VS te laten weten.

Witwasser?

De zaak van de onbedoelde Amerikanen kwam mede aan het licht door voormalig piloot Ronald Ariës, die afgelopen najaar zijn verhaal deed bij NRC en eerder al bij radioprogramma Reporter Radio. Een rechter bevestigde recent dat zijn bank, de Volksbank, op basis van de huidige regels zijn rekeningen mag afsluiten omdat hij weigert in de VS belasting te betalen en een TIN aan te vragen.

Juist Ariës is niet geholpen met de afspraak tussen NVB en ministerie, bevestigt de Volksbank. De belofte om geen rekening te sluiten kent namelijk nog wel een uitzondering: als de onbedoelde Amerikaan niet aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme voldoet, mag een bank zijn of haar rekening nog wel sluiten. In de zaak van Ariës beriep de Volksbank zich precies daarop: door Ariës’ weigering belasting te betalen in de VS zou de facto sprake zijn van witwassen van zij vermogen via rekeningen bij de Volksbank. Dat is ook bevestigd door de rechter.