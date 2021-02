Jeff Bezos treedt terug als CEO van Amazon

Jeff Bezos stapt deze zomer op als CEO van Amazon. De oprichter van de Amerikaanse webwinkelreus draagt de dagelijkse leiding dan over aan Andy Jassy en wordt zelf uitvoerend voorzitter, is dinsdag bekend geworden. In die rol wil hij zich meer met ‘nieuwe producten’ gaan bezighouden.

„CEO zijn van Amazon is een grote verantwoordelijkheid en het kost veel energie”, schrijft Bezos in een email aan zijn medewerkers. „Met een dergelijke verantwoordelijkheid is het moeilijk aandacht voor andere zaken te hebben.” Hij stelt ook aandacht te willen besteden aan zijn andere passies, zo is hij ook eigenaar van de krant The Washington Post en heeft hij met het Bezos Earth Fund ook een eigen goede doelenfonds.

Bezos stelt dat Amazon op dit moment „inventiever is dan ooit” en dat dit „het ideale moment is voor de transitie.” Amazon profiteerde als webwinkelconcern volop van de coronacrisis en boekte het afgelopen jaar met ruim 386 miljard dollar 38 procent meer omzet. Ook de winst verdubbelde.

De terugtredend topman richtte Amazon zelf op en is een van de rijkste mensen ter wereld. Bezos moet sinds kort alleen topman Elon Musk van Tesla voor zich dulden.