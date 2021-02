Klaar met het kussen van voeten

Vanaf hier wordt het grimmiger, waarschuwt de vertelstem van The White Tiger halverwege de film. Hoewel de film daarvoor ook al een aaneenschakeling was van alle misère, corruptie en uitzichtloosheid waarmee arme inwoners van India worden geconfronteerd, domineerden ook speels sarcasme, zwarte humor en visuele flair. Maar dan komt het duistere keerpunt, waarna centrale figuur Balram (Adarsh Gourav) weigert zich neer te leggen bij de verhoudingen tussen arm en rijk in zijn land. Ook zijn eigen progressieve meester (Rajkummar Rao), die hem liever ‘vriend’ dan ‘bediende’ noemt, is hier onderdeel van.

The White Tiger is opgebouwd als een terugblik van Balram op zijn carrière in mails aan de voormalige Chinese premier. Het is even wennen aan de wat schrijftalige voice-over, die dicht bij de Booker Prize winnende roman van Aravind Adiga blijft waar de film op is gebaseerd. Maar al snel blijken de beschrijvingen enorm meeslepend. Soms lijken ze wat kort door de bocht, maar ze raken doel. Zoals de centrale metafoor van de hanen op een markt, gevangen in claustrofobische kooitjes. Voor hun ogen worden soortgenoten geslacht, toch blijven ze rustig wachten tot zij aan de beurt zijn. Volgens Balram zijn Indiase bedienden zo geïndoctrineerd dat ze net als die hanen loyaal blijven aan hun ‘meesters’, zelfs als ze richting de slachtbank worden geleid. Al speelt mee dat ze weten dat hun familie wordt aangepakt bij een misstap.

We zien hoe Balram zich opwerkt van kapper van kooltjes in een theewinkel tot ondernemer, door nederigheid, ambitie én misdaad. Want in realiteit ontsnap je volgens Balram niet uit je kooi door een miljoen te winnen in een spelshow (een verwijzing naar publiekslieveling Slumdog Millionaire). Gourav speelt het allemaal even overtuigend. Hij is geloofwaardig als speelse jongeling die hogerop wil en als bewonderende bediende die bij iedere mogelijkheid de voeten van zijn meesters kust. Maar je gelooft het ook als hij een ommezwaai maakt. Hij is niet sympathiek, maar dat is geen enkel personage in The White Tiger, het onderstreept vooral het ‘eten of gegeten worden’-gevoel.

Drama The White Tiger Regie: Ramin Bahrani. Met: Adarsh Gourav, Priyanka Chopra Jonas. Te zien op Netflix ●●●●●

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven