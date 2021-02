Je eigen kapper zijn: tips van de experts

Strak opgeschoren achterhoofd, geblondeerde puntjes bovenop en kunstig ingeschoren lijnen langs de zijkant. Als kapper Theo Knoop (62) in coronatijd een man met zo’n coupe ziet weet hij genoeg: dat is door een clandestiene collega gedaan. „Zo professioneel knipt geen enkele thuiskapper. Dat vergt jaren oefening.”

Iedereen die zich echter aan de lockdown houdt is al sinds minstens 15 december niet naar de kapper geweest. Veel haren zitten steeds wilder. „Ik hoefde vandaag niet naar buiten voor de Nationale Vogeltelling,” twitterde Dennis van de Hoeve zondag. „Kwamen spontaan 2 roodborstjes en 4 koolmezen uit m’n kapsel…”

Gewoonlijk gaan Nederlanders gemiddeld eens in de zes weken naar de kapper, zegt een woordvoerder van kappersorganisatie ANKO. Veel mannen gaan vaker – soms iedere week. Hoe langer de kappers dicht zijn, hoe meer we ons afvragen: dan maar zelf doen?

Volgens Knoop, die een kapsalon heeft in Nijmegen, is de wens om haar te kortwieken heel primair. „In de oertijd sneden mensen hun haren al korter met scherpe stenen,” zegt de kale Knoop, die een eigen YouTube-kanaal over kniptechnieken heeft, met ruim 100.000 abonnees. „Die vacht moet er zo nu en dan af.”

Maar hoe doe je dat zonder dat het eindigt in een catastrofale mislukking – en er geen kappers zijn die de schade kunnen herstellen?

1 Houd het simpel

Highlights, asymmetrische kapsels of strakke pony’s à la Cleopatra? Allemaal veel te moeilijk om thuis te proberen. Kappers gaan niet voor niets twee tot drie jaar naar school, waarbij ze op tientallen modellen oefenen. Dat zegt Jannadine Boon (23) van Knippen zonder Kapper, een online cursus voor basale kniptechnieken.

Boon, afkomstig uit het Gelderse Lunteren, besloot de cursus samen te stellen omdat ze ruim zes jaar in een kapperszaak in de buurt werkte, in het hart van de Bijbelgordel. „Je hebt hier veel grote gezinnen. Moeders vroegen me vaak of ik hen kon leren knippen. Want het is een duur grapje als je met meerdere kinderen naar een kapsalon gaat.”

Sinds de eerste lockdown in maart vorig jaar kopen maandelijks enkele tientallen mensen de serie instructievideo’s, met eventueel extra ondersteuning per mail of telefoon. Boon: „Ik leg populaire haarmodellen uit die haalbaar zijn met simpele technieken. Zoals lange lagen, of opscheren voor jongens of heren.”

Bij alles adviseert ze: begin met het afknippen van kleine puntjes. „Het kappersvak leer je door ervaring. Je ontdekt hoe het haar valt, wat iemand goed staat en wat niet. Dat weet je niet meteen. Heb je het te kort geknipt, dan is het niet meer te redden.”

2 Helemaal solo? Alleen met lang of krullend haar

Compleet in je eentje knippen raden alle geraadpleegde kappers af. „Je kunt niet goed bij je achterhoofd,” zegt Laura van Kolk (31), kapster, grimeur en auteur van Het Haarknip Boek, een gids voor beginnende (thuis)kappers. „Bovendien, via de spiegel zie je alles in spiegelbeeld. Ontzettend lastig.”

Kapper Knoop vindt mensen met lang haar in lagen een uitzondering. Leun naar voren en maak met een elastiekje een staart boven op je hoofd. Knip een stuk van de staart, et voilà. „Ga vervolgens met een uitdunschaar langs de punten”, zegt hij. „Dan verdwijnen harde overgangen. Slechte kappers verdoezelen hun slechte techniek met hun uitdunschaar. Gebruik die truc.”

Collega Van Kolk waarschuwt wel om extreem steil haar nooit zelf te knippen. Ook niet als het lang is of als een tweede partij helpt. „In supersteil haar zie je elk knipje. Dat is echt next level vakwerk.”

Krullen kunnen juist wel, zegt ze. „Foutjes vallen niet zo snel op”, zegt Van Kolk, die zelf halflange rode krullen heeft. „Knip dan alleen niet op nat haar, want krullen veren op als ze droog zijn. Je knipt al snel te veel af.”

3 Kort haar? Houd je aan het bestaande model

Korte kapsels zijn het moeilijkst. Een hap eruit valt direct op. En dan zijn er ook nog eens ontzettend veel modellen, zegt Boon van Knippen zonder Kapper. „Let maar eens goed op korte vrouwenkapsels. De een heeft de oren vrij, de ander bedekt. De nek lang, de nek kort. Rommelig bovenop of juist met lange lokken.”

Zelf experimenteren met een nieuw kort model raadt ze af. „Het vergt inzicht om te weten welk kapsel bij iemands gezicht past.” In coronatijd van lang naar kort gaan is dan ook riskant.

Lees ook: Veel vrouwen van middelbare leeftijd knippen hun haar af. Maar waarom eigenlijk?

Wat wel kan: een bestaand kort kapsel voorzichtig bijwerken. Bestudeer eerst nauwkeurig het model dat een professionele kapper voor het laatst heeft geknipt. Boon: „Verdeel het haar daarna met een kam in vakken en zet het vast met klemmetjes. Knip vak voor vak, zodat je weet welke delen je al hebt gedaan. Haal overal dezelfde lengte af.”

Richtlijn voor het inkorten: gemiddeld groeit haar een halve centimeter per drie weken. In de zeven weken die de lockdown nu duurt hebben de meeste mensen er dus ruim een centimeter bij gekregen.

4 Kinderen knippen? Ontspan dan vooral zelf

Bovenstaande tips gaan allemaal ook op voor het knippen van kinderen. Met de extra uitdaging ze stil te laten zitten. Volgens kapper Knoop is het vooral belangrijk om zelf ontspannen te zijn: „Hoe jonger, hoe beter kinderen emoties van anderen voelen. Als jij nerveus bent, pikken ze dat op.”

Neem daarom de tijd, maak het gezellig en zet desnoods een filmpje op om je kind af te leiden, zegt hij. „En bedenk ook of het wel echt nodig is. Als de haren in de ogen hangen, ja. Maar als het vooral gaat om hoe je kind erbij loopt, wacht dan tot ze weer naar de kapper kunnen.”

5 Kaal of kammen?

Kapster en grimeur Van Kolk kan het bijna niet geloven, maar er zijn nog altijd kalende mannen die hun uitgedunde haren over hun schedel kammen. „Ieder z’n ding, maar dat kan echt niet meer.”

Lees ook: Kaal worden is erg, kaal zijn niet

De lockdown is het perfecte moment om de tondeuse erover te halen. Veel mensen die je straks na lange tijd weer in het echt ziet, zijn zelf ook van uiterlijk veranderd.

„Een tondeuse gebruik je altijd op droog haar”, zegt Van Kolk, die de vorige lockdown een serie korte filmpjes over thuisknippen maakte voor het AD. „Dat scheert beter en je tondeuse gaat langer mee.”

Begin ook hier voorzichtig, met opzetstukje vier of drie. Dan kun je nog altijd nog naar standje twee, één of zelfs een scheermes. Voor het laatste is hulp van iemand handig.

6 Uitgroei bijwerken

Opgevallen hoeveel mensen met hoeden en baretten lopen? Wie weet verbergen ze een flinke uitgroei. Hoe groter het contrast tussen de natuurlijke kleur en de geverfde kleur – bijvoorbeeld grijs en donkerbruin – hoe vaker de haaraanzet bijgewerkt moet worden. Variërend van een paar weken tot twee of drie maanden.

Foto’s Getty Images

Boon geeft in haar cursus ook les in uitgroei bijwerken. In het beste geval heb je een vaste kapper die je kleur(en) in de computer heeft staan. Boon: „Veel kappers sturen nu professionele verf op.” Een pakje van de drogist is een gok: „De modellen op de voorkant zijn altijd prachtig. Maar je weet nooit wat hun beginkleur is geweest. Dat maakt nogal uit.”

De veiligste verfbeurten: een kleur die dicht bij je eigen kleur ligt. Van rood naar roodbruin bijvoorbeeld. De gevaarlijkste: grote sprongen. Vooral van donker naar licht. Boon: „Blonderen of highlights, dat gaat snel mis. Laat je de verf er te kort in, dan eindig je met oranje haar. Te lang en je haar breekt af.”

Net als bij knippen moet je het haar in vakken verdelen, adviseert ze. Werk methodisch, bijvoorbeeld vanaf het voorhoofd met de klok mee. „Zo voorkom je dat je stukjes overslaat bij het verven. Hoe dikker het haar, hoe sneller je plukjes mist.”

7 Tip voor iedereen: doe wat je blij maakt

Van Kolk van Het Haarknip Boek praatte al vaker met de media over zelf knippen tijdens de lockdown. Maar ze vindt het eigenlijk een beetje overdreven. „Natuurlijk doet je uiterlijk ertoe voor jezelf en anderen. Maar er zijn nu echt wel grotere problemen dan of je haar wel goed zit.”

Volgens haar is het veel belangrijker om goed voor jezelf te zorgen. „Doe dingen die je blij maken. Ga in bad, lees een boek, maak een wandeling,” adviseert Van Kolk. „Als je gelukkig bent, gaan je ogen stralen. Dat doet veel meer dan opgespoten lippen of een perfect kapsel.”

Benodigdheden

Tijd Haast is de vijand van de thuiskapper. Reken drie kwartier tot wel anderhalf uur per knipbeurt. Neem ook de tijd voor een goede voorbereiding. Muziekje aan, kopje thee. Kappersschaar en uitdunschaar Met een keukenschaar krijg je al snel gespleten punten. Een goede kappersschaar snijdt het haar scherp af. Een uitdunschaar helpt voor vloeiende overgangen. Water, kam en klemmetjes Maak het haar nat – met uitzondering van krullen, pony’s en haar dat met een tondeuse geschoren gaat worden. Verdeel het met een kam in delen, bijvoorbeeld door een lijn te trekken van voor- naar achterhoofd en van oor tot oor. Zet de delen vast met klemmetjes. Werk ‘vak voor vak’. Licht Zorg voor veel licht, liefst daglicht. Kapper Knoop adviseert om buiten te knippen als het weer het toelaat. „Extra handig is dat de vogels de haren voor je opruimen, voor hun nestjes.” Pleisters In je vingers knippen hoort erbij. Zeker als je weinig ervaring hebt. Kapper Knoop. „Spoel de wond meteen goed uit met water. Als er een stukje haar in blijft zitten kan het akelig gaan zweren.”