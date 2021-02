‘Malcolm & Marie’: explosieve scènes uit een filmhuwelijk

Heel veel in Malcolm & Marie is echt gebeurd. Zo vergat schrijver/regisseur Sam Levinson eens tijdens een première zijn echtgenote te bedanken. Of het thuis tot zulke enorme ruzies leidde als in zijn ‘scènes uit een filmhuwelijk’ vertelt het verhaal er niet bij. Maar dat kleine dingen soms de aanleiding kunnen zijn voor een kettingreactie aan grote pijn, dat is natuurlijk een heerlijk gegeven. Dus was die gebeurtenis een van de ideeën die hij aan actrice Zendaya pitchte toen de productie van het tweede seizoen van de heftige en visueel indringende highschoolserie Euphoria stil kwam te liggen door de Covid-19-pandemie.

Levinson vertaalde die oorspronkelijk Israëlische miniserie voor een Amerikaans publiek, Zendaya speelt er de hoofdrol in. Samen werkten ze het wat-als-scenario uit. Wat als je je partner vergeet te bedanken? En wat als dan blijkt dat de film die zojuist in première is gegaan op haar leven is gebaseerd? En wat als je eigenlijk ooit de hoofdrol aan haar had beloofd?

Toen Levinson de eerste tien pagina’s door de telefoon aan John David Washington voorlas (afgelopen jaar doorgebroken dankzij zijn hoofdrol in Christopher Nolans Tenet) was die meteen om. En zo ging de productie van start van een van de eerste speelfilms die geheel tijdens de coronacrisis bedacht, geschreven en geproduceerd werd.

Ex-junkie

Het is even wennen om de inmiddels 24-jarige Zendaya in een ‘volwassen’ rol te zien. Amerikaanse critici hadden er waarschijnlijk daarom ook moeite mee dat tegenspeler Washington twaalf jaar ouder is. Soms is het lastig om film en werkelijkheid uit elkaar te houden. In Euphoria (dat in 2019 voor het eerst op de buis kwam) speelt ze de 17-jarige middelbare scholier Rue Bennett, die met een drugsverslaving worstelt. In Malcolm & Marie wordt welbewust met die fictieve voorgeschiedenis gespeeld: nu is ze een ex-junkie en model. Zo worden filmische en daadwerkelijke biografie door elkaar gehusseld. Behalve actrice is Zendaya namelijk ook model geweest, en net zoals Marie werd ze daarom als actrice aanvankelijk niet serieus genoeg genomen.

Aan Ingmar Bergmans Scènes uit een huwelijk (1973), die ultieme kibbelfilm over uiteenvallende relaties – en onlangs nog door Noah Baumbachs Marriage Story (2019) in een hedendaags jasje gestoken – refereerde ik hierboven al. Maar Malcolm & Marie is een nog veel grotere hommage aan het werk van de eerste echte Amerikaanse independent regisseur en acteur John Cassavetes, en dan met name zijn films A Woman Under the Influence (1974) en Opening Night (1977). Net als de vrouwenrollen die Cassavetes voor zijn muze en levensgezellin Gena Rowlands schreef, is de figuur Marie levensecht complex en tegenstrijdig. Ze is explosief en poeslief. Kwetsbaar en gevaarlijk. Ze zuigt en huilt. Alles is mogelijk van blowjobs tot bloedvergieten. Er komt op een gegeven moment zelfs een keukenmes aan te pas. Ze is volkomen onvoorspelbaar, en hoezeer je sympathieën tijdens het kijken ook kunnen verschuiven (en worden gemanipuleerd), de film blijft aan haar kant staan. En dat is opmerkelijk.

Filmkritiek

De in verzadigd contrastrijke zwart-wittinten vertelde film (soms lijkt het wel een film noir met al die schaduwen en doorkijkjes en kozijnen en zonweringen die tralies rondom de personages tekenen) begint als Malcolm en Marie thuiskomen in hun strandhuis in Malibu na Malcolms première. Ze zijn een beetje dronken. Malcolm is egocentrisch en arrogant, volkomen in de ban van al die schouderklopjes die hij heeft gekregen en in afwachting van het ultieme schouderklopje: de kritieken.

Als hij op een gegeven moment zijn telefoon niet kan vinden slaat hij bijna door: binnen de paar uur dat het verder in real time gesitueerde verhaal zich afspeelt hebben de sneltikkers van de Amerikaanse vakpers hun meningen al klaar. Maar voordat hij kan lezen dat hij een meesterwerk heeft gemaakt, moet hij eerst zijn creditcard trekken: de vermaledijde paywall. En dan: goddomme, die hoogdravendheid en die interpretaties: „Alleen maar omdat de film mensen afbeeldt die niet op de [misschien niet zo fictieve] journaliste van dienst lijken, wil nog niet zeggen dat hij meteen politíék is.”

Net zomin dat hij als Afro-Amerikaanse maker zich wil laten beperken om alleen maar verhalen vanuit zijn eigen ervaring te schrijven. Hij houdt toevallig meer van de Joodse scenaristen en regisseurs uit de gouden dagen van Hollywood.

Hij wil films maken vanuit een menselijk perspectief. Zo vat Malcolm alle discussies en misverstanden samen rondom identiteitspolitiek en representatie die als een giftige slang door de film kronkelen. En Hollywoodkind Levinson (zoon van regisseur Barry – Rain Man, Wag the Dog – Levinson) heeft daarmee zelf vast en zeker ook nog wel wat duiveltjes uit te bannen. Maar hoe zelfreflexief de film ook is, het laatste woord over al die kwesties en dilemma’s is vast nog niet gesproken.

Als toeschouwer raak je ondertussen gehypnotiseerd door de onttakeling, de autopsie van de relatie tussen Malcolm en Marie. Hier worden twee mensen opgevoerd die elkaar vakkundig kunnen kwetsen en krenken. Die ten prooi vallen aan perverse mechanismen, routines van pijn. Elke keer dat je denkt dat je alles nu wel hebt gehad, blijkt er nog wel een andere open wond om in te peuren. Maar wat ga je van deze mensen houden. En je voornemen om nooit meer ’s nachts ruzie te maken. Hoe lekker en catharsisch dat ook kan voelen. Maar dan vooral voor de toeschouwer.

Drama Malcolm & Marie Regie: Sam Levinson. Met: Zendaya, John David Washington. Te zien op Netflix ●●●●●

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven